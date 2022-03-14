Саломе Зурабишвили воздала депутатам по грехам

Громкие обвинения в адрес «Грузинской мечты» прозвучали сегодня от президента Саломе Зурабишвили. Никакая осторожность не освобождает нас от необходимости, хотя бы словом, стоять там, где этого требуют совесть и грузинство», – так глава государства отозвалась о позиции грузинского правительства по поводу войны в Украине.

Когда отворились парадные двери парламентского зала, депутаты увидели, что рядом с президентом Саломе Зурабишвили стоит исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.

– Президент Грузии, госпожа Саломе Зурабишвили, – услышав голос диктора, украинский дипломат отступил к дверям, но президент Зурабишвили, сделав пару шагов вперед, повернулась, дожидаясь его. Вместо аплодисментов в зале воцарилась тишина. Президент Зурабишвили и дипломат Касьянов вместе спустились по лестницам, но ближе к трибуне их пути разошлись. И.о. посла направился к так называемой галерке, где обычно сидят приглашенные на ежегодный доклад президента представители дипкорпуса. Саломе Зурабишвили остановилась у ложи у трибуны в ожидании своего выступления.

Но ее опередил вице-спикер, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе с замечанием по процедурным вопросам: появление украинского дипломата рядом с президентом оказалось для него не только неожиданным неудобством, но и проявлением неуважения к парламентскому институту со стороны президента:

«Создалось определенное неудобство по отношению к представителю миссии (Украины). Я приношу извинения. Хочу ему, как представителю дружественной страны, выразить почтение, выразить солидарность, уважение, но, когда мы не видим уважения института (парламента), – это очень плохо».

Мдинарадзе также предостерег президента от «тенденции» предпринимать что-либо «без предупреждений». Проявлениями таковой парламентское большинство сочло созыв президентом чрезвычайного парламентского заседания после начала войны в Украине, а потом – намерение выступить с докладом 5 марта. Впрочем, все эти попытки президента «Грузинская мечта» пресекла – и заседания не было, и слово ей предоставили не 5 марта, а сегодня, 14-го.

На этом процедурные проволочки исчерпались, и президент Саломе Зурабишвили, выйдя на трибуну, попросила вывести на экран ужасы войны в Украине в фотографиях и стоя выслушать в знак солидарности гимн Украины, а также почтить минутой молчанием память жертв войны.

Саломе Зурабишвили была в медицинской маске с грузинским и украинским флагами и в черно-белом костюме. И сама речь ее тоже оказалась написанной будто в черно-белых тонах, контрастной, без полутонов – после отзыва президентом Зеленским посла Украины из Грузии из-за нежелания Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям и отказа в содействии грузинским добровольцам, желающим попасть в Украину.

«Власть грешит, когда не смеет высказать то, что диктуют нам наша история и достоинство, этому нет оправдания. Никакая осторожность или страх не оправдывает то, что мы уклоняемся от того, чтобы достойно, хотя бы словом, стоять там, где этого требуют совесть и грузинство».

Грешит власть, по словам президента, когда единолично заполняет заявку на ускоренное членство в ЕС, вместо того чтобы заявка приняла общенациональный характер, грешит и в том, что власть решения принимает на уровне своей партии, а не вместе с государственными институтами:

«Кто-нибудь поверит, что в такой тяжелой и требующей внимания ситуации ни разу не собрался Совет безопасности, ни разу не было совместного рассмотрения военных угроз в присутствии высшего главнокомандующего. Незамедлительно нужно исправить эти порочные формы».

– Не радуйтесь, и оппозиция тоже грешит, – заметив довольные улыбки оппозиционных депутатов, президент перешла к их критике:

«Оппозиция грешит, когда в Брюсселе, Киеве или в США старается очернить имя Грузии и представить дело так, что якобы мы достоинству предпочли страх. Якобы мы недостойны ни вхождения в ЕС, ни партнерства с НАТО и США. Или еще хуже, когда оппозиция утверждает, что якобы правительство, а значит страна, сменила прозападный курс – это ведь оскорбление своей страны и народа. А общество гораздо бдительнее вас, сознательнее и мужественнее вас и – что главное – единое», – резюмировала она и снова обратилась к власти, сообщив, что правительство ограничивает ее зарубежную активность и действия, которые она начала предпринимать с момента начала войны в Украине.

По ее словам, ей было отказано 26 февраля в визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву: «С учетом ситуации, я отменила все официальные визиты».

