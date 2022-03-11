В Абхазии прошел митинг в поддержку России и российской армии

На сухумском стадионе «Динамо» прошел митинг, участники которого, по информации организаторов, выступили в поддержку «действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории «ДНР» и «ЛНР», а также денацификации и демилитаризации Украины».

К собравшимся обратились представители властей и оппозиции. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что представители разных политических партий и общественных организаций «едины в вопросе развития абхазо-российских отношений».

«Сегодня мы собрались в поддержку нашего друга и союзника – Российской Федерации. Осознаем, как непросто руководству России и лично Владимиру Владимировичу далось решение о проведении специальной военной операции», – сказал он.

«Международное сообщество в крайней степени агрессивно реагирует на действия России. Хочется спросить, где были эти ярые борцы за справедливость, когда страдали мирные жители Донбасса? Это не что иное, как политика двойных стандартов, и подтверждением тому служит планомерная экспансия НАТО в восточном направлении. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам РФ является угрозой безопасности и стабильности в мире», – заявил Бжания.

По его словам, Украина «стала инструментом, посредством которого так называемый коллективный запад осуществляет политику империализма, нацеленную на установление однополярного мира».

Говоря о войне 2008 года, Бжания отметил, что Россия «доносила правду о событиях» в Южной Осетии.

«Мы никогда не забудем тот день, когда Российская Федерация объявила о признании государственной независимости и суверенитета Республики Абхазия, – сказал Бжания, добавив: В эти дни мы рядом с народом России».

По словам лидера оппозиционного объединения «Аруаа» Тимура Гулия, в 2008 году «благодаря России и решительности её руководства от физического уничтожения был спасен братский осетинский народ».

«На месте городов и сел в Южной Осетии и Абхазии грузинские националисты хотели оставить выжженое поле. Саакашвили, как и киевскому режиму, не нужны были люди. Им нужны территории», – отметил Гулия.