Шамиль Адзынба: «Все это и есть подкуп избирателей»

Злоупотребления административным ресурсом и подкуп избирателей. В разгар парламентской кампании в Абхазии все громче звучат голоса критиков, которые обращают внимание на эти проблемы. Один из кандидатов – Шамиль Адзынба, рассказал «Эху Кавказа» о тех фактах, с которыми ему пришлось столкнуться. А лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба призвал генерального прокурора обратить внимание на нарушение закона о выборах и привлечь к ответственности виновных.

В Абхазии активно идет агитация за кандидатов в депутаты парламента. Разные группы абхазского сегмента социальной сети Facebook буквально забиты роликами и разного рода пропагандистскими публикациями многочисленных претендентов на 35 депутатских мест, в которых кандидаты обещают избирателям всяческие блага в случае их избрания. Но не одними обещаниями счастлив абхазский избиратель. Все громче звучат заявления о подкупе избирателей и использовании административного ресурса для поддержки кандидатов от действующей власти.

Один из претендентов на депутатское кресло Шамиль Адзынба на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором назвал «опасной» и пагубной для государства «традицию» подкупа избирателей.

Он в политике с 2005 года, неоднократно выдвигался на президентских и парламентских выборах, занимал высокие посты в государстве. Опыт участия в избирательных кампаниях у него большой, и он со знанием дела говорит о сложившейся традиции подкупа избирателей и использовании властью административного ресурса для продвижения своих кандидатов.

Шамиль Адзынба рассказал «Эху Кавказа» о тех фактах, с которыми он сталкивается во время этой избирательной кампании:

«Например, на выборах 2017 года в парламент шел кандидат от власти, делала все это власть: положили асфальт, назвали его имя, поставили столбы, провели кабель, насыпали щебенку и все остальное. Конечно, деньги тратились государственные, однако называлось имя кандидата, якобы он это делает. Это явное нарушение закона, но в этом вопросе, к сожалению, у нашего ЦИКа полномочий нет, надо обращаться в прокуратуру. Настолько все непонятно и не прописано четко в законе, что, конечно, в мутной воде рыбку можно ловить на здоровье, как говорится. То же самое происходит здесь и сейчас. Власть определила, кого она поддерживает. Мне четко заявили это, назвали имя кандидата, которого поддерживает власть. Как минимум пару столбов и несколько площадок, залитых бетоном, в своем округе я уже увидел. Все это и есть подкуп избирателей. Любой округ возьмите, пройдитесь, и люди сами расскажут, где что делается. Все, что делают государственные строительные компании, все это делается для поддержки кандидатов от власти».

Шамиль Адзынба отметил, что в каждом округе множество проблем, и люди с радостью проголосуют за того, кто решит хоть одну из них:

«А когда идет подкуп избирателей, все это сбивается на асфальт, на щиты, на кабель, на трансформатор и так далее. Эти проблемы насущные. Вот в моем районе, например, пересеченная гористая местность, очень многие улицы идут вертикально вверх, после дождей их смывает, дорога постоянно людям нужна. Они измучились, и, если кто-то им зальет бетоном дорогу, они, бедные, от счастья все готовы за него проголосовать. Хотя следующие пять лет этот человек будет им бесполезен. Вот, например, я иду на выборы, за пять лет, если моя зарплата будет 25-30 тысяч рублей, я не знаю точно, какая зарплата у депутатов, это примерно 1 млн 800 тысяч рублей. Получается, что кандидат тратит 5-10 млн рублей на эти работы, чтобы потом в течение пяти лет получить 1 млн 800 тысяч рублей? С какой целью он это делает? Для чего это ему? Поэтому вопрос хочу задать всем моим коллегам, которые этим занимаются: зачем вам это все надо?»

По словам Шамиля Адзынба, в результате такого подхода в парламент приходят политические мошенники и некомпетентные люди:

«Многие наши политики постепенно приходят к тому, что это данность и это изменить невозможно. Осталось только это все узаконить и вбить гвоздь в крышку гроба нашего государства. А самое плохое, что в результате мы к власти приводим политических мошенников и неквалифицированных людей, которые в дальнейшем бесполезны в парламенте. Они будут там сидеть, отмалчиваться, они не знают, что им там делать. Парламент – это не то место, куда надо прийти и учиться политической деятельности. Именно такой подход к избранию депутатов очень вредный для государства. Все наши проблемы в значительной степени и от этого. Из года в год, с первых альтернативных выборов президента 2004 года мы делаем одно и то же. Становится нам от этого лучше? Влияет это на уровень жизни государства и населения? Зарплаты, пенсии, бюджет и все остальное растут? Нет, конечно, значит, мы делаем что-то неправильно. Надо все это менять».

Шамиль Адзынба не один выступает против нарушения закона «О выборах депутатов». Сегодня председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба призвал генерального прокурора Адгура Агрба принять меры прокурорского реагирования по фактам использования административного ресурса и подкупа избирателей и привлечь к ответственности виновных.

В заявлении АНД, направленном в Генеральную прокуратуру, конкретные факты не приводятся, но отмечается, что «имеют место многочисленные нарушения положений конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА». В частности, активное использование административного ресурса и подкуп избирателей». Адгур Ардзинба доводит до сведения генерального прокурора, что подобного рода нарушения активно демонстрируются сторонниками определенных кандидатов в депутаты в абхазском сегменте социальных сетей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия