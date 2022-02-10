Морис Квителашвили занял 10-е место на Олимпиаде в Пекине

В Беларуси сегодня начались совместные с Россией военные учения "Союзная решимость - 2022". В ходе десятидневных маневров вооруженные силы двух стран отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Беларуси и России, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства, сообщило Минобороны России.

Проведение учений было одобрено президентом России Владимиром Путиным и Александром Лукашенко ещё в декабре.

Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось. Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

Масштабная переброска в страну российских войск и техники – под предлогом учений – вызвала обеспокоенность стран Запада и Украины.

Российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. При этом расстояние от белорусской границы до Киева меньше, чем от российской.