Адгур Ардзинба: «Власть, по сути, говорит: мы ничего менять не будем»

Лидеры оппозиции на пресс-конференции в Сухуме рассказали о подготовке к предстоящим выборам. Они объявили о создании офиса, куда граждане могут передавать информацию о нарушениях. Кроме того, оппоненты власти заявили о готовности организовать наблюдение за ходом голосования и потребовали от ЦИКа разъяснить, какие будут приняты санитарно-эпидемиологические ограничения в день голосования.

Лидер общественного движения «Ахиаца» Ахра Бжания рассказал журналистам, что блок оппозиционных сил «Народно-патриотический союз Абхазии» (НПСА) создает офис, в котором будет аккумулироваться вся информация по выборам, в том числе о нарушениях в ходе голосования. Он обратился ко всем общественно-политическим организациям с призывом участвовать в наблюдении за выборами и готовить наблюдателей, которые в день голосования будут работать на участках.

По мнению Ахры Бжания, страна еще не вышла из политического кризиса, который стал причиной митинговой активности. В числе ее причин он назвал неудовлетворенность граждан уровнем жизни и качеством управления:

«Политический кризис последних месяцев выявил несколько важных моментов, главный из которых – неудовлетворенность граждан качеством жизни и качеством управления, несправедливыми методами распределения национальных ресурсов, тем, что граждане не видят перспектив для себя, для своего бизнеса и своих детей. Из уст всех общественных деятелей и просто ответственных людей звучала одна и та же мысль: срочно нужны реформы, срочно нужны преобразования. Если мы найдем в себе силы, знания и решимость, чтобы провести ряд необходимых реформ – Конституции, выборного законодательства, перераспределения полномочий между ветвями власти, реформы, связанные с прозрачностью органов управления, – тогда мы пойдем по пути современного, цивилизованного и перспективного развития, если нет, тогда мы погрязнем в бесконечных кризисах, и, к сожалению, никакие соглашения с желанием жить дружно тут не помогут».

Депутат парламента и врач-хирург Алхас Джинджолия перед началом избирательной кампании инициировал обращение к руководству страны с призывом отложить выборы из-за пандемии. Сейчас наметился спад заболеваемости, однако с момента объявления даты дня голосования и по сегодняшний день в Абхазии погибли больше ста человек. Алхас Джинджолия уверен, что ЦИК вместе с Минздравом должны выйти на пресс-конференцию и проинформировать избирателей о том, какие меры будут приняты, и есть ли для них ресурсы:

«Если на запрос ЦИКа Минздрав пересылает нормативы, по которым надо проводить эти выборы, которые касаются санитарно-эпидемиологических ограничений и мер, то, наверное, ЦИК должен выступить и прокомментировать вместе с Минздравом или с подневольным СЭСом (Санитарно-эпидемиологическая служба), как они видят проведение выборов в условиях пандемии, какие меры будут приняты и есть ли у них ресурсы для соблюдения этих мер? Учитывая, что мы по закону обязаны проводить выборы единообразно на всех избирательных участках, где бы они ни находились, усилия такие должны быть распределены по всей республике. Вот хотелось бы услышать комментарии ЦИКа как минимум. От себя скажу, что интересные моменты будут, если человек болен и вся его семья тоже, это несколько голосующих. К ним должны прийти представители ЦИКа с выездной урной. То есть они должны прийти, заразиться, вернуться на избирательный участок, и все это там перемешается и пойдет дальше».

Депутат уверен, что информировать людей о том, как голосовать в условиях пандемии, необходимо сейчас, а не после выборов.

Практически все кандидаты в депутаты говорят о недопустимости использования административного ресурса и подкупа избирателей. Поэтому Алхас Джинджолия предложил создать общественную группу, в которую войдут представители разных политических сил, чтобы собирать информацию о подобных нарушениях и направлять ее в прокуратуру и в ЦИК.

Лидер Народно-патриотического союза Абхазии Адгур Ардзинба недавно обращался в прокуратуру и указал ведомству на факты подкупа избирателей и использования административного ресурса. Сегодня он заверил, что взаимодействие с прокуратурой налажено и туда уже переданы некоторые материалы:

«У нас была встреча с председателем Центральной избирательной комиссии, была у меня позавчера встреча в Генеральной прокуратуре, сегодня был телефонный разговор. Мы передали в прокуратуру некоторые материалы, которые у нас имеются в распоряжении на данный момент. Прокуратура отреагировала, часть материалов уже передана в прокуратуру г. Сухума, потому что это касалось одного из округов города. Мы договорились о следующем: мы запускаем единый офис, единый штаб, где будет действовать горячая линия. Мы просим присоединиться к этой инициативе все общественные и политические силы, всех, кому небезразлична прозрачность проведения выборного процесса. Давайте будем собирать всю информацию, она будет агрегироваться у нас в офисе, там будет секретарь, будут юристы, которые будут эту информацию обрабатывать и направлять в Генеральную прокуратуру».

Адгур Ардзинба заявил, что было бы весьма полезно, если бы на парламентских выборах этого года такой прецедент был создан. «Подкуп избирателей – как Лох-несское чудовище: все о нем говорят, но никто его не видел. Давайте хотя бы один раз его зафиксируем, кого-то накажем, и в будущем это предотвратит у других желание использовать административный ресурс или подкупать избирателей», – сказал он.

На вопрос о том, почему оппозиционный блок не выдвинул своих кандидатов, Адгур Ардзинба ответил, что Народно-патриотический союз Абхазии выступал за перенос выборов из-за пандемии и настаивал на замене мажоритарной избирательной системы на смешанную. Пандемия никуда не делась, избирательная система осталась прежней, поэтому позиция НПСА не изменилась:

«Мы и сегодняшняя власть находимся в разных временных и политических измерениях. Мы им предложили перенести выборы на один год, может быть, ситуация с пандемией изменилась бы, а также совместными усилиями заново собрать систему формирования парламента. Этого не произошло. Власть захотела остаться на старых позициях. Это очень консервативный подход, оставить как есть, так удобней для того, чтобы законсервироваться, потому что власть за два года не предъявила обществу ничего абсолютно, никакой программы, никакой инициативы, ни одной… Такого никогда в истории Абхазии не было. Власть, по сути, говорит нам следующее: мы ничего менять не будем, нам не нужны в парламенте депутаты, которые будут кричать о реформах, нам нужны послушные депутаты, которые будут сидеть и молча голосовать. На самом деле, мы в оппозиции не к Аслану Бжания, не к конкретным лицам, мы в оппозиции вот к этому консерватизму и застою. Наша задача, задача людей, которые по-другому мыслят, - создать некий реформаторский фронт…»

По словам Адгура Ардзинба, власть широко использует административный ресурс для поддержки кандидатов, которых выбирают по одному единственному принципу – лояльности. Исходя из этого, НПСА не участвует в выборах, но в 32-х из 35-и округов выдвинулись оппозиционные кандидаты или те, кого оппозиция готова поддержать. Называть их имена и оглашать список таких кандидатов лидер оппозиции отказался, чтобы не навредить людям.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия