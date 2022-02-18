Югоосетинский парламент поддержал Госдуму РФ в вопросе признания «ДНР» и «ЛНР»

В четверг Владимир Зеленский дал интервью изданию «РБК-Украина», в котором высказался об ультиматумах Кремля, о ситуации на российско-украинской границе, переговорах с западными лидерами, и многом другом.

Говоря о возможном вторжении российских войск, о котором периодически сообщают западные СМИ со ссылкой на разведданные, указывая даты, в которые оно произойдет, президент Украины заявил, что для его страны эти сообщения «приводят только к потерям по всем фронтам». Зеленский подчеркнул, что «с постоянными паническими настроениями в обществе физически невозможно» проводить экономическую политику и реформы.

При этом глава Украины признал, что риски войны все равно существуют. По его мнению, они в частом несовпадении между тем, что российская власть говорит и делает, а также в концентрации большого количества российских войск в непосредственной близости от украинских границ. «Если бы там их было гораздо меньше, никто бы вообще не поднимал эти вопросы», - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопросы о требованиях Кремля - в частности, об отказе от вступления Украины в НАТО - Зеленский, с одной стороны, заявил, что «такая позиция неприемлема», а с другой признал, что не все члены альянса хотят видеть в нем Украину, «умирать» за нее «никто не будет», и ему самому не нужны сейчас «военные люди с чужими флагами на территории» страны.

«Мы этого и не просим, - добавил украинский президент. - Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать».

Зеленский также отметил, что на переговорах с лидерами западных стран говорит лишь о финансовой и технической помощи украинским вооруженным силам и гарантиях безопасности для своей страны, которые включают пункт о «сильной, обеспеченной, финансированной и хорошо вооруженной армии». Сейчас, по словам Зеленского, она почти полностью находится на обеспечении бюджета Украины.

«Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей – это все, что есть в реальности, - пояснил президент Украины. - Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если наши партнеры говорят, что защищают с нами общие ценности, то давайте и тратить на них вместе. Это не альтруизм - это про то, что завтра и на вас пойдут. Пойдут и дальше, после чего возникнет миграционный кризис и так далее».

Зеленский прокомментировал и так называемые «минские соглашения», в неисполнении которых Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга. Президент назвал документ «бездарно составленным», «так, чтобы «Украина была изначально в более слабой, проигрышной позиции». Зеленский категорично заявил, что никогда не пойдет на прямые переговоры с лидерами так называемых Донецкой и Луганской «народных республик», назвав их «боевиками».

«Это бессмысленно. Они ничего не решают, - объяснил Зеленский. - Мы же знаем, как проходит заседание «минских» подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Они могут сказать «да», а потом «нет». Они спрашивают разрешения. Фактически и юридически они не субъект. Если есть вопрос по поводу заложников – это я понимаю и принимаю. Но политические вопросы возможно решать только через Россию».

В этой связи, говоря о теоретически возможной встрече с президентом России Путиным, которую ранее Зеленский предложил, глава Украины заявил, что она «точно разблокирует отношения» между странами. «Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят», - считает Зеленский. По его словам, «президенты могут выйти со встречи и сказать: «в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях»... Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности».