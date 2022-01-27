Первая тройка постучалась в ЦИК

В Центральную избирательную комиссию обратились первые три инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Южной Осетии. Накануне секретарь ЦИК Кристина Авлохова сообщила имена двух претендентов – Владимира Пухаева и Гено Каджаева. Сегодня стало известно, что к ним присоединился и парламентарий Гарри Мулдаров. Что о них известно общественности?

О Владимире Пухаеве известно лишь, что это бывший сотрудник Министерства обороны, который уже пробовал баллотироваться в депутаты в 2019 году, однако не прошел регистрации в ЦИК. Группа поддержки Пухаева в социальных сетях называет его «настоящим патриотом» и «хорошим парнем». Широкой общественности Пухаев неизвестен, в общественно-политической жизни Южной Осетии участия не принимал.

Более узнаваем для избирателей художник и экс-комбатант Гено Каджаев, который также пытался баллотироваться, правда, на пост президента. В 2011 году он заявил о своем желании побороться за высший пост, однако был исключен из списков ЦИК за отсутствие «ценза оседлости». Отказано ему было в связке с такими «тяжеловесами», как московский бизнесмен Альберт Джуссоев и тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Пару месяцев назад Гено Каджаев засветился в сети с обращением в качестве председателя недавно созданной республиканской общественной организации «Возрождение Алании», в котором позиционировал себя и своих соратников оппонентами действующей власти:

«Нас подвигла создать организацию «Возрождение Алании» ситуация, в которой оказалась наша республика в последние годы… В это сложное время, когда мировая геополитика поминутно угрожающе меняется и распространяется эпидемия ковида, нам надо сплотиться и сообща противостоять опасности. Однако мы видим обратное. Из-за деструктивных действий власти общество не консолидировано и расколото, народ разобщен как никогда. Естественно, эта ситуация не оставляет нас равнодушными. Мы, патриоты и защитники Отечества, не для этого отстаивали родину и воевали, добиваясь таким трудом свободы и независимости от грузинского фашизма. Мы надеялись на установление порядка и законности в республике. А что мы видим? Приближается время президентских выборов в республике. Не знаем, с чем пойдет действующая власть на выборы, но уверен, что большинство наших сограждан понимают: работа команды действующего президента провалена. Надеюсь, нынешняя власть не будет создавать искусственные барьеры кандидатам в президенты, примет все меры для соблюдения выборного законодательства и обеспечит условия для выбора достойного кандидата».

Каджаев много говорил о незыблемости курса на воссоединение с Россией. Подобная программа – «пять шагов» воссоединения – была базовой и для нынешнего президента во время предвыборной кампании 2017 года.

Каджаев упомянул и о борьбе с «прогрузинскими шакалами»:

«Дорогие мои, всех нас объединяет любовь к нашей небольшой, но великой родине – Осетии. Вместе с Россией мы будем строить наше будущее, и прогрузинские продажные шакалы никогда не добьются своего».

Имя Гарри Мулдарова на слуху последние два года. Во время парламентских выборов 2019 года он был избран депутатом от правящей партии «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как поддержал позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. Тогда же завил о том, что «как депутат, избранный от 3-го избирательного округа, будет работать в рамках своих полномочий в интересах своих избирателей и на благо родины, ни в какие парламентские фракции вступать не намерен». В декабре того же года Мулдаров возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли пять депутатов, не состоявших ни в одной из парламентских фракций. Активно поддерживал семью погибшего в руках силовиков Инала Джабиева, которая три месяца проводила акцию протеста на центральной площади Цхинвала. В апреле 2021 года он вместе с депутатом от «Народной партии» Джабо Медоевым представил доклад по результатам поездки в Москву, в котором высокопоставленные лица республики обвинялись в прикрытии контрабанды сигарет и нелегальных схем оформления автотранспорта.

В последнее время имя Гарри Мулдарова упоминается в связи с новым противостоянием с действующей властью. Причина – линия прохождения границы Южной Осетии с Грузией. Парламентарий был назначен президентом главой комиссии по делимитации и демаркации границ.

Мулдарову 34 года, имеет высшее образование, женат, воспитывает трех детей. До избрания в парламент последним местом работы в его биографии указана Государственная служба охраны РЮО, где он был сотрудником.

Это первый оппозиционный депутат, официально выдвинувший свою кандидатуру на пост президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия