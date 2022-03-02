Регистрация кандидатов завершена, выборы – по расписанию

Сегодня Центризбирком Абхазии завершил регистрацию кандидатов в депутаты парламента. Всего на сегодняшний день выдвинуто 133, а зарегистрировано 123 претендента.

Вот уже неделю на Украине и в частично признанных ДНР и ЛНР рвутся снаряды, льется человеческая кровь – идет полномасштабная война, сроки окончания которой никто не может сегодня предсказать. И данная тема все более активно звучит в ходе дебатов кандидатов в депутаты парламента Абхазии, которые нередко обращаются к тому, как война может сказаться на экономике и в целом жизни республики.

Ну и, конечно, кто-то из интернет-пользователей поспешил выступить в «Фейсбуке» с предложением: а давайте мы отложим в связи с военными событиями на Украине наши парламентские выборы! Немало комментаторов поддержали эту идею. Оппоненты возразили им: но ведь война не идет в окрестностях ЦИКа и парламента Абхазии; у нас жизнь продолжается в обычном режиме; да, у всех на душе тревожно, но это не повод переносить выборы, до которых осталась декада! Некоторые отвечали инициаторам переноса с сарказмом, напоминая им, что, спустя недели после назначения президентом даты парламентских выборов, отдельные политики вспомнили вдруг, что у нас так и не перешли за все время работы пятого и шестого созывов парламента на смешанную избирательную систему, и в декабре предложили отложить выборы на год. Потом, когда в январе начала подниматься волна заболеваемости новым штаммом коронавируса, прозвучало предложение отложить выборы на полгода, а сейчас, когда эта волна многократно снизилась, нашли новый повод… А может, вообще отменить в Абхазии выборы в парламент, иронизировали они, – вот ведь грузинская часть избранного в 1991 году Верховного Совета Абхазской АССР так и заседает бессменно в Тбилиси уже более тридцати лет, без всяких новых выборов…

Кстати, напомним, что однажды парламентские выборы в Абхазии действительно были перенесены – с ноября 2001 на март 2002 года. И тогда это было связано как раз с боевыми действиями после вторжения в Кодорское ущелья террористического отряда Руслана Гелаева, включавшего в себя грузинских боевиков. Но это была, как говорится, совсем другая история.

2 марта закончилась регистрация кандидатов в депутаты. «Эхо Кавказа» связалось в связи с этим с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном. Вот что он сказал:

«Сегодня у нас последний день регистрации кандидатов за десять дней до начала выборов. Вечером будет еще одно заседание Центральной избирательной комиссии, в шесть часов вечера мы встречаемся. И те, кто донес нам документы по поводу регистрации, по изучению их будут зарегистрированы. Всего у нас сейчас выдвинуто 133, зарегистрировано кандидатами 123. Регистрация одного - Чедия по Дурипшскому округу – была аннулирована по его просьбе, как я говорил вам ранее. Ашуба по второму округу, Габния – по двадцатому, Косян – по четырнадцатому и Хурхумал – по двадцать седьмому документы не сдали, и руководители их инициативных групп сообщили, что они баллотироваться не будут. То есть самоотвод у них. Но, в принципе, до сегодняшнего вечера время есть у них, если вдруг передумали. На сегодня по восьмому Маякскому избирательному округу сдали все документы Вадима Мироненко. Комиссия будет их рассматривать, они буквально позавчера сдали документы. Еще один пока не донес нам документы, это Смыр по девятнадцатому округу. Джони Смыр.

– То есть максимум может быть зарегистрировано 125 кандидатов?

– Да, максимум 125, совершенно верно».

Многие телезрители обратили внимание, что нынче в ходе бесплатных прямых эфиров на государственном Абхазском телевидении многие кандидаты отсутствовали – порой до половины и больше выдвинутых по тому или иному избирательному округу. Дмитрий Маршан говорит:

«Есть кандидаты, которые не могут участвовать по состоянию здоровья или же просто игнорируют. Но таких немного.

– Но, вы знаете, тут ведь есть и такая версия, что некоторые кандидаты предпочитают не использовать эту возможность, допуская, что участие в дебатах может пойти им в минус. По опыту прошлых выборов…

– В связи с этим мы попросили АГТРК: если кандидаты хотят, чтобы было озвучено, по какой причине они отсутствуют и эта причина – здоровье, то они медицинскую справку должны передать. Это несложно, думаю. И там, где справки передавали, ведущие озвучивали, что кандидат отсутствует по уважительной причине – по состоянию здоровья.

– Но ведь кандидаты не обязаны участвовать в теледебатах, человек может использовать эту возможность, а может – нет. Это его право.

– Нет, нет, справку мы для чего предусмотрели? Вот смотрите: если кандидат хочет, чтобы с телеэкрана было сказано, что он отсутствует по причине болезни, на АГТРК должны точно знать, что это так».

И еще один вопрос председателю ЦИК был связан со следующим. 20 февраля в СМИ было опубликовано обращение к нему депутата парламента Абхазии второго созыва Тенгиза Габуния и депутата третьего созыва Славы Сакания. Они напоминают, что в конституционном законе «О государственном языке Республики Абхазия», который был принят 14 ноября 2007 года, говорится, что с 1 января 2015 года вступает в силу положение, согласно которому депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия должны владеть и пользоваться государственным языком РА. И далее: «На это не обращали должного внимания руководители Центризбиркома, надзорного органа – Генеральной прокуратуры РА, парламента РА, Конституционного суда РА. «Гарантом» неисполнения данного закона является президент Республики Абхазия. Все вместе они игнорируют исполнение одного из основополагающих законов Республики Абхазия, и это недопустимо… Таким образом, возникает вопрос – а законным ли будет наш будущий парламент, выборы в которой назначены на ближайшие время?»

Дмитрий Маршан на это сказал:

«Официально в ЦИК они не обращались. Но этот же вопрос был озвучен и Общественной палате, куда я был приглашен пару недель назад. Я там сказал, что, да, есть такой закон 2007 года, где было примечание, что с 2015 года будет механизм запущен, но после этого были парламентские выборы и в 2017 году, и сейчас они будут, в 2022 году. Но самого механизма, каким образом протестировать кандидатов на знание государственного языка, в законе о выборах депутатов парламента 2004 года как не было, так и нет. А мое личное мнение: учитывая, что у нас по Конституции государственным языком является абхазский язык, а русский наряду с ним является официальным языком государственных учреждений, то, конечно, нужно тестирование проводить, но на выбор. По одному из языков нужно будет вводить экзамен – вот так же, как это прописано в законе о выборах президента. Но там не на выбор, там речь идет только о государственном, абхазском языке».

К этому можно добавить, что в прошлом году на одном из заседаний парламента действующего, шестого, созыва его спикер Валерий Кварчия предложил внести поправку в закон о выборах депутатов, которая закрепляла бы в нем упомянутое положение закона о государственном языке, однако это вызвало споры. Так, один из парламентариев, не владеющий абхазским (он подчеркнул, что в 2022-м не собирается баллотироваться снова, а потому говорит не из личного интереса), привел в качестве аргумента то, что многие кандидаты, достойные работы в парламенте, будут в таком случае вытеснены из претендентов теми, кто уступает им во всем, кроме знания государственного языка.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия