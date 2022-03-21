Российский бизнесмен купил историческое здание Михайловской больницы в Тбилиси

Российский бизнесмен Шалва Бреус приобрел здание бывшей Михайловской больницы в историческом центре Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства государственного имущества Минэкономики Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», принадлежащая Бреусу компания Hans Ltd приобрела объект через аукцион за более чем 16 миллионов лари (примерно 5 миллионов долларов). Других претендентов на лот не было.

В собственность Hans Ltd перейдет как само здание Михайловской больницы, так и две соседние постройки, а также земельные участки общей площадью более 20,5 тысячи квадратных метров.

Согласно документации, на нового владельца не возлагается каких-либо инвестиционных обязательств. Тем не менее, покупателю придется учесть, что комплекс является памятником культурного наследия и не может быть радикально изменен.

Бреус – уроженец Батуми. Он является владельцем целлюлозно-бумажного комбината «Волга», одного из ведущих производителей газетной бумаги в России. Согласно информации из открытых источников, бизнес-партнером и другом Бреуса является российский банкир Петр Авен, попавший под санкции Евросоюза.

Оппозиционный телеканал «Формула» утверждает, что Бреусу удалось заполучить здание Михайловской больницы на очень выгодных условиях благодаря связям с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили. Одновременно, по данным журналистов, российский бизнес имеет и грузинское гражданство.

Михайловская больница – первая городская больница, которая появилась в Тбилиси в середине XIX века. Случилось это при активном содействии Кавказского медицинского общества.