Тбилиси предпочитает об Украине говорить вполголоса

Персональные санкции против Владимира Путина и ответные угрозы Москвы – риторика США и России вокруг украинского кризиса с каждым днем становится все более жесткой. При этом отсутствие единой позиции среди членов НАТО играет на руку Москве. Тбилиси больше не может молчать, но и громк заявлять о своей позиции не рискует.

Генеральное сражение дипломатической войны России и Запада – стороны не устают обмениваться угрозами и с каждым днем сулят друг другу все более мрачное будущее. Вашингтон, ранее воздерживавшийся от задействования санкций против высшего руководства Российской Федерации, теперь демонстрирует готовность идти ва-банк. Слова президента США Джо Байдена о том, что он не исключает возможности введения ограничений непосредственно против Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину, показывают, что противостояние перешло на совершенно новый уровень:

«Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется в Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее».

Впрочем, в Москве на подобное развитие событий смотрят со скепсисом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что такой шаг лишь усугубит раскол в мировом сообществе, при этом ничего не принеся Соединенным Штатам взамен:

«Политически это не болезненно, это деструктивно».

При этом в Кремле отмечают, что заявления Вашингтона являются лишь подтверждением того, что американские политики слабо владеют предметом:

«Не совсем владеющие темой конгрессмены и сенаторы США говорят о заморозке активов, банковских счетов, недвижимости представителей российского руководства, но это связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний. Дело в том, что по нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено. Поэтому такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства».

Прокомментировал угрозу введения санкций и глава российского МИДа. Сергей Лавров дал понять: Москва готова к любому развитию событий:

«На счет санкций, мы видим, что наши западные коллеги находятся, без преувеличения, в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: «Накажем! Вы нападете! А мы накажем, спасем Украину! Мало не покажется!» В общем, вы все читаете те выражения, в которых Запад сейчас формулирует свою позицию. Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. И всегда те, кто это делал, получали по заслугам. Поэтому спекулировать насчет того, что делают наши западные партнеры, которые явно находятся в такой прострации, я бы сказал, и, судя по всему, не знают, как им дальше вылезать из тупика, в который они сами себя загнали, я не буду спекулировать на этот счет. Могу только еще раз подтвердить, что мы готовы надежнейшим образом защитить интересы нашей страны, ее безопасность и безопасность наших граждан».

Не пугает Москву и обещания НАТО нарастить военное присутствие на восточном фланге. Слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что военно-политический блок приводит свои вооруженные силы в готовность и направляет дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, чтобы нейтрализовать российскую угрозу, в Москве, похоже, не воспринимают всерьез. Как и самого генсека НАТО:

Сергей Лавров: «Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. На мой взгляд, он уже потерял связь с реальностью».

Зато Москва, в свою очередь, продолжает наращивать собственное присутствие. Помимо стотысячной сухопутной группировки, Россия демонстрирует свою готовность к действиям и на море. Более 20 кораблей, боевых катеров и судов Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для участия в учениях в акватории Черного моря. Такая демонстрация, очевидно, должна подкрепить дипломатические усилия Москвы по убеждению Запада в необходимости переформатировать архитектуру европейской безопасности.

При этом западные СМИ отмечают, что Москва умело манипулирует разногласиями внутри самого НАТО. А энергетический рычаг, особенно в условиях холодной зимы, действует на Европу куда более отрезвляюще, чем бряцание оружием. Слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, а также осторожная позиция Германии и Франции – наглядное подтверждение, что в блоке царит далеко не столь откровенное единодушие, как это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе. И хотя США обещают, что готовы снизить риски для Европы по части поставок энергоносителей, Берлин и некоторые другие ключевые игроки на евроатлантическом пространстве, видимо, отнюдь не готовы поставить на кон собственное экономическое и социальное благополучие.

Не стремятся ввязываться в открытое противостояние с Россией и в Тбилиси. Грузинские власти, хоть и вынуждены были в конце концов заявить о поддержке Киева, тем не менее демонстрируют явное нежелание привлекать внимание Москвы. Прошедшая в парламенте встреча, на которой политические силы страны обсудили текст резолюции в поддержку Украины, показала, что «Грузинская мечта» не готова к решительной демонстрации антироссийской позиции в этом вопросе. Как отметил председатель фракции правящей партии Мамука Мдинарадзе, некоторые предложения оппозиции в конечном тексте учтены не будут:

«Мы выслушали предложения, какие-то их них мы разделяем, какие-то нет, потому что они не совпадают с нашим видением. Мы считаем, что это вопрос, в котором мы должны в первую очередь исходить из наших национальных интересов, а также интересов нашей дружбы с украинским народом. Поэтому текст резолюции, которая в итоге будет принята парламентом Грузии, должен быть согласован исходя из этих факторов. Это вопрос, по которому мы очень хотели бы договориться. Но, к сожалению, согласовать позиции всех сторон не удалось».

В документе, в частности, отмечается глубокая обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждаются любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности. Парламент Грузии, согласно предложенному «Грузинской мечтой» тексту, также заявляет, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным правом государства и любые попытки ограничить это право военно-политическими аргументами категорически неприемлемы, а предотвращение войны в Украине должно стать главной заботой международного сообщества. При этом Тбилиси выражает солидарность с дружественным украинским народом:

«Ввиду всего вышеизложенного, парламент Грузии призывает правительство Грузии, используя дипломатические инструменты и в тесном сотрудничестве со стратегическими партнерами, продолжать вносить свой вклад в предотвращение войны в Украине».

В оппозиции конечным вариантом, предложенным «Грузинской мечтой», остались недовольны. По словам председателя Республиканской партии Хатуны Самнидзе, первоначальный текст претерпел существенные изменения:

«Мы были достаточно оптимистичны, потому что замечания и требования оппозиции на словах учитывались. Мы вполне могли договориться, потому что принципиальные вопросы были согласованы. Но в итоге текст резолюции изменился коренным образом, что характеризует «Грузинскую мечту», которая не может действовать самостоятельно. Очевидно, они получили инструкции, по-другому я не могу это объяснить».

По словам депутата, Республиканская партия не собирается выступать соавтором этой резолюции, а оппозиции в целом следует провести консультации по этому вопросу. Какие именно пункты отсутствуют в документе «Грузинской мечты», не сообщается. Но, как отмечают противники власти, из финальной версии пропали жесткие формулировки и оценки российской агрессии, а также акцентирование на деструктивной роли Российской Федерации в нынешней эскалации конфликта.