Экс-президент Эдуард Кокойты завил, как он видит себя в югоосетинской политике после того, как Верховный суд отказал в регистрации его инициативной группе, то есть не допустил его к участию в выборах президента:

«Я пришел сюда и останусь здесь, я буду бороться до конца, пусть каждый это знает. Мы до сих пор все делали с точки зрения закона, но самый основной посыл мой на сегодняшний день к осетинскому народу – я буду открывать свою партию здесь, в Южной Осетии, и эта партия будет бороться за народ Осетии…»

Вот значит как. Это мы уже слышали по меньшей мере дважды – на предыдущих парламентских и президентских выборах. Всякий раз Эдуард Джабеевич обещал остаться, создать партию или общественное движение, но всякий раз уезжал до следующих выборов.

Единственный вопрос, который начали задавать жители республики и наблюдающие за тем, как разворачивается избирательная кампания после приезда экс-президента: зачем все-таки приехал Кокойты?

Сначала он заявил, что приехал участвовать в выборах. Но при этом сразу обозначил свой конфликт с ЦИК, не дав согласия на трансграничную передачу персональных данных. То есть он как будто даже не рассчитывал, что дело дойдет до сбора подписных листов. Как будто его задачей было не зарегистрироваться, а вступить в конфликт, указать на незаконность процедуры, на нелегитимность власти.

Тогда многие наблюдатели были уверены, что он приехал поддержать кого-то из кандидатов: мол, разогреет своих сторонников, а когда его не зарегистрируют, призовет голосовать за единственно достойного, кроме него, разумеется.

Но после его неоднократных заявлений, что он не будет никого поддерживать, осталось только одно предположение: Кокойты приехал сорвать выборы. Он и сам отчасти подтверждал эту версию своими заявлениями, будто едва сдерживает своих сторонников от решительных действий… И позже в обращении к народу предлагал другим кандидатам встать рядом и вместе выступить с требованием к властям отказаться от незаконных и даже предательских условий регистрации кандидата.

Местные конспирологи полагали, что срыв выборов – это план одной из кремлевских башен. Дескать, за ним стоят люди, влияния которых хватило, чтобы никто не посмел чинить препятствия приезду Кокойты на выборы.

Какой в этом смысл, спросите вы? На это была такая конспирологическая версия: после отмены выборов проведут повторные, но уже без нынешних кандидатов – таков закон. Именно поэтому, утверждали сторонники этой версии, старый чекист Леонид Тибилов в последний момент отказался от участия в выборах. Дескать, знал, чем дело закончится, и решил выставляться на следующих.

Версия дала трещину после заявлений Кокойты, что он не намерен собирать площадь, не намерен призывать кандидатов поддержать протест. Нет, он займется партийным строительством.

Тогда зачем было приезжать?! О том, что к выборам не допустят, было ясно всем с самого начала. И кроме того: нашел время строить партию!

Как бы в подтверждение словам Кокойты и в опровержение слухов первый заместитель руководителя администрации президента Алан Джуссоев сделал заявление о том, что президентские выборы переноситься не будут, и этот вопрос не обсуждается:

«Выборы пройдут по закону, в рамках нашей Конституции и в рамках тех временных регламентов, которые в ней заложены. Для нас очень важно сохранить устои нашего государства, нашей государственности и ту нормативно-правовую базу, на которую мы опирались последние 30 лет».

Джуссоев обратил внимание на то, что выборы в Южной Осетии не откладывались с 1992 года, а референдум проводился под обстрелами и давлением Грузии: «Тогда ситуация была намного сложнее, но мы справились, и сейчас справимся».

И все-таки люди отказываются верить, что единственной причиной приезда Эдуарда Джабеевича была демонстрация смирения перед предсказуемым решением Верховного суда. Это на него непохоже.

Отсюда и версия лайт: он являет собой присутствие силы на выборах, как противовес возможному произволу со стороны властей. И здесь необязательно, чтобы как в 2017 году (когда в Цхинвале начали задерживать участников стихийных акций протеста) сторонники Кокойты пришли на порог к ОМОНу с вопросом, который не предполагает неправильного ответа: вы за народ или против него?

Есть и версия ультра-лайт, согласно которой Кокойты может дать и бесконтактный бой. Например, призвать свой электорат игнорировать нечестные выборы. Его призыв могут поддержать другие кандидаты и их сторонники. Если первый тур не наберет 50% голосов, выборы придется отменять, а через два месяца провести другие.

Это заготовка на тот случай, говорят авторы версии, если выборы пойдут «не так», например, если власти начнут ломать их через колено, как прошлые парламентские. В этом смысле неслучайно, считают они, Эдуард Джабеевич назвал предателями интересов Российской Федерации и тех российских чиновников, которые пытаются влиять на исход президентских выборов в Южной Осетии

И все-таки это только версии, ни одного внятного объяснения, ни одного инсайда. С тех пор как кураторство забрали у «сурковцев» и передали спецслужбистам, жалуются российские политологи, информация по Абхазии и Южной Осетии стала недоступной.

Поэтому цель приезда Кокойты остается одной из главных интриг избирательной кампании. Потому что за ним стоит внушительный по местным меркам электорат, который способен перевесить чашу весов в пользу одного из кандидатов, как это было в 2017 году, когда поддержка Эдуарда Кокойты определила победу Анатолия Бибилова.

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