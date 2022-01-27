СМИ: оппозиционер Мулдаров будет выдвинут на пост югоосетинского президента

Группа избирателей планирует выдвинуть кандидатуру оппозиционера Гарри Мулдарова на выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом пишет агентство «Рес». Информацию распространяют и осетинские Telegram-каналы.

Уведомление инициативной группы о проведении 1 февраля собрания уже поступило в Центральную избирательную комиссию. При этом секретарь ЦИК Кристина Авлохова заявила, что в уведомлении не указано, по какому вопросу проводится собрание.

Гарри Мулдаров – действующий депутат парламента и глава Комиссии по делимитации и демаркации. Именно он активно критиковал действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова по вопросу де-факто границы с Грузией и требовал его импичмента.

Ранее в ЦИК обратились две инициативные группы по выдвижению претендентов на должность югоосетинского президента. В выборах могут принять участие Владимир Пухаев и Гено Каджаев.

Выборы югоосетинского президента пройдут 10 апреля. Анатолий Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.