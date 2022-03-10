Министру обороны не нужны советы безопасности

Министр обороны Грузии анонсировал обновленную доктрину безопасности. Он также объяснил, почему с начала войны в Украине ни разу не собирался грузинский Совбез. Это мероприятие он считает формальностью и добавил, что «Грузинская мечта» не склонна к самопиару. Такую оценку значимости Совбеза в оппозиции и эксперты в сфере безопасности расценили как очередное игнорирование госинститутов правящей партией.

Помимо готовности Минобороны и вооруженных сил в связи с войной в Украине, журналистов в беседе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе интересовали еще две вещи: где обещанная еще к февралю новая концепция национальной безопасности страны и когда соберется Совет безопасности?

«Свою часть доктрины безопасности мы уже разработали, ждем согласования с партнерами», – успокоил министр Бурчуладзе и посоветовал изучить главные положения основополагающего документа национальной безопасности страны из уже обнародованных четырехлетнего и десятилетнего планов развития сил обороны. Джуаншер Бурчуладзе пообещал, что скоро проект документа будет рассмотрен Совбезом. Ответ министра на вопрос, почему после начала войны в Украине ни разу не собрался Совбез, многим показался оскорбительным:

«Сегодня нет необходимости в такой формальности», – сказал министр, напомнив, что «Грузинской мечте» не свойственны мероприятия, мотивированные лишь пиаром:

«И заседания Совета ради заседания – это нам несвойственно. Мы, руководители силовых структур, в каждодневном режиме собираемся у премьер-министра, рассматриваем события, итоги, риски, связанные с войной в Украине».

В отличие от своего коллеги министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, Джуаншер Бурчуладзе не стал критиковать украинского президента за отзыв посла из Грузии. Он сообщил, что Тбилиси продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. Заверил министр грузинский народ и в том, что государство полностью осознает все риски и работает над их предотвращением:

«Вызов тот же, какой и был, – классический. Опасность та же, просто обострена, – в регионе война. Интервенцию мы на себе тоже испытали не раз. Конечно, мы на фоне этого обострения перестроим наши приоритеты».

Докладом и оценками министра обороны и его заместителей в парламентской группе доверия представители правящей силы были довольны. Говорит глава комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Берая:

«Речь шла об укреплении обороноспособности страны, повышении боевой готовности вооруженных сил, совместимости со стандартами НАТО, кратко – и долгосрочном развитии вооруженных сил, развитии противотанковых, противовоздушных и артиллерийских возможностей, логистики, разведки. А также мы обсудили предпринимаемые нами шаги в направлении НАТО».

Депутаты правящей партии сохраняют спокойствие. Доктрину безопасности примут скоро, и ничего тревожного в том, что Совбез не заседает, они не видят. «Это не значит, что он не работает», – пояснили в парламентском большинстве.

В оппозиции такой подход считают очередным фактом игнорирования властью госинститутов. Лидер оппозиционного «Лело» Бадри Джапаридзе не скрывал возмущения:

«Если сейчас не собирается Совет безопасности, если не будет полной координации между всеми ветвями власти, как может страна ответить на вызовы, перед которыми мы сейчас оказались? При власти «Грузинской мечты» роль госинститутов уменьшена. Они стараются все государство заменить одной партией. Это прямой шаг против государственности нашей страны».

Мнение оппозиционера разделает бывший глава Совбеза Бату Кутелия:

«К сожалению, в условиях «Грузинской мечты» и неформального правления Бидзины Иванишвили полностью выведены из строя институциональные механизмы – политика безопасности, ее планирование и осуществление. Ни один из этих компонентов при «Грузинской мечте» и Иванишвили не работает и не заработает. Это делает нашу страну открытой и уязвимой перед опасностями, в том числе, исходящими из новых реальностей глобальной безопасности, особенно с учетом того, что происходит в Украине и что является также вопросом безопасности Грузии».

Недовольство аналитиков вызывает и то, что правящая сила разработку доктрины безопасности свела к узкопартийному обсуждению, и нет уверенности, что в нем должное внимание будет уделено опасностям, исходящим от России, в том числе, и в ключе интервенции в Украине.