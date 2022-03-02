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Оппозиция поддерживает подачу заявки о вступлении Грузии в ЕС
Оппозиция позитивно оценила решение властей Грузии о подачи заявки на вступление страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости-Грузия».
По решению правительства, Грузия подаст заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС уже 3 марта, а не в 2024 году, как до сих пор ожидалось.
Экс-премьер, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил о максимальной поддержке властей в этом вопросе. Он призывал всех политических акторов, как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции, отложить в сторону разногласия и «быстро довести процесс до конца».
«Мы приветствуем решение подать заявку на вступление Грузии в Евросоюз. За заявлением должны последовать действенные шаги правительства, чтобы провести процесс быстро и эффективно», - пишет Гахария в Facebook.
В крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» считают, что правящая команда приняла решение подать заявку на вступление в ЕС из-за общественного давления. Председатель ЕНД Ника Мелия назвал этот шаг «результатом борьбы, настроя и жажды свободы грузинского народа»
«Правительство Грузии было вынуждено подать заявку на членство в ЕС в ускоренном порядке. Я обращаюсь к Европе – возможно, у нас нет достойного правительства, однако мы - достойный сражающийся народ… Место грузинского народа в Европе, а место «Грузинской мечты» - не во власти», - заявил Мелия на брифинге.
- Как пояснили в правящей партии «Грузинская мечта», ускорить процесс подачи заявки о вступлении в Евросоюз они решили «с учетом политического контекста и новой реальности». Тбилиси принял решение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля.
- В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987) и Черногория (в 2008).
Другие новости дня
Абрамович продает «Челси». Деньги пойдут на помощь Украине
Российский олигарх Роман Абрамович выставил на продажу английский футбольный клуб «Челси». Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на территории Украины.
«Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды», - говорится в заявлении Абрамовича.
По данным СМИ, Абрамович хочет получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов. Ранее журналисты выяснили, что интерес к покупке проявляет швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.
Британская пресса пишет, что Абрамович решился на сделку, опасаясь санкций.
Ранее Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
Агентство Bloomberg также пишет, что из-за возможных санкций хочет продать свою недвижимость в Лондоне.
- Роман Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
- Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Великобритания в последние дни ввела масштабные ограничения против России в связи с вторжением на территорию Украину, но непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.
Между тем по меньшей мере пять суперъяхт российских миллиардеров стояли на якоре или курсировали вблизи Мальдивских островов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Агентство отмечает, что суда прибыли вскоре после введения санкций против России из-за вторжения на территорию Украины.
По данным Reuters, в море, в частности, замечены яхты основателя компании «Русал» Олега Дерипаски, соучредителя сталелитейной компании «Евраз» Александра Абрамова и президента холдинга «Интеррос» Владимира Потанина.
Мальдивские власти не ответили на запрос Reuters о комментариях.
Ранее Вашингтон заявил, что намерен отслеживать и заморозить активы российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. Ограничения могут затронуть яхты, недвижимость и другие активы. У США и Мальдив нет договора об экстрадиции, уточняет Reuters.
В Минске обвинение запросило для журналиста Радио Свобода 1,5 года колонии
Обвинение на судебном процессе в Минске в среду запросило полтора года лишения свободы для корреспондента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Олега Груздиловича.
Его обвиняют по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист якобы принимал участие в несанкционированной акции в тот момент, когда его лишили аккредитации МИД Беларуси. Сам Груздилович своей вины не признает и заявляет, что на акции работал как внештатный сотрудник газеты «Народная воля».
Дело связано с массовыми уличными выступлениями против официальных итогов президентских выборов 2020 года, согласно которым главой государства на шестой срок подряд был переизбран Александр Лукашенко. Запад не признает его легитимным лидером.
2 марта был первый день слушаний по делу Груздиловича в Советском районном суде Минска. Многим сторонникам, друзьям и коллегам журналиста запретили присутствовать в суде, хотя в зале было достаточно мест. Супругу Груздиловича Марьяну на слушания пустили, но не позволили общаться с мужем.
Адвокат Груздиловича заявил в суде, что считает обвинение необоснованным, так как в действиях его подзащитного нет состава преступления и он должен быть оправдан. Приговор, как ожидается, будет вынесен 3 марта.
Олег Груздилович с 23 декабря находится в столичном СИЗО-1. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, за решеткой сейчас также находятся осужденный на 15 лет консультант Радио Свобода Игорь Лосик и внештатный журналист «Свободы» Андрей Кузнечик.
Генассамблея ООН призвала Россию немедленно вывести войска из Украины
Генассамблея ООН в среду одобрила резолюцию с осуждением российского вооружённого вторжения в Украину и призывом к Москве о немедленном выводе с украинской территории всех военнослужащих армии РФ.
Резолюцию поддержало 141 государство из 193-х членов ООН. Голосование состоялось по итогам экстренной сессии Генассамблеи, созванной Советом безопасности международной организации.
Обсуждение проходило на фоне продолжающихся с 24 февраля российских бомбардировок и авиаударов по украинским городам, из-за которых сотни тысяч граждан Украины стали беженцами, отмечает Reuters.
DPA отмечает, что в ходе голосования на Генассамблее по резолюции, осуждающей российскую агрессию, 5 стран высказали против этого документа, 35 - воздержались. Отмечается, что в голосовании участвовали не все члены ООН, из них часть лишена такого права по причине просроченных платежей.
Резолюции, принимаемые на Генассамблее, не имеют юридически обязывающей силы, а носят скорее символическое значение. Но, как полагают наблюдатели, нынешний документ свидетельствует о глобальном отношении к событиям вокруг Украины, пишет DPA.
За более чем 70-летнюю историю ООН это была лишь 11 срочная сессия такого рода, и первая - за несколько десятилетий.
Россия впервые раскрыла свои потери на территории Украины
Минобороны России впервые с начала военного вторжения на территорию Украины раскрыло данные о потерях среди военнослужащих. По данным ведомства, погибли 498 человек, 1597 получили ранения.
Ранее российская сторона признавала потери, но конкретные данные не сообщала. Из нескольких российских регионов поступали сообщения о гибели военных.
Минобороны Украины сообщало, что Россия за время конфликта потеряла около шести тысяч человек.
Украинская сторона сведения о погибших и раненых военнослужащих пока не сообщала. Минобороны России утверждает, что погибли около трех тысяч украинских военных, ранены 3700.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Бои идут во многих регионах. По официальным данным украинской стороны, погибли более двух тысяч мирных жителей. ООН сообщила, что более 800 тысяч украинцев покинули свои дома.
Страны Запада ввели против России жёсткие санкции, которые затронули не только компании, чиновников и политиков, но и обычных граждан. Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Многие международные компании приостановили бизнес в России.
Югоосетинские власти провели митинг в поддержку президента России
На Театральной площади столицы самопровозглашенной Южной Осетии сегодня, 2 марта, прошел митинг в поддержку президента России Владимира Путина. Организаторами мирной акции выступила республиканская политическая партия «Единая Осетия». Митинг собрал более тысячи людей из всех районов республики.
Первым выступил глава республики Анатолий Бибилов.
«Дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались, чтобы объявить, что народ Южной Осетии, народ который перенес всю тяжесть войны, который знает цену жизни, народ, который Россия спасла от уничтожения, поддерживает военную операцию на Украине, поддерживает президента России Владимира Путина. Мы поддерживаем, потому что сами испытали на себе всю трагедию политики национализма и фашизма. Именно Россия заявляла, что народ Южной Осетии надо услышать и защитить… Дорогие сограждане, хочу сказать вам спасибо, что вы вместе с Россией, вместе с народом Донбасса. Мы здесь, чтобы выразить поддержку Российской Федерации. Наши мысли и силы с Путиным и Донбассом. Слава России», - сказал он.
В поддержку спецоперации России по защите жителей Донбасса высказались кавалер ордена «Уацамонга» Бала Бестауты, преподаватель ЮОГУ Залина Тедеева, от лица молодежи выступил студент ЮОГУ Алан Фарниев. Также с речью выступил директор Национального музея Мераб Зассеев и другие представители общественности, сообщает информагентство «Рес».
Грузия подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС - Кобахидзе
Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС, – заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, это произойдет уже завтра.
«Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени властей Грузии», – сказал Кобахидзе.
Он напомнил, что внести заявку правительство «Грузинской мечты» планировало в 2024 году, решение об ускорении процесса принято «исходя из политического контекста и новой реальности».
Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Главред «Дождя» решил на время покинуть Россию
Главный редактор телеканала «Дождь»* Тихон Дзядко сообщил, что принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение, по словам журналиста, приняли и некоторые сотрудники редакции.
Дзядко отметил, что после блокировки Роскомнадзором по запросу Генпрокуратуры сайта телеканала и аккаунтах в соцсетях, а также угроз в адрес некоторых журналистов, личная безопасность работников находится под угрозой.
Главред «Дождя» уточнил, что телеканал обжалует решения о блокировках. «Никакие, даже самые драконовские законы РФ нашими журналистами нарушены не были, а потому и оснований для блокировки нет», – написал Дзядко в телеграме.
Редакция продолжит работу. Вещание из другой страны не планируется.
1 марта стало известно, что российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала «Дождь« и радиостанции «Эхо Москвы«. В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии на территории Украины.
Материалы «Эха» и «Дождя» о войне ведомство назвало «экстремистскими». Также утверждается, что СМИ распространяли «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих» и призывы к «массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».
Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине».
От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Тихон Дзядко назвал это 24 февраля «военной цензурой».
Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала «Настоящее Время» и Крым.Реалии.
*Телеканал «Дождь» признан российскими властями СМИ-«иноагентом».
Украину за 6 дней покинули более 835 тысяч человек
Более 835 тысяч человек покинули Украину за последние шесть дней - с начала российского вооружённого вторжения.
Об этом сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.
По словам президента Польши Анджея Дуды, в страну прибыло, по оценкам, около 500 тысяч граждан Украины. Более 100 тысяч украинцев пересекли границы Венгрии, несколько десятков тысяч отправились в Молдову, Румынию и Словакию. Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в страны ЕС, поэтому их пропускают через границы беспрепятственно. Местные власти и неправительственные организации помогают найти для них ночлег, продукты питания, одежду. В ЕС звучат предложения о том, чтобы всем спасающимся от войны украинцам были даны права обратившихся за политубежищем - даже если формально они не будут подавать такого прошения.
28 февраля верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что общее количество беженцев в результате войны в Украине может достичь четырех миллионов человек.
По данным властей Украины, в результате боевых действий число погибших мирных жителей достигло 2 тысяч. Эти данные не могут быть подтверждены независимыми источниками.
163 нобелевских лауреата подписали письмо в поддержку Украины
163 нобелевских лауреата подписались под открытым письмом в поддержку Украины "перед лицом российской агрессии". Среди них только один уроженец России - физик Андрей Гейм, живущий за рубежом.
Письмо опубликовано на русском языке. Вторжение в Украину в нём сравнивается с нападением нацистской Германии на Польшу в 1939 с использованием "похожих трюков и фальшивых провокаций" и на Советский Союз в 1941-м. Ответственность за нападение при этом возлагается на "правительство Российской Федерации под руководством президента Путина". "Не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии", — говорится в письме.
Авторы обращения призывают власти России "прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины", а также выражают сочувствие семьям всех погибших в конфликте, как мирных жителей, так и российских и украинских военных.
Среди подписавшихся, кроме Гейма, нет других лауреатов из России, в том числе лауреатов Нобелевской премии мира бывшего президента СССР Михаила Горбачева и главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова.
Евросоюз запретил продавать и поставлять банкноты евро в Россию
Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать банкноты евро в Россию, говорится в публикации официального журнала ЕС. Это ограничение касается всех физических лиц и компаний, за исключением трат во время частных поездок.
Семь российских банков: "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк "Россия", Совкомбанк, "ВЭБ.РФ" и ВТБ отключены от финансовой системы SWIFT. Это затруднит их расчёты с иностранными кредитными организациями.
После признания Москвой независимости сепаратистских республик на востоке Украины и введения российских войск в Украину 24 февраля США и Евросоюз вводят жёсткие санкции против России. Сразу несколько европейских политиков заявили, что конечная цель ограничений – исключить Москву из мировой экономики.
Страны ЕС и США закрыли воздушное пространство для России. Самолёты Boeing и Airbus нельзя обслуживать внутри страны, что угрожает всему рынку пассажирских перевозок. Запрещены поставки современной электроники и техники для нефтедобычи. Разрывается научное сотрудничество. Санкции введены против госдолга и Центробанка. Персональные санкции впервые коснулись президента Путина.
Российские власти заявляют, что экономика выдержит эти ограничения. Она получила "серьёзный удар", однако у нее есть "запас прочности" и она сможет "устоять на ногах", заявил второго марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков
Евросоюз отключает от SWIFT семь российских банков – ВТБ, "Россия", "Промсвязьбанк", ВЭБ.РФ, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
В ЕС отметили, что такие меры не позволят этим банкам быстро и эффективно проводить финансовые операции. Решение согласовано с США и Великобританией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "сегодняшнее решение об отключении ключевых российских банков от сети SWIFT станет еще одним очень четким сигналом Путину и Кремлю".
Решение вступает в силу через 10 дней. Как говорится в пресс-релизе ЕС, это даст SWIFT и другим операторам короткий переходный период, чтобы смягчить возможные негативные последствия для бизнеса и финансовых рынков ЕС.
"В зависимости от поведения России Комиссия готова в короткие сроки добавить в этот список новые российские банки", – сказано в сообщении.
ЕС запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты, деноминированные в евро, а также вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее сообщалось, что российский Cбербанк заявил о решении уйти с европейского рынка. При этом Сбербанк не вошел в список банков, которые постоянные представители стран Евросоюза договорились отключить от системы межбанковских сообщений SWIFT.
Второй раунд российско-украинских переговоров может пройти вечером
В Беларуси предположительно 2 марта вечером должен пройти второй раунд российско-украинских переговоров. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев готов к переговорам о прекращении вооружённого конфликта, но не согласен на российские ультиматумы. Он подчеркнул, что российская позиция пока остаётся неизменной, Москва настаивает на своих требованиях, среди которых признание Украиной аннексии Крыма, независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также "демилитаризация".
Первый раунд переговоров прошёл в Беларуси несколько дней назад, боевые действия при этом не прекращались.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация сегодня вечером должна прибыть на место переговоров - ранее сообщалось, что речь идёт о Беловежской пуще у западной границы Беларуси.
Сегодня седьмой день вооружённого российского вторжения в Украину. Бои идут во многих регионах страны. По официальным данным украинской стороны погибли уже сотни мирных жителей.
Депутаты парламента Грузии сдают кровь для помощи Украине
До 65 депутатов и сотрудников аппарата парламента Грузии сдали кровь для помощи Украине, где с 24 февраля продолжаются широкомасштабные военные действия. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Донорами стали как представители большинства, так и парламентской оппозиции. За процесс отвечает Грузинский институт гематологии и трансфузиологии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как сообщили в пресс-службе законодательного органа, кровь отправят в Украину при первой возможности. Транспортировку обеспечит представительство Красного Креста в Грузии.
О начале кампании по донорству крови накануне объявил член правящей «Грузинской мечты», председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе. Он также обратился к Минздраву Грузии с просьбой поддержать инициативу и организовать пункты сдачи крови по всей стране.
«Украинская правда»: Янукович в Минске, Кремль хочет объявить его президентом Украины
Экс-президент Украины Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске, Кремль готовит его к спецоперации, передает «Украинская правда» со ссылкой на источник в украинской разведке.
По информации спецслужб, по одному из сценариев Януковича могут объявить президентом Украины. Возможно, в ближайшее время будет опубликовано обращение беглого экс-президента к народу Украины.
- Виктор Янукович – 4-й президент Украины. Его отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а затем разгон демонстрантов в Киеве стали причиной массовых протестов в декабре 2013 – феврале 2014 годов, известных как Евромайдан или «Революция достоинства». В результате Янукович был отстранен от власти Верховной Радой после того, как стало известно, что он покинул Киев и де-факто отказался исполнять обязанности. Сам Янукович и официальная Москва назвали эти события государственным переворотом. Они стали предлогом для аннексии Крыма и российского вмешательства в дела Украины, в том числе поддержки сепаратистов в Донбассе. Какое-то время Россия считала Януковича легитимным президентом Украины. После победы на выборах в мае 2014 года Петра Порошенко Москва, однако, формально признала его новым президентом Украины, и сам Янукович теперь называет себя бывшим президентом страны.
- В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
«Агентство»: в правительстве РФ не были готовы к жёстким санкциям – не знали о том, что будет полномасштабное вторжение
Финансово-экономический блок российского правительства и руководство многих крупных госкомпаний не были готовы к введенным против страны санкциям в связи с вооружённым вторжением в Украину. В правительстве готовились к ограниченным санкциям на случай признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", но не к крупномасштабной войне. Это утверждает издание "Агентство" со ссылкой на источники в правительстве.
Из слов одного из высокопоставленных чиновников следует, что он "не знал" о том, что это будет полномасштабное вторжение. Часть его коллег новость о вторжении, начавшемся 24 февраля, повергла "в шок". Часть комментаторов, слова которых приводит "Агентство", ограничилась для описания нынешней ситуации ненормативной лексикой.
Всё последнее время российским чиновникам самой страшной мерой казалось отключение от SWIFT, сказал собеседник "Агентства" в руководстве одной из госкомпаний. К такому сценарию в правительстве готовились, проводя стресс-тесты, о чём сообщало, в частности, издание The Bell. Однако страны Запада пошли на более жёсткие санкции, среди которых фактически заморозка валютных активов Центробанка. Также с российского рынка начали уходить западные компании. Эффект таких санкций никто не просчитывал - говорят источники издания.
Утверждается также, что в марте 2014 года, во времена так называемой русской весны, когда был аннексирован Крым, правительство просчитывало риски присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей Украины к России, и тогда на этот шаг не пошли в том числе потому, что российская экономика, согласно расчётам, не была к этому готова, - говорит один из собеседников "Агентства", бывший высокопоставленный чиновник. Несмотря на состояние стресса, чиновники Кремля и правительства пока не думают об увольнении, считая, что это будет расценено как предательство.
Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на свои источники в Кремле, правительстве и Госдуме также пишет, что практически никто за пределами самого узкого круга приближённых Путина не знал о решении начать вторжение в Украину. Даже на заседании Совбеза 21 февраля, на котором обсуждался вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР", Путин "практически никому из участников" не сказал о том, что будет дальше. Один из собеседников Рустамовой, "хороший знакомый Путина", считает, что российский президент искренне убеждён, что Запад разрушил "правила игры" с Россией. "Это паранойя, дошедшая до абсурда", – говорит он. "И Путин сейчас всерьез верит тому, что (министр обороны Сергей) Шойгу с (начальником Генштаба Валерием) Герасимовым ему говорят про то, что они быстро возьмут Киев".
После российского вторжения в Украину и западных санкций в ответ на него российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса рубля, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж, Центробанк поднял ставку до 20 процентов. Российские власти утверждают, что готовятся и другие меры в ответ на санкции. Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей.
Навальный призвал россиян протестовать против войны с Украиной
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал граждан выходить на акции протеста против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в его социальных сетях 2 марта. "Если - для прекращения войны - мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", — сказано там. Сам он уже отбывает срок в колонии.
"Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", — сказано в тексте. Навальный призвал к регулярным акциям протеста, которые, по его мнению, должны проходить не только в России, но и везде, где живут граждане страны.
"Говорят, не может призывать на митинг тот, кто на него не пойдет и не рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, поэтому мне, кажется, можно", — говорится в обращении.
Россия начала войну с Украиной 24 февраля. С того же дня в разных городах России проходят антивоенные акции. На них задержаны около семи тысяч человек, свидетельствует статистика правозащитного проекта "ОВД-Инфо".
Абхазская оппозиция предлагает провести митинг в поддержку России
Абхазское народное движение предлагает президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России». Об этом говорится в обращении оппозиционного объединения.
«Сейчас, когда ситуация в мире накаляется с каждым днём, когда наш союзник Российская Федерация вынуждена проводить антинационалистическую операцию на территории Украины, в условиях, когда Грузия всё ещё не отказалась от своей реваншистской политики и воспользуется первой же возможностью, чтобы напасть на нас, мы, народ Абхазии, должны показать миру единство и решимость.
В этих условиях недопустимы двузначные внешнеполитические посылы, молчание и неопределённость. Во имя справедливости, во имя памяти наших предков, которые отдавали жизни в борьбе с фашизмом, во имя будущего Абхазии, мы должны выразить однозначную поддержку действиям России», – сказано в обращении.
Абхазское народное движение также призывает Бжания организовать встречу руководителей политических и общественных сил и приступить к реализации мер гражданской обороны.
Как сообщалось ранее, митинг в поддержку президента России Владимира Путина сегодня пройдёт в Цхинвали.
От коронавируса в Грузии скончались еще 32 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявили 3840 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения более 37,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 19,13%, за две недели – 24,39%, за семь дней – 19,67%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру среды увеличилось до 1 616 159, пишет агентство «Новости-Грузия».
Более 45% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1743. В Имерети выявили 446 случаев заражения, в Кахети – 390, в Самегрело и Земо-Сванети – 296, в Шида-Картли – 256, в Квемо-Картли – 192, в Аджарии – 167, в Гурии – 153, в Мцхета-Мтианети – 94, в Самцхе-Джавахети – 63, в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 40.
От ковида умерли еще 32 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 231.
Выздоровели 4632 человека, их общее число выросло до 1 517 856.
На данный момент в Грузии 82 046 активных случаев коронавируса. Из них 3 424 (более 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 722 пациентов тяжелое, 247 подключены к аппаратам ИВЛ. 78 622 человека лечатся на дому.
Нанесён удар по центру Харькова, горит здание университета
В Харькове, по поступающим сообщениям, российскому удару подверглось областное управление полиции и здание Службы безопасности Украины. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть, что горит соседнее здание экономического факультета харьковского университета.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки в городе погиб 21 человек. По его утверждениям, все атаки российских войск на город были отбиты. Ночью российская авиакция бомбила танковое училище в Харькове и аэродром в Чугуеве. Накануне был нанесён удар по зданию областной администрации на центральной площади города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "актом террора".
Российские военные бои под Харьковом не комментируют.
Российское министерство обороны заявило о захвате Херсона
Российское министерство обороны заявило о захвате войсками Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве. Украинская сторона потерю города не подтверждала, мэр города написал в фейсбуке "мы всё ещё Украина".
Бои в Херсонской области Украины начались ещё 24 февраля, на следующий день российским военным удалось занять стратегически важный Антонов мост, соединяющий город с левобережной частью страны. 1 марта мэр города Игорь Колыхаев заявил, что административный центр заблокирован, однако находится под контролем украинских властей.
Вечером 1 марта в интервью Украинской службе Радио Свобода Колыхаев рассказал о многочисленных разрушениях в городе и жертвах среди военных и мирных жителей. "Делаем всё, насколько это возможно, чтобы город существовал", — отметил он. Утром 2 марта он попросил в фейсбуке от жителей не выходить на улицу и не провоцировать стрельбу.
- В Херсоне расположено представительство президента Украины в Крыму, которое после аннексии полуострова Россией фактически исполняет обязанности исполнительной власти в украинском регионе.
- В 7 утра по московскому времени 2 марта Генштаб Украины заявил об отсутствии значительных успехов в продвижении российских войск. Чуть позже пророссийские сепаратисты в Донецкой области заявили, что им удалось совместно с российскими войсками блокировать Мариуполь — крупный порт на юге региона. Эта информация не получала независимого подтверждения.
Хакеры сообщили о взломе системы управления спутниками Роскосмоса. Рогозин отрицает
Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса. Об этом Anonymous сообщили в соцсетях.
«Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса», – говорится в сообщении.
Также было указано, что Россия потеряла контроль над собственными спутниками-шпионами, пишет УНИАН.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не теряла контроль над своими спутниками.
«Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что система безопасности «Роскосмоса» автоматически отбила атаки хакеров на российские центр управления полетами и космическую группировку.
Президент Грузии дистанцировалась от заявлений премьера по санкциям против РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от заявлений премьера Ираклия Гарибашвили о неприсоединении к санкциям против России.
