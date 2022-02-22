Генпрокурор прощается до следующего дела

Генпрокурор исполнил приговор Коллегии Верховного суда. Он закрыл уголовное дело в отношении бывшего главы аппарата правительства Олега Гаглоева, но в этом же постановлении «пообещал» открыть новое. В чем мотивы прокурорского упрямства?

13 января Коллегия Верховного суда РЮО по уголовным и военным делам постановила закрыть уголовное дело в отношении бывшего главы аппарата правительства РЮО Олега Гаглоева как необоснованное, незаконное.

Решение принято высшей инстанцией, обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения. Это значит, что генпрокурор Магомед Багаев должен был незамедлительно закрыть дело, но понадобился почти месяц, чтобы выполнить решение суда – он подписал соответствующее постановление только 10 февраля. Еще девять дней ушло на то, чтобы предоставить истцу копию постановления.

По словам Олега Гаглоева, документ многообещающий. В первом пункте генпрокурор принимает решение отменить постановление о возбуждении уголовного дела от 15 сентября 2021 года, но тут же во втором пункте «обещает» открыть новое дело:

«2. Направить материалы хозяйственно-финансовой деятельности аппарата правительства за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 в СУ Генеральной прокуратуры РЮО для принятия решения в соответствии с ч. 144 и 145 УПК РФ».

Эти статьи УПК предполагают порядок рассмотрения сообщения о преступлении – это верный признак новых уголовных преследований. Говорит Олег Гаглоев:

«Постановление Магомеда Багаева возвращает нас в июнь прошлого года, когда завершилась проверка контрольно-счетного управления. Если мне память не изменяет, проверка закончилась 15 июня, а сейчас как будто 20 июня, и Генпрокуратура решает, что ей делать. Я сейчас жду, какое решение примет следователь Следственного управления, если он опять возбуждает уголовное дело, то я снова обращаюсь в суд.

– Вы сейчас в розыске?

– Розыск на данный момент прекращен, учитывая, что дела нет.

– До следующего дела...

– До следующего дела. Да и в любом случае уголовный розыск только на территории Южной Осетии. Здесь, в России, у меня проблем нет: я постоянно езжу из города в город, и никаких вопросов ко мне не возникает».

Напомним, 16 сентября Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата правительства Ланды Абаевой о хищении 4,8 миллионов рублей. Нецелевым использованием средств следователи сочли расходы на питание российских делегаций за три года. Выводы следствия признали беспочвенными сначала Цхинвальский городской суд, а затем и Коллегия Верховного суда по уголовным и военным делам.

В постановлении о прекращении дела генпрокурор Багаев приводит следующие основания:

«Процессуальное решение, а именно возбуждение уголовного дела следователем принято без надлежащего повода, в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела доложен был послужить рапорт об обнаружении признаков преступления, в связи с чем необходимо провести проверочные мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения».

Речь здесь вот о чем. УПК предусматривает определенный порядок возбуждения уголовного дела. Конкретно в этом случае порядок таков. В Генпрокуратуру поступает акт ревизии Контрольно-счетной палаты. Лицо, принявшее документ, следователь или в данном случае прокурор (акт поступил к нему) изучает этот акт и составляет рапорт об обнаружении признаков преступления. И уже на основании этого рапорта следователь возбуждает уголовное дело. Только так.

А в случае с Олегом Гаглоевым следователь возбудил уголовное дело на основании акта ревизии, а не рапорта. Это серьезнейшее нарушение УПК, на которое Генпрокуратуре указала Коллегия Верховного суда как на одно из оснований для отмены уголовного дела.

Примечательно, что генпрокурор собственноручно утверждал уголовное дело с такими грубыми нарушениями, говорит Олег Гаглоев:

«В данном случае Магомед Багаев сейчас отменяет постановление о возбуждении уголовного дела, которое сам же и утверждал. По этой логике получается так: мол, я тогда был согласен с возбуждением дела, а теперь я передумал и уже не согласен.

– А как должно быть?

– Должно быть так. В постановительной части либо в начале постановления генпрокурор пишет, что судебная коллегия приняла такое-то постановление, и во исполнение этого решения он отменяет… Но генпрокурор этого не сделал, он поступил несколько иначе».

Это важный момент для понимания происходящего. Генпрокуратура была вынуждена выполнить решение высшей судебной инстанции, но для генпрокурора было принципиально не признавать этого. Поэтому в постановлении он хоть и выполняет вердикт, отменяя уголовное дело, но преподносит его как собственное решение, и тут же поручает следователю направить материалы на ревизию в Следственные управление, чтобы снова «изучить» и, надо полагать, снова возбудить дело, но уже с соблюдением всех формальностей. В последнем уже мало кто сомневается.

У Олега Гаглоева нет объяснений такому упорству силовиков. Хотя очевидно, что налицо отрицание какой бы то ни было власти над собой, кроме президента-монарха.

Непонятно только, где в этой истории люди – Гаглоев, Абаева, где элементарное уважение к их гражданским правам со стороны правоохранительного органа?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия