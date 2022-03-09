Вахтанг Гомелаури: обида на Зеленского помощи не помеха

Недовольство грузинских властей действиями украинского президента Владимира Зеленского – имеется в виду отзыв из страны украинского посла – вызывает ярый протест оппонентов власти. Сегодня эта тема стала еще острее с подачи выступившего в парламенте министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури оказался первым министром, который пришел в парламент после вторжения России в Украину. Сегодня в закрытом режиме он доложил парламентской группе доверия, как его ведомство справляется с вопросами безопасности, которые возникли у Тбилиси после похода Москвы на Киев. Уделил время министр Гомелаури по окончании встречи и журналистам. Он успокоил их и общественность, что никакого наплыва российских граждан в Грузию нет, как нет и опасности проникновения в страну российских диверсантов, что МВД вместе с СГБ делает все возможное для охраны госграниц, а правительство во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили – для помощи Украине в эти трагические дни. Министр Вахтанг Гомелаури также напомнил, что помощь оказывается посильная, поскольку сама Грузия – страна, пострадавшая от войны с Россией, ее территории оккупированы российской армией, поэтому у нее нет таких «больших возможностей для помощи, какие есть у Германии, Франции и других больших стран ЕС».

При этом в беседе с журналистами министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури не стал скрывать недоумение по поводу решения украинского президента Владимира Зеленского отозвать из Грузии посла, в то время как до сих пор не отозвал своего посла из Беларуси.

«Не хочу говорить более остро по отношению к господину Зеленскому, но то, что он назвал «аморальным» действие нашего правительства, это неприемлемо, конечно, это никак не укладывается ни в рамки дипломатии, ни в политику вообще, очень печально, к сожалению. Очень плохо, что он это сделал. Я, конечно, делаю все то, что сказал (наш) премьер-министр, мы одна команда. Мы сделали все, что может Грузия, не знаю, что вам еще сказать», – пожал плечами министр Гомелаури. Он продолжил критику в адрес украинского лидера, к которой в эти дни часто прибегают представители правящей «Грузинской мечты». При этом не забыл обвинить окружение Зеленского в сговоре с «Нацдвижением».

Исполнительный секретарь властной партии Мамука Мдинарадзе и сегодня на брифинге обвинил оппозицию, именуемую им радикальной, в развязывании информационной войны против грузинских властей на фоне открытой российской агрессии и военных действий в Украине. При этом представители власти не забывают отметить, что все это не повлияет на солидарность и помощь Грузии Украине. Но эти слова для многих уже не имеют значения, в том числе и для оппозиционного депутата Саломе Самадашвили:

«Это полное отсутствие разума у любого представителя грузинской власти – нападать сегодня на украинскую власть, это не только аморально, но – я бы желала, чтобы все понимали, – это ущербно для нашей страны, в том числе для выполнения объявленной задачи – движения вперед для вхождения нашей страны в ЕС».

У депутата из «Стратегии Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе была более жесткая оценка:

«В ЕС стоя аплодировали этому человеку, в парламенте Великобритании тоже, как человеку, борющемуся за свободу и против несправедливости – Зеленский олицетворение этого. Я и вправду не могу понять, какие претензии могут быть у «Грузинской мечты». Мне очень трудно предположить это, но все равно скажу: наверное, «Грузинская мечта» осознает, что она уже давно капитулировала бы, если бы была на месте Украины. Этого не могут простить Зеленскому».

Официальным поводом отзыва украинского посла из Грузии стало препятствие грузинских властей добровольцам, желающим отправиться в Украину, а также неприсоединение к антироссийским санкциям. Никто в Украине не ждет присоединения к санкциям от грузинских властей, хорошо понимая ситуацию в Грузии, убежден специалист по международным отношениям, доцент ТГУ Константин Шубитидзе:

«Никто не требует от властей вовлечения в войну и других активных действий, от нее ждут, чтобы она сохранила лицо, что у нее не получается. Это очень странно, ставить в пример Беларусь. Грузия – дружественная страна, стратегический партнер, а из Беларуси в Украину летят ракеты, там ведутся также переговоры. Не надо забывать, что украинский президент (Виктор Ющенко) с риском для жизни прилетел в Тбилиси и стоял (рядом с нами) во время августовской войны в 2008-м. Учитывая все это, я не понимаю, как представители грузинских властей могут такое говорить?»

Константин Шубитидзе уверен, что власти не стали бы утруждать себя оказанием гуманитарной помощи, если бы не протест и давление общественности. Многие вспоминают, что правительство Грузии посчитало нормальным отозвать своего посла из Украины из-за того, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили был выдвинут на высокую должность в правительстве Зеленского. А сейчас, в условиях войны, почему-то считают неприемлемой реакцию президента Зеленского. Среди критикующих власть и оппозицию за узкопартийные интересы расхожей стала фраза их оппонента, лидера «Гирчи» Яго Хвичия: «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» не перестанут ссориться, даже если Россия сбросит атомную бомбу».