Парламент по госзаказу

До выборов в парламент Абхазии осталось около 20 дней, но конкурировать с этой темой по популярности уже не могут ни пандемия, ни энергетика, ни другие более значимые для страны вопросы.

Как и предполагалось, народ, бурно протестовавший против выборов в пик пандемии, в один миг превратился в электорат и, забыв о своих бытовых невзгодах – отсутствии света, воды и царящей вокруг разрухе, втянулся в любимую забаву – выборы. Социальные сети пестрят фотографиями кандидатов, а пользователи ФБ, в большинстве своем абсолютно бесплатно, ведут предвыборную агитацию, проводят опросы и перечисляют ценнейшие на их взгляд качества, которыми должен обладать народный избранник. Насколько избранник действительно народный, можно судить по тому, что выборы проходят по мажоритарной системе, и это весьма ограничивает возможность отдать свой голос за кандидата, отвечающего представлениям о парламенте. Проголосовать можно только за того, кто выдвинулся по месту вашего проживания. Если округ безальтернативный, как в моем случае, то можно спокойно не идти на выборы – они все равно состоятся, так как 25%-ный барьер – это смешной показатель для нашей страны, всегда демонстрирующей высокие показатели избирательной активности.

В парламент Абхазии мечтают попасть 118 граждан страны, между ними и развернется основная борьба за 35 мест. Судя по всему, для нас, как граждан страны, этот «конкурс красоты» не имеет принципиального значения, так как не предполагает существенного разнообразия. Основной игрок на этих выборах – власть, она представлена проправительственными партиями «Амцахара», «ЭРА», «Народный фронт» и самостоятельно выдвинувшимися кандидатами, которых поддерживают то председатель Совбеза, то премьер-министр – у них тоже своя игра внутри власти.

Оппозиция – аутсайдер этих выборов. Партии «Апсны» и «Народная партия» выдвинули всего троих кандидатов. В суммарном выражении вместе с кандидатами оппозиционного толка она представлена 5-6 выдвиженцами. Но и на эти округа власть бросила все свои силы – здесь наибольшее количество кандидатов, часть из которых откровенно подставные фигуры. Смысл их выдвижения – поотщипывать у сильного игрока голоса по фамильному или какому-то другому признаку и выйти ко второму туру без оппонентов. Без сомнения, выборы – это хорошая возможность заработать, и зачем от нее отказываться?

О чем будет нынешний парламент, догадаться несложно, – о продаже недвижимости и энергетики, добыче нефти и гармонизации законодательства. Если посмотреть на списки выдвиженцев, несложно заметить, что около 20% кандидатов безработные, есть люди с криминальным прошлым и настоящим. Больше всего мечтают попасть в новый парламент бывшие депутаты – как нынешнего парламента, так и парламентов других созывов. Заметные и незаметные, яркие защитники государственных интересов и молчуны, которых не знают даже журналисты. Я насчитала среди кандидатов 25 депутатов парламента разных созывов. Очень мало юристов, экономистов, специалистов в области образования, науки.

Два телеканала страны пытаются представить нам претендентов в высший законодательный орган страны. Признаюсь, что ощущение от этих эфиров, которые у нас почему-то называют «дебатами», весьма удручающее. Не буду оценивать кандидатов, которые поочередно вытягивают билетики на вопросы, постоянно находящиеся на слуху, но скажу, что большинство демонстрирует непонимание необходимости глобальных перемен, своей роли в этом процессе и рассчитывают только на своих поводырей.

Кстати, про поводырей, которые сделали ставку на подкуп населения. Ремонтируются дороги, раздается гуманитарная помощь в виде муки, обещается свобода вылетов из Абхазии и полная газификация страны. Но оказалось, что и подкупать электорат тоже нужно с умом. Когда без ума, то получаются скандалы. Положили кусочек асфальта на перекрестке четырех дорог – организовали радостные репортажи в СМИ о выдающемся достижении общемирового масштаба, а этот чертов асфальт взял и пошел дырками. Пришлось главе государства хмурить брови и публично журить подрядчиков, так, словно они из другой упаковки. Нынешний скандал и того хуже. Взяли деньги из бюджета на покупку нескольких сот голов крупного рогатого скота для демонстрации заботы о сельских жителях «в рамках целевой ведомственной программы развития малых форм хозяйствования в аграрном секторе», пообещали привезти элитных коровок стоимостью по 50-60 тысяч и раздать лояльному электорату, а завезли в страну тяжело больных буренушек. Каким-то странным образом карантинные службы на границе не заметил жутких ран на телах животных. Но электорат коровок не берет – все понимают, как быстро распространяется эта болезнь, как сложно лечить животных, больных лишаем, и боятся заразить свою скотинушку. А в Минсельхозе кормов на их содержание не предусмотрели, поэтому таскают голодных коровок, покрытых болячками, по всей стране, пытаясь всучить уже хоть кому-то. Скотинка мрет на глазах удивленного народа. Получилась какая-то антиреклама главы государства и министра сельского хозяйства на фоне замученных животных.

Думаю, что теперь президент по своему обыкновению будет «догонять» тему грозными приказами на публику наказать виновных. А ему бы остановить коррупцию в своем ближайшем окружении и попросить назначенных им чиновников не воровать – хотя бы на период предвыборной кампании. Мы, конечно, народ незлобливый, пошумим в соцсетях и, как в том анекдоте про неверного мужа, сами придумаем оправдание и чиновнику, и президенту, и дружно пойдем на выборы.

Но должна сказать, что асфальт, майнинги, коровки – это все звенья одной цепи. И есть параллель между коровками, завезенными Министерством сельского хозяйства, и будущим парламентом. Потому как это президент нам назначил министров экономики, сельского хозяйства, образования и так далее. И депутатов в парламент нам тоже отбирает наш президент. Вот я и опасаюсь, что на выходе с парламентом у него получится как с формированием правительства, и тогда жалко будет уже не только коровок, а всех нас и нашу страну.

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