Анатолий Бибилов призвал подписать соглашение «За честные выборы»

Грузия усилила контроль на государственной границе, заявил глава МВД страны Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте. Гомелаури вновь опроверг сообщения о том, что граждане России массово приезжают в Грузию.

По его словам, поток прибывающих в Грузию граждан РФ даже на 50% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, то есть до закрытия страны из-за пандемии коронавируса.

Гомелаури также отметил, что российские граждане чаще всего приезжают в Грузию через третьи страны, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Говоря о границе, хотел бы отреагировать на недавнюю информацию о пересечении границы гражданами Российской Федерации. Общеизвестно, что граница в основном была закрыта из-за пандемии в 2020-2021 годах. Я сравню аналогичные периоды 2019 и 2022 годов и скажу вам, что сегодня этот показатель на 50% меньше, чем тогда.

Увеличение количества случаев пересечения государственной границы Грузии гражданами Российской Федерации наблюдается из третьих стран, что обусловлено закрытием воздушного пространства для РФ различными странами.

Граждане Российской Федерации, в основном этнические северокавказцы, въезжают в Грузию из Турции через ТПП «Сарпи» и возвращаются в Россию транзитом через пункт пропуска «Дарьял», — сказал глава МВД.

Глава МВД также вновь опроверг доводы оппозиции, которая видит угрозы в массовом прибытии россиян в Грузию.

«Усилен контроль на государственной границе. Как вам известно, ни одно государство, не обеспечивает контроль государственной границы на 100%, даже те страны, которые больше и сильнее нас. Несмотря на это, МВД совместно с СГБ Грузии проводит все мероприятия по превенции», — заявил Гомелаури.

По словам министра, усилен контроль как на официальных пропускных пунктах, так и на «зеленой границе» – пешеходных тропах на приграничной местности.

Ранее Служба госбезопасности Грузии назвала дезинформацией сообщения о массовом и бесконтрольном въезде в страну граждан России и Беларуси.

А в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что количество посещающих Грузию россиян не увеличилось на фоне событий на Украине. Цифры примерно те же, что были в январе и феврале. По данным председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, с 24 февраля страну посетили около 15 тысяч россиян.