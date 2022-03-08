СГБ Грузии не видит угроз в прибытии граждан РФ и Беларуси

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) не видит угроз для безопасности в связи с повышенным количеством въезжающих в страну граждан РФ и Беларуси.

Также по данным СГБ, «количество въезжающих в страну в текущем периоде не превышает статистику за аналогичный период прошлых лет».

«Не наблюдается тенденция осуществления активностей, представляющей риск для безопасности страны, со стороны граждан РФ, Беларуси и других иностранных государств, въезжающих в страну», — сказано в распространенном сегодня сообщении СГБ.

По данным ведомства, ситуация с безопасностью в Грузии «находится под полным контролем», передает агентство «Новости-Грузия».

«Мы хотели бы откликнуться на дезинформацию, целенаправленно распространенную в последние дни о так называемом массовом и неконтролируемом прибытии в Грузию иностранных граждан, в частности, граждан Российской Федерации и Беларуси. Общественность запугивают, что среди въехавших есть так называемые диверсанты, связанные с терроризмом группы, и т.д.

Мы с полной ответственностью заявляем, что обстановка безопасности в стране находится под полным контролем.

Служба государственной безопасности совместно с другими соответствующими ведомствами в активном режиме принимает все необходимые меры для минимизации возможных рисков и вызовов, а также полного контроля всех лиц в стране, содержащих потенциальный риск. В результате осуществленных мер по всей территории страны сохраняется спокойная и безопасная обстановка», — говорится в сообщении СГБ.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что государство Грузия «реализует суверенное право иностранного гражданина на въезд на территорию страны в полном соответствии с законодательством, в соответствии с существующими рисками и вызовами».