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Политика

«Грузинская мечта» отделила Европу от Мишеля

Итоги версальского саммита ЕС в Грузии назвали важным шагом на пути к статусу кандидата в ЕС. Хоть власти и оппозиция согласны, что в этом вопросе все политические силы должны объединиться, они все равно нашли поводы для разногласий.

Напомним, по итогам первого дня неофициального саммита ЕС было принято заявление, в котором говорится о принадлежности Украины к европейской семье. В том же заявлении упоминается, что Совет Европейского Союза призвал Еврокомиссию представить свои взгляды на заявку Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.

В МИД Грузии выразили удовлетворение наметившимся прогрессом. Сегодня на специальном брифинге глава ведомства Давид Залкалиани внес некоторую ясность по поводу вчерашнего решения:

«Формально процесс начался восьмого марта, после того как Совет Европы обратился к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть вопрос предоставления статуса кандидатов Украине, Грузии и Молдове. Во вчерашнем заявлении саммита, где главным образом речь идет о войне в Украине, говорится о запуске необходимых процедур для Грузии и Молдовы. Думаю, это является своеобразной гарантией со стороны ЕС того, что процесс принял необратимый характер вплоть до достижения конкретного результата».

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«Грузинская мечта» отделила Европу от Мишеля
by Эхо Кавказа

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Парламент Грузии также выразил готовность скорейшего принятия пакета реформ, необходимых для членства в ЕС. С заявлением по этому вопросу выступил вице-спикер «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе:

«Сегодня мы инициировали резолюцию в парламенте относительно ускорения интеграции Грузии в ЕС, после того как вчера в Версальском дворце было единогласно принято решение о том, что Украина, Грузия и Молдова поддерживаются Европейским Советом в запросе на членство. Мы уже передали эти заявления в Европейскую комиссию с просьбой подтвердить нашу позицию о том, что мы приняли верные решения».

Резолюцию о членстве в ЕС комитет по европейской интеграции парламента Грузии поддержал единогласно. Резолюция содержит 13 пунктов, из которых наиболее важным является последний, согласно которому Грузия призывает государства-члены ЕС на основе статьи 49 договора с ЕС предпринять все шаги для интеграции Грузии в европейское сообщество государств.

Хотя оппозиция и проголосовала за резолюцию, она настаивала на своем видении документа. Главное замечание заключалось в том, что необходимо включить в текст резолюции конкретный план и критерии того, что именно намерена предпринять Грузия для вступления в Евросоюз. По мнению оппозиции, на этом пути самым важным является незамедлительное выполнение пунктов соглашения Мишеля, касающихся реформ избирательной и судебной систем.

Впрочем, судя по всему, это предложение оппозиции является категорически неприемлемым для правящей команды. Спикер парламента Шалва Папуашвили призвал оппозицию забыть о соглашения от 19 апреля:

«Соглашение Мишеля было отменено оппозицией, в том числе теми, кто громче всех кричит об этом. Все отменили это соглашение – в том числе «Национальное движение». Реанимация этого соглашения невозможна, так как оно не имело никакого отношения к интеграции в ЕС. Существует соглашение об ассоциации с ЕС, затрагивающее все вопросы, в том числе связанные с судебной системой. Повторяю, соглашение об ассоциации является основной платформой для сотрудничества между Грузией и ЕС».

В оппозиции ответили, что с таким подходом все разговоры властей о скорейшей интеграции с ЕС являются фикцией. С заявлением на брифинге выступила Саломе Самадашвили, представитель партии «Лело»:

«На этом пути необходима консолидация не только политического спектра, но и всех сил, работающих над задачей интеграции в ЕС, где нужно достичь единства взглядов по всем параметрам. В целях присвоения статуса кандидата необходимо, чтобы это произошло в максимально сжатые сроки. К сожалению, риторика властей не предоставляет нам надежды на то, что она готово к реализации необходимых для этого шагов».

Напомним, власти Грузии обещали подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС не ранее 2024 года, однако на фоне войны в Украине приняли ускоренное решение. Соответствующий документ был подписан 3 марта, в тот же день аналогичную заявку подала Молдова.

Теперь, по информации МИД Грузии, на первом этапе предстоит заполнить объемный вопросник от Еврокомиссии с критериями для соискателей статуса. Далее все ветви власти, а также гражданский сектор и оппозиция должны приступить к работе над документом. Позднее на основании полученных данных в ЕС примут решение.

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