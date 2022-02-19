До 10 человек задержаны на протестной акции оппозиции в Батуми

Несколько сторонников и членов «Единого национального движения» были задержаны во время шумной протестной акции в Батуми. Представители крупнейшей оппозиционной партии Грузии собрались сегодня утром у гостиницы Hilton, где проходила учредительная встреча женской организации правящей «Грузинской мечты».

Участники акции требовали встречи с председателем ГМ Ираклием Кобахидзе. Оппоненты властей призывали его ответить на вопросы, связанные со смертью депутата сакребуло (горсовета) Батуми от ЕНД Нугзара Путкарадзе. Лидер партии власти выйти к протестующим отказался.

Когда участники акции переместились к конференц-залу, где проходило партийное мероприятие, с территории гостиницы их начали выводить полицейские. Ситуация неоднократно накалялась, перерастая в стычки, пишет агентство «Новости-Грузия».

В итоге по меньшей мере 10 человек были задержаны в административном порядке. Они обвиняются в неподчинении требованиями сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала «Мтавари», среди задержанных - депутаты сакребуло Батуми от ЕНД. В настоящее время ситуация спокойная, однако на месте продолжает оставаться полиция.