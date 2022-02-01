Суд прокуратуре не указ?

Бывший глава аппарата правительства Южной Осетии Олег Гаглоев требует от Генпрокуратуры выполнить решение высшей судебной инстанции и прекратить его незаконное уголовное преследование. С момента оглашения приговора прошло уже 19 суток, но он по-прежнему разыскивается властями.

Генеральная прокуратура Южной Осетии не выполняет решение Коллегии Верховного суда по уголовным и военным делам, постановившей прекратить уголовное преследование в отношении бывшего главы аппарата правительства РЮО Олега Гаглоева.

Напомним, 16 сентября Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата правительства Ланды Абаевой о хищении 4,8 миллионов рублей. Нецелевым использованием средств следователи сочли расходы на питание российских делегаций за три года.

Олег Гаглоев ответил прокуратуре иском на незаконное преследование. 2 декабря прошлого года Цхинвальский городской суд удовлетворил жалобу и признал уголовное дело экс-чиновника безосновательным. Генпрокурор Магомед Багаев это решение обжаловал.

13 января Коллегия Верховного суда РЮО по уголовным и военным делам постановила закрыть дело. Решение принято высшей инстанцией и обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент оглашения. Это значит, что Генеральная прокуратура должна была незамедлительно закрыть дело, но с тех пор прошло уже 19 суток, а уголовное преследование в отношении Гаглоева до сих пор не прекращено, он до сих пор находится в розыске. Говорит Олег Гаглоев:

«Прокуратура бездействует. Единственный способ выполнить решение суда – отменить постановление о возбуждении против меня уголовного дела. Процедура выглядит таким образом: Генпрокуратура выносит постановление о прекращении уголовного дела либо о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в связи с решением суда. Затем Генпрокуратура должна уведомить меня и моего адвоката о прекращении дела и вручить копию соответствующего постановления.

– В какие сроки она должна это сделать?

– Обычно уведомляют в тот же день, но нас бы устроило, если бы Генпрокуратура уложилась, допустим, в пятидневный срок. Мы сами периодически беспокоим прокуратуру, мой адвокат звонит по телефону, заходит к ним в офис, интересуется, изменился ли мой статус. Но статус до сих пор не изменился.

– Какие-то причины должны были называть, почему решение суда не выполняется?

– Говорят, будто следователь по моему делу приболел. Здоровья ему, но на этом следователе Генеральная прокуратура и следственное управление прокуратуры не заканчиваются. Дело могли бы передать другому следователю и быстро выполнить решение суда.

– Болезнь следователя – это уважительная причина для затягивания?

– Нет. Если бы он был единственным следователем в прокуратуре, тогда другое дело, но там их порядка двадцати, и они могли бы исполнить решение суда за него. Более того, у следователей есть руководители, начиная от начальника следствия, заканчивая генеральным прокурором.

– Что дальше? Будете подавать в суд?

– Тут даже подавать в суд не надо, потому что неисполнение решения суда - это уголовно наказуемое деяние. Было бы интересно посмотреть, возбудит ли Генпрокуратура уголовное дело в отношении тех сотрудников, которые не выполняют решения суда».

Это не первый случай, когда Генпрокуратура игнорирует судебные решения. Из того, что на поверхности, – дело гражданкой активистки Тамары Меаракишвили, которая больше четырех лет находится под следствием. За это время три судебные инстанции признали обвинения необоснованными, но она до сих пор под следствием, без документов, под домашним арестом.

По мнению сопредседателя движения «Твой выбор – Осетия» Роланда Келехсаева, речь идет не о правовом нигилизме, вдруг поразившем сотрудников прокуратуры. По его словам, это такая структура власти, выстроенная президентом Бибиловым:

«Эта история становится более понятной, если рассматривать ее с точки зрения нашей «президентской монархии». В этой системе Генпрокуратура и Верховный суд рассматривают себя как равнозначные опоры режима и признают над собой только власть президента. Отсюда и нежелание Генпрокуратуры подчиняться решению суда – чтобы не умолять свой неформальный статус. Кроме того, очевидно, что преследование Гаглоева исходит от президента, и только он в глазах прокуратуры может дать ей команду прекратить уголовное дело».

Прокуратура не считает нужным выполнять судебные решения и закрывать дело, видимо, потому, что ей напрямую не приказал президент (в противном случае уже бы закрыли). Милиция не соблюдает процессуальный кодекс, похищает людей и пытает, не иначе оттого, что дело на контроле президента. Спикер парламента ломает через колено регламент парламента и даже не скрывает от коллег, что делает это по просьбе друга-президента.

Сами того не ведая, эти увлеченные и чрезвычайно деятельные товарищи сносят в хлам государство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия