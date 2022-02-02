Мы не трусы, но мы боимся

«Грузинская мечта» раскрыла карты в вопросе отношения к украинскому кризису. Официальный Тбилиси отмалчивается или ограничивается общими фразами из опасения обратить на себя внимание Москвы. Россия тем временем не собирается идти на попятную. Владимир Путин дает понять: принятие бывших советских республик в НАТО – путь к прямой военной конфронтации между Россией и НАТО.

Расписаться на флагах Грузии и Украины, чтобы выразить солидарность Киеву в противостоянии с Москвой. В центре Тбилиси, перед зданием парламента прошла акция, организованная частью грузинской оппозиции. Партии «Дроа!» («Время пришло!») и «Лело» намерены передать флаги с подписями грузинских граждан в Верховную Раду. Решение было принято после того, как в зале заседаний украинского парламента были вывешены флаги тех государств, которые выразили безоговорочную поддержку Украине. Грузинского флага среди них не оказалось, несмотря на принятую парламентом резолюцию, где отмечалась поддержка Киева, но не осуждались действия Москвы.

Но в Тбилиси уверяют: на самом деле Киев очень ценит то, что делает «Грузинская мечта». Что же касается отсутствия упоминания России, то, по словам представителя партии власти, председателя комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, грузинским властям приходится действовать, не поддаваясь эмоциям, а исходя из национальных интересов и в целях обеспечения безопасности страны. Принятый же документ, уверяет Кадагишвили, идеален, так как, с одной стороны, защищает интересы Украины, а с другой – не вредит безопасности Грузии:

«Мы что, хотим, чтобы часть агрессии России была направлена против Грузии?! Мы никого не боимся, но боимся повторить фатальные ошибки, допущенные «Национальным движением». Мы позиционируем Грузию во всех форматах – по отношению к США, конкретно по отношению к Украине, по отношению к НАТО… Посмотрите на все форматы, которые имели место в последнее время и которые привели к обострению ситуации между Россией и Западом. Грузия участвует во всех из них. Нас спрашивают, почему мы не подняли вопрос на уровне ура-патриотизма, так вот мы этого не будем делать. Но во всех рабочих форматах мы делаем так, чтобы Грузия, с одной стороны, не стала жертвой агрессии, а с другой – получила выгоду. Если вы считаете тот ура-патриотизм, который «Национальное движение» демонстрировало перед войной 2008 года, настоящим патриотизмом, то хочу вам сказать: это был крах интересов Грузии, и мы этого не повторим».

Депутат также заверил, что «Грузинская мечта» уже получила положительную реакцию от коллег из Верховной Рады.

Тем не менее слова господина Кадагишвили стали наглядной иллюстрацией политики «Грузинской мечты». По мнению наблюдателей, похоже, в партии власти между шансом стать членом НАТО и нераздражением России выбрали последнее. И больше прислушиваются к Москве, чем к Вашингтону или Брюсселю.

Перспектива, которую нарисовал российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном, – явно не то, чего хотят нынешние грузинские власти. И хоть глава Кремля ни словом не обмолвился о Грузии, тем не менее предложение западным политикам подумать, как могут развиваться события, если Украина станет членом НАТО, в Тбилиси, видимо, представили себе крайне детализировано:

«Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии – кто помешает-то, – и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО?»

При этом сам визит премьер-министра Венгрии – страны-члена НАТО – в Москву говорит о том, что той сплоченности Запада перед лицом российской угрозы, о которой говорят в Вашингтоне и Брюсселе, на самом деле нет. Далеко не все в Европе готовы идти на риск полномасштабного конфликта с Москвой ради безопасности Украины или Грузии. Сам Орбан прямо дал понять: основная цель его визита лежит в экономической плоскости. Будапешт российские энергоносители интересуют куда больше, чем евроатлантическое будущее Киева или Тбилиси.

Примечательно, что именно в Будапеште в 1994 году был подписан тот самый документ, по которому Москва обязалась «уважать независимость и суверенитет нынешней территории Украины» и воздерживаться от применения силы против соседней страны в обмен на отказ Киева от ядерного оружия, оставшегося в наследство от СССР. В итоге Украина лишилась и боеголовок, и Крыма, который Россия сегодня называет не иначе как своей «суверенной территорией».

Впрочем, Владимир Путин уверен: забота Запада об украинской безопасности – лишь повод для того, чтобы максимально затормозить развитие России:

«Мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача – сдерживание развития России. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели».

Испанская газета El Pais опубликовала фотографии документов, которые, как утверждает издание, являются официальным ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В послании НАТО, в частности, отмечается, что альянс является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России, а все имеющиеся разногласия необходимо решать «путем диалога и дипломатии, а не угроз или применения силы». НАТО призывает Россию отвести войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также воздерживаться от «агрессивной ядерной риторики и опасных действий» против членов альянса и других стран. Власти США, со своей стороны, также выражают готовность проводить консультации с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон полностью поддерживает принцип «открытых дверей» при вступлении в НАТО:

«Дверь для дипломатии остается открытой. Мы не знаем, какое решение примет президент Путин. Мы видели наращивание войск на границе. Наш госсекретарь Тони Блинкен говорил с министром иностранных дел Лавровым и подтвердил нашу приверженность и открытость дипломатическому пути вперед», – заявила пресс-спикер Белого дома Джен Псаки.

В январе этого года состоялась серия переговоров между Россией, США и НАТО по вопросам европейской безопасности. Поводом стал ультиматум Москвы о гарантиях безопасности, обнародованный в конце прошлого года российским МИДом. Среди прочего, Кремль требовал от НАТО отказаться от расширения на Восток, не принимать в альянс бывшие советские республики, в том числе Украину и Грузию, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили государства Центральной и Восточной Европы.