Шаин Рзаев: «Абсолютное большинство простых граждан Азербайджана – на стороне украинцев»

ПРАГА---Что говорят в Баку о войне в Украине? Каково отношение властей к ней и как реагируют на события простые люди? Говорим с политическим обозревателем из столицы Азербайджана Шаином Рзаевым.

– Шаин, вчера поздно вечером пришла новость, что Азербайджан будет бесплатно раздавать бензин в городах Украины на автозаправках SOCAR – для спецмашин, для карет скорой помощи, для пожарных, – чем заслужил особую благодарность от Владимира Зеленского. Как вы считаете, это все лишь такой, чисто гуманитарный жест со стороны правительства Азербайджана, или в нем все-таки есть элемент политической лояльности, политической солидарности?

То, что мы заключили союзный договор с Россией, я уверен, что это не означает отхода от позиции поддержания территориальной целостности Украины

– Очень интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что есть там элемент политической солидарности. Азербайджан все это время, начиная с 2014 года, когда был аннексирован Крым, всегда поддерживал территориальную целостность Украины, и он последовательно выступал именно с этих позиций. То, что мы заключили союзный договор с Россией, я уверен, что это не означает отхода от позиции поддержания территориальной целостности Украины, и в такой трудный момент очень важен шаг для поддержания гуманитарной помощи Украине, это лучше, чем десять тысяч митингов, как я считаю. На самом деле, сейчас важна именно такая поддержка, чем просто выйти с украинским флагом.

– Это камень в грузинский огород? Я думаю, что такая поддержка тоже очень важна…

– Не только грузинский, – но в первую очередь, да. Я надеюсь, что Азербайджан может быть каким-то посредником в переговорах. Если Россия не принимает европейские страны как место для посредничества, а Украина не хочет видеть Минск, Белоруссию, то либо Азербайджан, либо Турция могут быть их посредниками, потому что у нас одинаково хорошие отношения и с Россией, и с Турцией. На самом деле, нашего президента есть за что ругать, но в этом вопросе я его полностью поддерживаю.

– Но официальных заявлений, насколько я понимаю, еще не делалось?

– Было официальное заявление на уровне заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова. Он, выступая на заседании Совета Европы или ПАСЕ, поддержал территориальную целостность Украины и осудил желание решить этот конфликт военным путем, предложил сделать это все за столом переговоров.

– Понятно. Как вы думаете, Азербайджан и дальше будет лавировать? Вот пример, скажем, Турции будет для него важным, или все-таки Азербайджан будет придерживаться какой-то своей позиции?

Азербайджан будет лавировать между Турцией и Россией, не полностью повторяя турецкую позицию

– Я думаю, Азербайджан будет лавировать между Турцией и Россией, не полностью повторяя турецкую позицию. В этом и состоит сильная позиция Азербайджана, что мы одинаково поддерживаем отношения и с Турцией, и с Россией – там Шушинская декларация или Московская декларация, – эти две страны одинаково близки к нам. Не знаю, насколько это справедливо и насколько это правильно, но пока что именно равноудаленность от Европы и России…

– …будет играть ключевую роль в выборе позиций, да?

– В выборе позиций, да. Азербайджан постарается придерживаться нейтральных отношений и не вмешиваться прямо в конфликт, а именно вот теми гуманитарными акциями поддерживать украинский народ, потому что явно, что украинский народ сейчас нуждается в поддержке.

– Шаин, а как в азербайджанском обществе относятся к событиям в Украине? Я имею в виду разные слои общества. Как это проявляется, в чем выражается?

Это все напоминает события 90-х годов, когда Азербайджан терял один район за другим, и в этом вопросе, конечно, мы симпатизируем украинцам

– Абсолютное большинство азербайджанского общества и простых граждан Азербайджана – на стороне украинцев, потому что они оказались жертвами агрессии. Это все напоминает события 90-х годов, когда Азербайджан терял один район за другим, приходили новости об оккупации очередного города, очередного района, и в этом вопросе, конечно, мы симпатизируем украинцам. Есть, конечно, некоторые, кто считает, что, нет, Путин – герой, Путин хочет восстановить Советский Союз, при Советском Союзе людям было хорошо, у нас была дружба народов, – но все-таки их меньшинство. Большинство народа на стороне именно украинцев.

– Вот вы сказали о карабахских событиях. Есть что-то общее?

– В карабахском движении все-таки там было коренное местное население, которое пыталось сначала с какими-то заявлениями, парламентскими решениями обратиться. В последнем конфликте в Украине – это Донецко-Луганская республика, – я просто бывал и там, и тут, и могу сравнить, что это не одного уровня конфликты. В случае с Украиной – искусственно созданный конфликт с целью давления на Украину и в целом на Запад, а в карабахском конфликте – там есть вопросы более глубокие, которые карабахские азербайджанцы и карабахские армяне вместе могут решить. Ну, да, в этом вопросе говорить, что Украину создал (Владимир) Ленин, – это уже никуда не годится, это, по-моему, абсурд. Никто не говорит, что Азербайджан создал Ленин. Если хотя бы кто-то это говорит, это могут сказать какие-то тролли в Твиттере или в Фейсбуке, но президент такого никогда не говорил – президент Армении или премьер-министр. Но вот именно такое отношение, что Украины не было никогда, показывает, насколько это искусственно притянутый конфликт.