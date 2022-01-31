«Нацдвижение» предприняло парламентский маневр

«Нацдвижение» решило использовать для защиты Михаила Саакашвили парламентскую трибуну. Сегодня лидер фракции Хатия Деканоидзе сообщила о прекращении парламентского бойкота. Она же зарегистрировала на парламентском бюро инициативу о создании временной комиссии по расследованию факта возможного бесчеловечного обращения с экс-президентом.

Публичное обвинение власти в бесчеловечном обращении с Саакашвили – основная цель, ради которой «Нацдвижение» решило прекратить полугодовой бойкот и вернуться в парламент. Лидер фракции Хатия Деканоидзе сразу выступила с инициативой, которая будет рассмотрена на парламентском бюро – «создание временной комиссии по расследованию факта возможного насильственного, оскорбительного, бесчеловечного и унизительного обращения по отношению к третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили».

Речь идет о насильственном переводе Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу во время его голодовки в ноябре прошлого года. Кроме того, Хатия Деканоидзе пояснила их решение:

«Мы будем работать с нашими оппозиционными коллегами, чтобы как можно скорее была создана эта комиссия. Мы также потребуем, чтобы Михаил Саакашвили предстал перед этой комиссией и был опрошен. Мы понимаем, что парламент Грузии – госинститут, не располагающий полной легитимностью. Мы понимаем скептицизм тех, кто заявляет, что сегодня в Грузии нет ни одного госинститута, имеющего полную легитимность. Мы все хорошо понимаем, что это вражеский лагерь. Да, «Грузинская мечта» превратила грузинский парламент во вражеский лагерь. Но нельзя оставлять там этих людей одних, необходимо, чтобы наш голос был слышен во вражеском лагере».

Часть оппозиционных депутатов позитивно оценила возвращение к парламентской работе самой крупной оппозиционной фракции из 32 депутатов. Некоторые оппозиционеры за эти полгода не раз заявляли, что нельзя оставлять парламентскую трибуну без присмотра «Нацдвижения». Тем более сейчас, когда основатель партии Саакашвили в заключении.

После возвращения в парламент «Нацдвижения» у оппозиционных депутатов уже будет достаточный кворум для инициирования вопроса, а если повезет, и создании временных комиссий по расследованию. Однако оппозиционный депутат, лидер «Граждан» Алеко Элисашвили поясняет, почему не поддержит инициативу «Нацдвижения»:

«Мы не поддерживаем создание комиссии «по расследованию пыток Саакашвили». Ну что это такое? Да, с Саакашвили обращались плохо, бесчеловечно, во время того перевода (в тюремную больницу), но говорить о пытках, мученичестве и мытарстве и распятии на кресте – это уже перебор, и для нас крайне неприемлемо».

Сравнение парламентского большинства с вражеским лагерем оскорбило депутатов «Грузинской мечты». Напомнив, что в ходе своего мимолетного пребывания в парламенте десятого созыва «националы» успели запомниться лишь блокированием трибуны, срывом заседаний, депутат Созар Субари обратился и к далекому прошлому:

«Конструктивными они не смогли быть еще тогда, когда находились у власти, а сегодня это просто невозможно. Тем более что их вождь ежедневно призывает из тюрьмы, чтобы они выходили на улицу. Их место на улице, и там они и останутся в конечном счете».

Созар Субари, как и многие депутаты «Мечты», исключил вероятность создания комиссии по делу Саакашвили. Но не только поэтому весенняя сессия, особенно ее начало, обещает стать жаркой.

Оппозиция и партия власти никак не договорятся о тексте проекта резолюции в поддержку Украины. «Мечта» отказывается упомянуть в тексте агрессивную политику России по отношению к ближним соседям. Текст резолюции планируется принять на этой неделе. В эти же дни парламентское большинство собирается решить вопрос о приостановлении депутатских полномочий трем оппозиционным депутатам – Бадри Джапаридзе, Шалве Нателашвили и Элене Хоштария.

Обсуждение этого вопроса также обещает быть шумным. Первое заседание весенней сессии состоится завтра, 1 февраля.