Грузия заходит в Европу с тыла

В Грузии воодушевлены началом рассмотрения заявок Киева, Тбилиси и Кишинева об ускоренном членстве в ЕС. Однако в Грузии не исключают, что благосклонность Европы может коснуться только Киева. Нет точного представления, как на этот шаг отреагирует Москва. Сомневаются многие и в том, что Грузия за короткое время сможет доказать свое соответствие стандартам ЕС, которых никто не отменял.

«Если раньше нам приходилось убеждать ЕС в необходимости политики более открытых дверей, сегодня они сами об этом говорят», – сообщает из Страсбурга глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бочоришвили. Она второй день ведет интенсивные встречи в Европарламенте, чтобы заручиться поддержкой в процессе ускоренного присвоения статуса кандидата на членство ЕС в Грузии. Накануне послы стран ЕС попросили Еврокомиссию оценить заявки трех постсоветских государств.

В Тбилиси это расценили как первый шаг на долгом пути Грузии в ЕС, как выразился министр иностранных дел Давид Залкалиани. Приветствовал решение Евросовета и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Именно он третьего марта подписал заявку на ускоренную интеграцию Грузии в ЕС.

Этот шаг правящей силе дался нелегко. Лидеры «Грузинской мечты» не разделяли мнения общественности о том, что на фоне российского вторжения в Украину вслед за обращением президента Владимира Зеленского по этому вопросу аналогично должен был поступить и Тбилиси.

В парламентском большинстве отвечали, что речь идет всего лишь о статусе кандидата, что шансов у Украины, как и у Тбилиси и Молдовы как ассоциированных членов ЕС мало, что все это займет многие годы. Приводился пример Турции, которая статус кандидата получила еще в прошлом веке – в 1999-м году и до сих пор не в составе ЕС, а Черногория – с 2010-го. «Грузинская мечта» настаивала на том, чтобы сделать заявку в 2024-м, как ранее она и планировала, и даже внесла в свои предвыборные обещания в 2020-м перед избранием на третий избирательный срок. Однако давление общественности и «сигналы из Брюсселя», как признались сами «мечтатели», заставили правящую партию изменить планы. Теперь представители власти ожидают позитивных оценок от Еврокомиссии, подчеркивая, что Грузия из так называемого ассоциированного трио – лидер реформ. В «Грузинской мечте» рассчитывают, что на позитивную оценку повлияет и резолюция, которую парламентское большинство собирается принять в ближайшее время, с призывом к лидерам ЕС ускорить процесс интеграции.

В оппозиции недовольны тем, как власти ведут себя по отношению к Украине, отказываясь от присоединения к антироссийским санкциям, расширяя – именно сегодня – торговлю с Россией, и главное – не допуская никаких публичных осуждений российского руководства из-за вторжения в Украину.

Оппозиционный депутат, лидер «Гирчи» Яго Хвичия обратил внимание, что, помимо Москвы, правящая партия в резолюции об ускорении интеграции Тбилиси в ЕС не упоминает и Киев:

«Считаю ошибочным то, что в проекте резолюции нет не единого слова об Украине. В то время, когда именно ее ситуация стала главным фактором в открытии нового окна в Европу, куда мы стараемся сейчас войти».

Но, несмотря на замечания, оппозиция готова поддержать этот процесс, от имени своей партии говорит депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«При этом мы еще раз хотим отметить, что это не заслуга какой-либо одной власти или партии, это заслуга наших предков и нашего общества, нашего поколения. Хочу обратить внимание, что началось снижение значимости этого важного процесса разговорами о том, что все это ничего не значит, что Турция с прошлого века кандидат в ЕС, что все это еще больше спровоцирует Россию. Кто так говорит, знайте, что он враг Грузии».

«Процедур присвоения статуса кандидата в ЕС еще никто не отменял», – говорит директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили. Потому он скептически относится к ожиданиям скорого решения вопроса, несмотря на то, что в ЕС ищут политический ответ на действия России, которая решила путем войны и агрессии остановить евроатлантические устремления Украины, Грузии и Молдовы. И хотя еврокомиссия приступила к рассмотрению заявок всех трех стран, политолог не исключает, что на каком-то этапе вопрос Украины, как этого пожелали в Киеве, рассмотрят отдельно. Какова будет реакция России, Кахе Гоголашвили трудно предположить:

«В России очень хорошо знают, сколько времени требуется для вхождения в ЕС. Не исключено, что присвоение статуса для нее станет «стимулом, чтобы еще больше разрушить Украину, чтобы она долгое время не смогла стать страной, которая будет соответствовать условиям для вхождения в ЕС».

К тому же неизвестно, какую оценку еврокомиссия выберет для Грузии:

«Речь не только о том, что политики каких-то стран поддерживают этот процесс. И в таких нестандартных условиях в ЕС не смогут закрыть глаза на то, что в стране проблема с судебной системой, коррупцией, устраиваются гомофобные погромы, преследуют журналистов, крайняя политическая поляризация. И если сейчас грузинские власти не заявят о том, что возвращаются к реформам, обговоренным в соглашении Шарля Мишеля, не будут на деле это доказывать представителям ЕС, еврокомиссия может составить такую оценку, при которой даже поддерживающие нас страны ЕС – Литва, Эстония, Польша не смогут проголосовать «за».

Самый минимальный срок для подготовки оценки Еврокомиссии, как отмечает Каха Гоголашвили, от 10 до 15 месяцев. К тому времени он, как многие другие, надеется, что война в Украине будет завершена и процесс ускорения членства трех постсоветских стран, возможно, и со статусом, будет замедлен – до полного соответствия Киева, а особенно Тбилиси и Кишинева европейским стандартам.