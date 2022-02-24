Парламент: вопрос о признании ЛДНР может подождать

На сегодняшнем заседании сессии абхазского парламента прозвучало предложение откликнуться на происходящее в Украине. Впрочем, депутаты решили рассмотреть этот вопрос отдельно, а пока сосредоточились на текущих пунктах повестки дня.

Сегодня в абхазском парламенте завершилось заседание, начатое еще в прошлый четверг, 17 февраля. В повестке дня оставалось тринадцать вопросов. Но до того как началось их обсуждение, в зале заседаний некоторое время витал вопрос: а будут ли парламентарии принимать какой-то документ, оценивающий последние события в Украине. И этот вопрос воплотился в слова председателя комитета по государственно-правовой политике Валерия Агрба, который был докладчиком по первому вопросу нынешней повестки дня, но обратился к спикеру Валерию Кварчия и коллегам:

«Можно ли с опозданием внести изменения в повестку дня Валерий Еремейович? Так как заседание сессий у нас на два дня растянулось, стоит вопрос о возможном, если вы не будете против, рассмотрении на сессионном заседании обращения к исполнительной ветви власти, в соответствии с соглашением, подписанным между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым внешняя политика координируется у нас с Министерством иностранных дел РФ – о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Может, мы как-то запаздываем с этим? Может, нам следует тут помочь здесь исполнительной власти и обратиться к ней?»

Взявший слово председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками за рубежом Астамур Логуа сказал:

«Уважаемые коллеги! Буквально с позавчерашнего дня, после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, мы находимся в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Абхазии, Советом безопасности, ведутся консультации. Буквально вчера мы имели даже разговор с коллегами из Луганска и Донецка».

Астамур Логуа высказал предложение рассмотреть данный вопрос без спешки, согласно регламенту, сперва в комитете, а время для проведения заседания у депутатов парламента шестого созыва еще есть. «Тем более что ситуация там очень быстро меняется», – бросил кто-то реплику. «Меняется, но Россия свои признания уже не отзовет», – отреагировал Валерий Агрба.

Обсуждая вопросы повестки дня, депутаты внесли ряд изменений в некоторые законодательные акты в сфере туризма. Это оказалось продолжением темы вчерашнего репортажа «Эха Кавказа» о развернувшейся в Абхазии борьбе с нелегальными гидами из Сочи. Докладчик – председатель комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба – сообщил, что в соответствии с принятыми изменениями заниматься экскурсионной деятельностью могут только граждане Абхазии. Работа без аттестации или с нарушением этого правила будет наказываться десятикратно увеличенным штрафом: для физических лиц – 300 минимальных размеров оплаты труда, для юридических лиц – 500 минимальных размеров оплаты труда (соответственно, 18 тысяч и 30 тысяч рублей). Если нарушение повторится в течение шести месяцев после наложения административного взыскания, то штраф будет взиматься в двукратном размере. Законопроект принят во втором и окончательном чтении.

Неожиданно бурная дискуссия развернулась в ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия местного самоуправления». Докладчик Валерий Агрба заявил:

«Вот это классический пример сотрудничества и совместной работы законодательного органа и представителей органа местного самоуправления города Сухума».

Если решение ограничить время работы главы администрации без утверждения его местным Собранием тремя месяцами возражений не встретило, то вокруг следующего изменения завязались споры:

«Введение это связано с созданием резервного фонда органов местного самоуправления, направленного на финансовое обеспечение, материальные запасы, обеспечивающие самостоятельное решение населением вопросов благоустройства территории, что является одной из главных функций органов местного самоуправления».

По данному законопроекту на обозначенное по запросу депутатов горрайсобраний будет выделяться один процент бюджета города или района. В первом чтении законопроект прошел, но когда Агрба предложил проголосовать за него во втором и окончательном чтении, голосов не хватило: 16 – «за», 5 – «против». Некоторые парламентарии высказывали опасение, что местное самоуправление тем самым начнет подменять исполнительную власть на местах, на что Агрба активно возражал.

Депутат Рауль Лолуа представил проекты постановлений «О национально-освободительном движении абхазского народа», о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии… Их приняли в первом чтении, но проголосовавший «за» депутат Леонид Чамагуа предостерег коллег, что перед принятием их в окончательном чтении над проектами нужно провести основательную работу, дабы на звание ветерана национально-освободительного движения не могло претендовать слишком много людей, в том числе, явно этому не соответствующих.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия