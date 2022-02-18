Абхазская неделя: конкурс красоты из предвыборного фонда

На этой неделе депутаты парламента приняли бюджет страны на 2022 год не потому, что они согласны с распределением денег, а потому, что «это неправильно, когда страна живет без бюджета». В повестку дня сессии парламента 17 февраля было вынесено около 30 вопросов. Рассмотреть удалось только 15. Сессия продолжится на следующей неделе.

Депутаты решили не оставлять следующему составу парламента республиканский бюджет и приняли его во втором и окончательном чтении. Однако внесли в него болезненные для правительства поправки. Они отказали правительству в финансировании компенсационных затрат, понесенных частным предпринимателем при строительстве завода полимерных труб, и существенно сократили расходы, запланированные на деятельность комитета по связям и массовым коммуникациям. Несмотря на протесты министра финансов, депутаты проголосовали за перераспределение этих средства на нужды энергетики, помощь районам и расчистку русла пограничной с Россией реки Псоу.

Депутаты «хоть и со скрипом», но отложили в очередной раз сроки введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции до 2023 года. Система предполагает использование электронных документов, автоматическое формирование состава суда с использованием АСИС и фиксацию судебного заседания с помощью аудио- и видеопротоколирования. Перед тем как проголосовать, депутаты выразили свое возмущение тем, что введение автоматизированной судебно-информационной системы, предусмотренной законом, ежегодно откладывается.

В этом же день депутаты избрали судей Верховного суда и судов общей юрисдикции. В числе прочих судьей ВС избрана заместитель главы администрации президента, его представитель в парламенте и Центризбиркоме Саида Бутба. Несложно предположить, что ей подготовлено место главы Верховного суда, которое пустует более полугода, после того как Квалификационная коллегия судей приняла отставку Мананы Делба. Надо сказать, что у Саиды Бутба безупречная биография, и единственным пятном на ней является ее муж, бывший замминистра ВД Ращ Цвижба, который находится под следствием. Напомню, что 11 октября 2021 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба по факту избиения людей на сухумской набережной. Надо сказать, что в 2015 году, находясь в статусе сотрудника СГБ, он уже проходил по аналогичному делу, но был оправдан судом и восстановлен в должности. Пользователи социальной сети полагают, что квалификационная коллегия судей не обратит внимание на эту деталь в биографии протеже президента на должность судьи Верховного суда.

Что касается президента Абхазии – Аслана Бжания. После продолжительного отсутствия в стране и на работе он появился на публике. Первый в этом году свой трудовой день 16 февраля Аслан Бжания посвятил поездке в город Гал, где встретился с главой администрации района, начальником паспортного стола и начальником милиции. Встреча проходила за закрытыми дверями. А через день 18 февраля президент Аслан Бжания провел совещание с членами правительства, которое, как сообщили в его пресс-службе, было посвящено итогам 2021 года. И опять журналисты на встречу не приглашались.

Между тем выборы в парламент, которые должны пройти 12 марта, остаются главной темой – кандидаты в депутаты заполонили фотографиями социальные сети и завесили страну баннерами. Больше всего умиляют кандидаты, которые проводят агитацию, фотографируясь в Москве с различными российскими политиками и спортсменами, известными далеко не всем избирателям и не только в Абхазии, но и в России. Видимо, они полагают, что рукопожатия на фоне Красной площади должны произвести неизгладимое впечатление на электорат. Таким образом, предвыборная агитация превратилась в нечто среднее между конкурсом красоты и аттракционом безумной щедрости – на избирателей посыпался не только град обещаний, но и блага, которыми в любом другом обществе уже бы занялась прокуратура. На это обратил внимание прокуратуры глава оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба. Он попросил принять меры прокурорского реагирования на многочисленные факты подкупа избирателей и использование административного ресурса кандидатами от власти. Прокурор проигнорировал призыв оппозиционера.

А вот пользователи социальной сети назвали проходящие в Абхазии в условиях пандемии выборы провокацией. И, действительно, уровень заболеваемости в стране растет. Только по официальным данным за минувшую неделю в Абхазии заразилось почти две тысячи человек, скончалось 16 человек. За 17 дней февраля в больницах страны скончалось 32 человека. Около семи тысяч человек получили положительный тест, несмотря на то, что численность людей, которые могут сдать тесты на бесплатной основе, ограничена Минздравом в канун предвыборной кампании более чем в два раза.

Энергетики и водоканальщики выбились из общего контекста предвыборной кампании. Первые пообещали повысить цену на электричество, так как его не хватает из-за незаконной деятельности по добыче криптовалюты. На этой неделе они говорили о задолженности юридических и физических лиц и не стали скрывать, что главными неплательщиками являются не коммерческие предприятия и физические лица, а государственные организации.

Что касается воды, то больше всего не везло жителям центральной части столицы. Мало того, что их полностью отключили от водоснабжения на два дня, так к четвертому дню еще и выяснилось, что есть районы, которые просто «забыли подключить к новой трубе». Надо сказать, что такое наплевательское отношение начинает пробуждать у людей интерес к «работам», которые проводятся вот уже два года. «Хочу знать, кому дали подряд на замену труб? Кто виноват в том, что мы до сих пор сидим без воды? Кто должен нести ответственность? Сколько денег на это было выделено и сколько из них ушло в сторону?» – задает вопросы по существу возмущенный житель столицы.

На фоне грандиозного развала всей системы жизнеобеспечения сюрреалистично выглядят наполеоновские планы правительства, в котором на этой неделе обсуждали Генеральную схему газификации республики. Неудивительно, что пользователи социальной сети беснуются в комментариях под подобной информацией. Но больше всего мне понравился: «а можно просто стакан воды?»

И немного о внешней политике. Новый глава МИД Абхазии Инал Ардзинба на этой неделе обсуждал в Москве план по активизации международной информационной политики Абхазии с Марией Захаровой и Маргаритой Симоньян. А председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Мурат Махария обратился к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой о предоставлении Республике Абхазия статуса государства-наблюдателя в ООН.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия