Абхазская неделя: рогатое безголовье и немного гармонизации

В центре внимания на этой неделе была акция Минсельхоза, который по государственной программе завез около 500 голов крупного рогатого скота. Похоже, коров планировали раздать жителям сел накануне выборов. Но крестьяне в большинстве своем отказались брать животных, так как они оказались больными, и депутаты парламента направили запрос в Министерство сельского хозяйства с требованием представить информацию о закупе животных и о результатах ветеринарного контроля на государственной границе. Они пригласили чиновников, в компетенцию которых входит контроль над исполнением ведомственной целевой программы, на заседание профильного комитета. Минсельхоз проигнорировал обращение депутатов.

23 февраля парламент Абхазии продолжил заседание сессии. Были приняты поправки в закон о туризме, запрещающие иностранным гражданам осуществлять экскурсионную деятельность на территории Абхазии. Депутаты обратились к президенту с предложением преобразовать Госкомитет по репатриации в Министерство по делам репатриации и демографии. Депутат Тайфун Адзинба не без сарказма отметил, что такое обращение уже направлялось к Аслану Бжания после его избрания, и он обещал подумать. «Прошло уже достаточно времени, наверное, он уже обдумал этот вопрос», – сказал депутат Адзинба.

Еще одним вопросом, внесенным в повестку дня, стал проект закона о стратегических объектах, который депутат Алхас Джинджолия предложил принять коллегам, чтобы обезопасить энергетику страны от распродажи. Проект закона принят в первом чтении.

Депутаты Дмитрий Ардзинба и Валерий Агрба еще раз вернулись к вопросу о бюджете 2021 года, в который, по требованию парламента, были заложены целевые средства на ремонт линии электропередач и дистанционные счетчики. Правительство израсходовало эти средства не по назначению, и парламент обратился в прокуратуру с требованием провести расследование по факту нецелевого использования средств. Возмущение депутатов парламента вызвали не только действия правительства, но и Генпрокуратура, которая отказалась проводить расследование. По мнению депутатов, ответ прокуратуры свидетельствует о некомпетентности прокуроров и нежелании исполнять свои прямые функции – следить за соблюдением законности.

«Минфин и Министерство экономики распоряжаются бюджетными средствами как своими личными, куда хотят, туда и тратят», – отметил депутат Ардзинба. Он напомнил, что за решение выделить средства на восстановление ЛЭП и дистанционные счетчики депутаты проголосовали единогласно, и поведение правительства свидетельствует о том, что идет нивелирование законодательного органа власти. Депутат считает, что подобные действия разрушают страну, и еще раз предложил президенту, который не справляется со своими полномочиями главы исполнительной власти и нарушает конституционные законы, «помочь стране и уйти в отставку». Его поддержал депутат Валерий Агрба. Он считает, что руководством страны принимаются решения, подрывающие основы государственности. Агрба еще раз напомнил, что вот уже два года президент страны игнорирует свою конституционную обязанность и не выступает с посланием к парламенту.

Тем временем, пока депутаты обвиняли власть в нарушении законов и развале страны, исполнительная власть продолжала подгонять абхазские законы под российские. 23 февраля в правительстве в очередной раз обсуждали «гармонизацию» закона о здравоохранении, таможенного, налогового и других законодательств Абхазии. О деталях «гармонизации» СМИ ничего не известно: информация, поступающая из правительственных источников, скудная, и общественность гадает, какую еще проблему создадут стране наши «гармонизаторы».

23 февраля чиновники Абхазии и России обменялись поздравлениями в связи с российским праздником – Днем защитника Отечества. Отдельные поздравления друг другу направили президенты Абхазии и Южной Осетии. Представители руководства Абхазии, президент Аслан Бжания и спикер парламента также поздравили глав ЛНР и ДНР с признаниями этих республик Россией.

24 февраля в Абхазию прибыли первые беженцы из ЛНР и ДНР. 93 беженца, среди которых 43 ребенка, размещены в сухумском санатории «Айтар» и обеспечены всем необходимым, сообщил на брифинге для журналистов глава МЧС Абхазии. Он отметил, что МЧС Абхазии готово наращивать гуманитарную помощь по мере необходимости.

Лидер оппозиционного движения Адгур Ардзинба, депутат парламента, врач Алхас Джинджолия и общественный деятель Ахра Бжания посвятили свою пресс-конференцию выборам в парламент. Они обратили внимание на многочисленные факты подкупа и использования административного ресурса провластными кандидатами и создали общественный центр по наблюдению за выборами. Участник пресс-конференции врач Алхас Джинджолия призвал Минздрав и СЭС определиться с мерами безопасности при проведении выборов в условиях пандемии. Как будут голосовать избиратели, находящиеся на стационарном лечении, как будут голосовать избиратели, которые болеют дома, не станет ли голосование вне участка причиной дальнейшего распространения пандемии? Он предлагает руководству страны решить эти проблемы сейчас, чтобы в день выборов и после них не возникли серьезные проблемы. Напомню, что выборы в парламент пройдут 12 марта.

Тем временем численность больных COVID-19 увеличивается. На стационарном лечении находится около 200 человек. По официальным данным, за прошедшую неделю COVID-19 заразились более 1000 человек, 10 человек скончалось в больницах от коронавирусной инфекции.

Главная энергетическая кампания страны – «Черноморэнерго», в очередной раз огласила новый график веерных отключений. Все потребители отключаются от электричества два раза в день на два часа – утром и вечером. Энергетики объясняют свое решение тем, что электроэнергии, которую поставляет Россия в Абхазию, недостаточно для обеспечения потребностей страны. На этом фоне весьма незначительные успехи правоохранителей в вопросе, связанном с борьбой с деятельностью по добыче криптовалюты, выглядят смехотворно: изъято семь аппаратов по добыче криптовалюты. Напомню, что кризис в энергетике возник после решения правительства о легализации деятельности по добыче криптовалют, которое впоследствии было отменено.

После отмены ограничений, связанных с пандемией, открылись театры Абхазии. 24 февраля абхазский театр представил премьеру нового спектакля «Сария», посвященного судьбе жены абхазского политика Нестора Лакоба, замученной в застенках НКВД после отравления в Тбилиси Нестора Лакоба.

Русский драматический театр 25 января представит на суд зрителей спектакль «Не обо мне» по пьесе Майи Тульчинской «Маленькая пьеса для актрисы, пылесоса, телефона и кактуса».

А на винзаводе прошла выставка картин известных в Абхазии художников под названием «Неважно, кто открыл кувшин, а важен вкус вина в кувшине…» Глава винзавода Николай Ачба сообщил, что весной в Абхазии пройдет первый национальный конкурс абхазских вин. Конкурс проводится для крестьян и начинающих виноделов – винзаводы и именитые виноделы в нем принимать участия не будут. Николай Ачба определил цель конкурса – поиск и поддержка местных производителей. В рамках конкурса – выставки картин и фотографий, лекции виноделов и историков вина.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия