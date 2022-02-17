В Цхинвали заявили об «опасном росте реваншистских настроений» в Грузии

В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что на фоне сложных политических и международных процессов фиксируют «опасный рост в Грузии реваншистских настроений, которые всячески поддерживают действия Украины в осуществлении агрессии против мирного населения ЛНР и ДНР». Югоосетинские власти считают, что это может стать причиной очередного обострения отношений между Тбилиси и Цхинвали.

В КГБ, в частности, прокомментировали инцидент, произошедший 14 февраля в районе разделительной линии у села Орчосани Ахалгорского района.

На баннере со словами «Государственная граница Республики Южная Осетия» грузинские гражданские активисты из движения «Сирцхвилиа» («Позор») желто-синей краской написали «Слава Украине».

В Цхинвали в этой связи заявили, что имело место уголовное преступление: «неустановленные граждане Грузии нарушили государственную границу и совершили акт вандализма в отношении инфраструктуры ПС КГБ РЮО, расписав информационный знак несмываемыми аэрозольными красками».

В связи с инцидентом югоосетинские власти проводят разбирательство, также задействована «горячая линия».

«Вопрос об указанной провокации будет вынесен на очередную встречу МПРИ», – пообещали в ведомстве.

В югоосетинском КГБ также заявили, что «действия тбилисского режима не способствуют стабилизации обстановки на государственной границе РЮО и являются угрозой региональной безопасности».

Отметим, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов также заявил, что ожидает от Украины и Грузии провокаций.