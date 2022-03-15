«Избирком увеличивает конфликтный потенциал»

В оставшиеся часы до полуночи 15 марта избирательные штабы кандидатов в президенты Южной Осетии все еще ждали решения Избиркома, а местные эксперты отмечали, что таких многозначительных пауз в работе ЦИК еще не было. «Эхо Кавказа» разбиралось в причинах многозначительной паузы.

5 марта был последний день приема подписных листов от кандидатов. По закону Избиркому дается десять суток, чтобы проверить подписные листы и прочие сведения о кандидате (доходы, расходы, имущество и т.п.), либо зарегистрировать его, либо дать мотивированный отказ на участие в выборах.

Из пятнадцати кандидатов трое не прошли лингвистические экзамены на знание государственных языков, тем не менее и их подписные листы должны быть проверены, и им тоже ЦИК должен дать мотивированный ответ. Точнее, должен был в течение этих десяти дней, но не дал или даст, но в последние часы установленного законом срока. В 19 часов МСК, когда готовился этот материал, еще ничего не было известно о решении Избирательной комиссии.

Единственное, о чем можно судить определенно: все указывает на то, что зарегистрированных кандидатов и тех, кому откажут, будут объявлять одновременно. Это более чем странно. Почему так? Даже если предположить, что все кандидаты сдали документы и подписные листы одновременно, все равно кого-то проверили раньше, кого-то позже. Тогда чего тянут? К чему эта многозначительная пауза?

Честная работа ЦИК предполагает, что данные о регистрации должны оглашаться по мере обработки данных кандидата и подписных листов: товарищи проверили, обсудили, проголосовали, объявили кандидату.

Кому-то ответят раньше, кому-то позже. У тех, кому откажут, есть пара дней до начала агитации, чтобы обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, и в случае, если истец выиграет иск, сможет продолжить избирательную кампанию без ощутимых потерь. Это нормальная практика. А здесь творится что-то странное…

По мнению политолога Вячеслава Гобозова, все это происходит на фоне общего недоверия к власти и вызывает тревожные подозрения как избирателей, так и их кандидатов:

«На президентских выборах в 2011 году и в 2012-м, и до этого, и, кстати, на последних выборах решения о регистрации принимались по мере того, как кандидат сдавал документы, и по мере того, как Избирком их проверял. Хочет того кто-то или нет, но такой вариант регистрации кандидатов вызывает серьезные сомнения в объективности и отсутствии подводных камней в работе Центральной избирательной комиссии. Конечно, менее подозрительным и менее вызывающим напряжение было бы, если бы кандидатов регистрировали (или им бы отказывали в регистрации) по мере того, как проверяются их документы. Если в законе написано «в течение десяти дней», это не значит, что надо на десятый день все отложить. За прошедшую декаду уже можно было вынести решения по большей части кандидатов. Но нынешний ЦИК почему-то решил, что надо в последний день вынести решение по всем кандидатам сразу. Посмотрим, что из этого получится».

В самом деле, выходит так, все подписные листы и декларации уже проверены, но результаты пока не оглашаются? И более того, по уверениям инсайдеров, члены ЦИК, по меньшей мере, до 14 часов по Москве еще не приступили к обсуждению кандидатур. А может, решение принимает вовсе не ЦИК?! Именно об этом сейчас говорят в избирательных штабах.

По мнению Вячеслава Гобозова, кто бы ни придумал этот план, принимать решение в последний вечер сразу по всем кандидатам, – стратегом его не назовешь. Скорее наоборот. Судите сами.

Если бы с каждым кандидатом разбирались отдельно, то и кандидаты со своими штабами воспринимали эти решения по отдельности друг от друга. Вчера кто-то из кандидатов подал иск в суд, другой сегодня празднует регистрацию, третий ждет своей очереди… В этот же раз их собрали всех вместе. Все или почти все штабы в тревожном ожидании, они поддерживают между собой постоянную связь, обмениваются информацией, делятся подозрениями. И реагировать на решение Избиркома, скорее всего, будут так же – вместе. Говорит Вячеслав Гобозов:

«Избирком не понимает, что, реализуя эту модель, он увеличивает конфликтный потенциал. Мы же понимаем, что отказать могут только представителям оппозиции. Выходит очень серьезной части оппозиционных кандидатов откажут одномоментно. Это сродни подливанию бензина на тлеющие угли. Никак нельзя было этого делать в нынешней ситуации! Ну вот сделали… посмотрим, ждем».

Есть и другая версия затягивания с регистрацией кандидатов. Даже не версия, а мнение, которым с «Эхом» поделился местные эксперт, пожелавший остаться анонимным. Он полагает, что затягивание связано с тем, что «действующему» не удается додавить ЦИК. Возможно, считает эксперт, многие, кто раньше считался его креатурами, теперь отказываются рубить по команде кандидатские головы. Быть может, это такой тихий бунт на корабле, что вполне возможно – по соображениям совести (кто-то больше не хочет ассоциироваться с этим режимом) или из опасений за свое будущее.

Все-таки им не раз приходилось слышать: «Ребята, это вы принимаете решение, ни президент, ни прокуратура или кто-то еще. Нет, только вы, и вам за это решение придется отвечать».

По мнению эксперта, вкупе с тем, что уже мало кто верит во второй срок Бибилова, призывы к гражданской ответственности могли возыметь действие.

Что ж, ждать осталось недолго. Скоро узнаем, чья версия верна и чем закончится этот этап избирательной кампании.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия