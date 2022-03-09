Грузинский депутат предложил присоединиться к российской системе «Мир»

Депутат парламента Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия призвал правительство санкционировать присоединение Грузии к российской национальной платёжной системе «Мир», которая создана для внутреннего пользования в РФ.

Картой «Мир» также можно пользоваться в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Депутат Инджия говорит, что использование системы «Мир» позволит Грузии, несмотря на продолжающуюся войну на Украине, не отказываться от российских денег и продуктов.

Ранее, 7 марта российский «Мир» появился в платежной системе на сайте авиакомпании Georgian Airways – рядом с MasterCard и Visa.

«Я не присоединяюсь к санкциям, я не обязан, я не государство, а частная компания. Меня интересует продажа билета, а как он будет продаваться, вопрос абсолютно второстепенный», – сказал грузинской службе Радио Свобода основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.