Не время голодать, или Заграничное состояние Михаила Саакашвили

Экс-президент Михаил Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме, требуя выпустить его на лечение за границей. В третий день акции протеста в адрес бывшего президента прозвучало много заявлений. Большая часть заседания политсовета «Нацдвижения» также была посвящена этому вопросу.

Михаил Саакашвили считает, что обеспечить ему надлежащее лечения на территории Грузии невозможно. Главная причина этого, по мнению экс-президента, – политизированность медицинского персонала. Об этом он написал в Facebook:

«Все три консилиума и приглашенный тюрьмой невролог Тамар Абашидзе уже поставили мне диагноз неизбежной инвалидности, если не будет проведено немедленное лечение. Это может произойти только за пределами пенитенциарных учреждений, в частности, это лечение не может проводиться в больнице Гори, из которой меня вернули в тюрьму Рустави в худшем состоянии, чем забрали отсюда».

Лали Джавашвили, член альтернативного консилиума, тоже говорит о необходимости перевода Михаила Саакашвили в медицинское учреждение за границей.

«Очередная голодовка для него равна приговору. После первой голодовки у него больше нет базовых резервных механизмов, которые позволили бы перенести ему даже 10-дневную голодовку. Его решение действительно может стать фатальным. Оптимальный вариант – перевезти его за границу», – сказала Лали Джавашвили.

Сегодня по этому вопросу было созвано заседание политсовета главной оппозиционной партии. В ЕНД заявляют, что на заседании будет сформулирована новая тактика относительно текущих событий. Естественно, партия не желает, чтобы лидер партии Михаил Саакашвили продолжал голодовку в таком физическом состоянии. Поэтому необходима выработка нового плана по этому вопросу, включая организацию акций протеста, заявил член политсовета Леван Бежашвили:

«Общественность видит, что бесчеловечное обращение с Михаилом Саакашвили продолжается. Каждый участник консилиума считает, что невозможно улучшить состояние здоровья на территории страны и провести нормальное лечение. Поэтому единственным возможным решением должно быть перевести его за границу и, соответственно, отложить на время судебный процесс, но правительство намерено сохранить за ним статус политзаключенного. Поэтому грузинский народ и общество должны либо поднять свой голос, выразить свой протест и заставить правительство принять решение, либо мы должны смириться с текущей ситуацией».

В свою очередь, Леван Хабеишвили потребовал объяснений от главы кабмина Грузии:

«Здоровье и жизнь Михаила Саакашвили в опасности. На Мюнхенской конференции украинская сторона потребовала от премьер-министра передать ей президента Саакашвили, если этого не было, пусть Ираклий Гарибашвили выступит с заявлением по этому поводу. Позор, что главного врага России и союзника Украины Михаила Саакашвили «Грузинская мечта» держит в заложниках».

В части оппозиции считают, что Саакашвили, как политик, потерял актуальность, отсюда вытекает и его протест. Говорит лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили:

«Очень грустное зрелище мы наблюдаем. Человек, которого все позабыли, вновь всеми методами пытается привлечь к себе внимание. Но момент выбран крайне неподходящий – весь мир с замиранием сердца смотрит на украинские события, и никому нет до него никакого дела, уверяю вас».

В «Грузинской мечте» еще раз объяснили, что пенитенциарное учреждение полностью контролирует состояние здоровья бывшего президента и его жизни ничего не угрожает. В правящей команде также назвали свою версию причины голодовки Саакашвили: бывший президент обратился к этой форме протеста для возвращения в политическую повестку дня. Также, по мнению депутата Созара Субари, кризис в ЕНД достиг апогея:

«Впервые в жизни могу посочувствовать Саакашвили, так как у него появилась действительная причина для голодовки. Его практически игнорируют в «Нацдвижении». Судите сами – ни одно из его требований к лидерам партии не было исполнено».

Напомним, первую голодовку Михаил Саакашвили держал 50 дней и согласился прекратить 20 ноября, после его перевода на курс лечения в Горийском военном госпитале.