Президент сообщила, что она аннулировала все официальные форматы:

«В то же время я сочла нужным воспользоваться моими личными контактами и рабочие визиты заменила личными встречами. Считаю, что этот подход и такие ограничения для нашей страны, которая находится в таком сложном регионе, вредоносны».

Из сорокаминутной речи президента, которая ни разу не прервалась аплодисментами, стало ясно, что она не собирается помиловать третьего президента Михаила Саакашвили и посоветовала не привязывать этот вопрос к войне в Украине. Она же сообщила, что не допустит размолвки между Киевом и Тбилиси:

«Попытка внесения какого-либо недопонимания между нами и Украиной неприемлема. И я этого не допущу. Поэтому, как в прошлом году, 9 апреля во время моего парламентского доклада я призвала правительство Грузии вернуть нашего посла в Украину, также сегодня с этой трибуны я обращаюсь к моему коллеге и другу президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть посла, чтобы между нашими народами в эти тяжелейшие минуты связь полностью укрепилась и стала более тесной и стойкой».

Завершая выступление, Саломе Зурабишвили предложила парламенту быть единым, объявить мораторий на язык ненависти и вместе бороться и трудиться за евроатлантическое будущее Грузии. И закончила словами:

– Слава Украине, слава героям, да здравствует Грузия!

Но аплодировали ей стоя только оппозиционные депутаты.

Журналистам бросилось в глаза, впрочем, не только это. Знаки полного игнорирования президенту оказали депутаты «Грузинской мечты» и члены правительства. Первые не скрывали недовольства, заключив, что она «оказалась под буллингом» «Нацдвижения». А председатель партии власти Ираклий Кобахидзе, не желая общаться с журналистами, лишь бегло коснулся сказанного президентом о своих визитах:

«Если это правда, то получается, что она нарушила Конституцию, и мы разберемся в этом».

В оппозиции, напротив, остались довольны выступлением главы государства. Правда, критика в адрес оппозиции не пришлась по душе одному из лидеров «Нацдвижения» Левану Бежашвили:

«Госпожа президент, у нас у всех свои грехи», – обратился к ней депутат Бежашвили, выступая от имени фракции с трибуны парламента.

Разговор о грехах оппозиции он считает неуместным при такой враждебности со стороны власти, когда третий президент Грузии, гражданин Украины, советник президента Зеленского Михаил Саакашвили в заключении. Потому, несмотря на ни на что, он все-таки призвал президента помиловать Саакашвили. Он нужен Украине, и это было бы также проявлением солидарности, – сказал Леван Бежашвили и добавил:

«Я хочу вам передать письмо Михаила Саакашвили, в нем он выступает с инициативой присвоить президенту Зеленскому звание национального героя Грузии. Потому что то, что сейчас делает этот человек, лидер, – это борьба Украины, это борьба грузинского народа».

Лидер фракции «Гирчи» Яго Хвичия развил тему, сообщив, что своим главнокомандующим считает не ее, а украинского президента Зеленского. Поблагодарив ее за выступление и призвав «Грузинскую мечту» из-за этого не записывать президента в «нацы», то есть в «Нацдвижение», Яго Хвичия сказал:

«В своем выступлении я хочу обратиться не к президенту Грузии, а к президенту Украины. К президенту, который стал главнокомандующим во всем в мире для тех людей, которые борются за свободу. Президент Зеленский главнокомандующий и для таких людей, как я, уверен, и для таких, как вы. Я уверен, что в этом зале очень много людей, которые искренне болеют за Украину и президента Зеленского».

И потому Яго Хвичия с парламентской трибуны призвал Зеленского хотя бы ради исторической дружбы вернуть обратно в Грузию украинского посла. Переживает оппозиционный депутат и из-за того, что власть Грузии не обсуждает с оппозицией и обществом сценарии, связанные с войной и ее итогами.

О том, что, если не будут санкций от всех и каждого, эта война настигнет всех, в том числе и Грузию, говорил в коридорах парламента украинский дипломат Андрей Касьянов. Он заверил грузинских журналистов, что украинский народ видит и ценит все то, что делает грузинский народ. И что вместе ждет их победа:

– Слава Украине!

– Героям слава! – ответили журналисты Касьянову, тот после секундной паузы эмоционально заключил:

– Слава Грузии!

Сама президент не стала делиться впечатлениями после своей речи. Она даже не воспользовалась итоговым словом, которое предполагается в регламенте после выступлений лидеров фракции. Но уход президента из парламента без комментариев в «Грузинской мечте» уже не сочли нарушением процедурных норм.