«В первую очередь, я не знаю, почему он сделал это заявление… Скажу честно – я бы не сделала такое заявление», – сказала Зурабишвили в интервью французскому государственному новостному телеканалу France 24.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», она напомнила, что ранее Грузия уже присоединилась к ряду санкций в отношении РФ и усомнилась в том, что ограничения, которые сейчас способен ввести Тбилиси, могут «реально повлиять» на ситуацию.
«Что важно и чего все ждут от Грузии, так это открытая солидарность. В рамках визита [во Францию] именно ее я выражаю в адрес президента Зеленского. Население Грузии также выражает ее очень ясно», – сказала Зурабишвили.
На прошлой неделе Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. При этом финансовый сектор Грузии был вынужден ввести новые ограничения в отношении подсанкционных банков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве посла из Грузии для консультаций. Позиция правительства Грузии по санкциям была названа одной из причин этого решения.
Байден: США закрывают воздушное пространство для России
Президент США Джо Байден выступил перед членами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении в стране" (State of the Union) – его первым в роли президента. Значительная часть его речи была посвящена российской агрессии против Украины.
Настоящее Время вело прямую трансляцию выступления Байдена:
Основные тезисы выступления Байдена:
- О вторжении России в Украину: "Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир"
- США закроют небо для российских авиакомпаний. Об этом официально будет объявлено позже 2 марта
- При Министерстве юстиции США будет работать специальная группа, ее целью станет "расследование преступлений российских олигархов"
- США и союзники выделят Украине больше 1 миллиарда долларов помощи, включая военную, экономическую и гуманитарную
- США продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут
Многие американские сенаторы и конгрессмены из обеих партий пришли слушать речь Байдена с украинскими флажками или желто-голубыми аксессуарами. Посол Украины в США Оксана Макарова сидела рядом с первой леди США Джилл Байден, члены Конгресса приветствовали ее овацией.
Байден начал свою речь с внешней политики. "Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир", – сказал президент США.
Байден перечислил санкции, введенные США и их союзниками в отношении России, особо отметив закрытие доступа к высоким технологиям, которое должно привести к ослаблению российской армии. Президент США также анонсировал создание – совместно с европейскими союзниками – специальной группы для расследования преступлений российских олигархов и отслеживания происхождения их богатства. Наконец, Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Ранее это уже сделали Великобритания, Евросоюз, еще несколько европейских стран и Канада.
США, по словам Байдена, продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут. "Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее. Мы видим объединенную Европу и объединенный Запад. Это испытание, это займет время. Но Путину никогда не сломить решимость свободного мира", – закончил Байден украинскую тему.
Далее он перешел к экономическим вопросам (рост цен на топливо, поддержка американских производителей, реформа налоговой системы), мерам по борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии и прочему.
"О положении в стране" – ежегодное обращение президентов США к обеим палатам Конгресса, на котором также присутствуют члены президентской администрации, дипломаты и почетные гости.
Абхазскому президенту предложили создать штаб для мониторинга действий Грузии
Общественный союз ветеранов и граждан «АИААИРА» обратился к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания. В обращении речь идёт о необходимости перенести парламентские выборы и создать штаб для мониторинга действий Грузии.
В обращении говорится, что «все страны Евросоюза ополчились против России – создали экономическую и информационную блокаду».
«Нам не стоит забывать про наших так называемых соседей, которые просто спят и видят, как вернуть Абхазию. В связи с напряженной обстановкой, в поддержку Российской Федерации и неурегулированностью отношений с Грузией считаем необходимым:
- Перенести – выборы депутатов Народного Собрания – Парламента до окончания операции на Донбассе. 75% наших граждан являются гражданами России и проводить выборы, когда у соседа в доме льется кровь и погибают наши соотечественники – кощунство.
- Создать Штаб из представителей всех силовых структур для мониторинга и быстрого реагирования, активности подразделений в Грузии.
- Все силовые структуры перевести на казарменное положение.
- МЧС – провести работу среди населения по Гражданской Обороне.
- Провести работу с командирами резервных подразделений Минобороны.
Вы, как президент, являетесь гарантом нашей безопасности и на ваши плечи ложится вся ответственность за судьбу нашего государства. Отвечать вам перед Народом», – сказано в обращении.
Как сообщалось ранее, абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
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