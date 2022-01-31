Находящийся на лечении в России президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел телефонный разговор с руководителями силовых ведомств и обсудил с ними вопросы безопасности.

В ходе разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал Бжания о совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которых прошли в сухумском здании Совмина. Киут отметил, что учения прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.



О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют Бжания доложил министр внутренних дел Вальтер Бутба. Абхазский лидер поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами.



Глава МВД также проинформировал Аслана Бжания о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба, Аслан Бжания обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19.

10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. 25 января стало известно, что ему была проведена операция на почке. 28 января Бжания провел телефонный разговор с премьер-министром Александром Анквабом.