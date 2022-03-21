Верховный суд власти не судья

Верховный суд отклонил иск депутата Давида Санакоева к Центризбиркому, который 15 марта отказал ему в регистрации кандидатом в президенты Южной Осетии. Соратников Санакоева такое решение не удивило. Они говорят об открытом подлоге документов со стороны Избиркома и намерены в связи с этим обратиться в Генеральную прокуратуру. Верховный суд принял аналогичное решение и в отношении экс-министра обороны Ибрагима Гассеева, который также пытался обжаловать свой недопуск на выборы в высшей судебной инстанции.

В своем исковом заявлении Давид Санакоев подробно расписал нарушения, которые были совершены Центральной избирательной комиссией при рассмотрении его документов для регистрации кандидатом в президенты. Помимо любопытной реакции на нулевые счета в банке, которые ЦИК назвал «недостоверными сведениями о доходах супругов» (справка о них также была предоставлена кандидатом), Центризбирком в нарушение законодательства не смог представить в срок итоговый протокол заседания с мотивацией отказа кандидату.

Представители ЦИК неожиданно принесли его на судебное заседание. По словам самого политика, он безуспешно пытался получить документ и 15, и 16, и 17 марта. К тому же на руках у Санакоева имелся ответ председателя ЦИК Эмилии Гагиевой, в котором подтверждается: 15 марта, в срок, обозначенный законом о выборах, его еще не было.

Чтобы разъяснить ситуацию с чудесным образом возникшим в суде документом, Санакоев попросил вызвать двух свидетелей, одним из которых был Тимур Кокойты – руководитель рабочей группы ЦИК. По его словам, документ был издан задним числом, поэтому он отказался его подписывать, так как осознавал незаконность этих действий.

Давид Санакоев: Тимур Ахсарбегович, необходимость вызова вас в качестве свидетеля заключается в следующем. В дополнение к своему административному иску я представил еще и дополнительные доказательства. В эти доказательства входило письмо с приложениями, письмо из ЦИК, где мне отвечают на то, были ли мне представлены соответствующие документы об отказе и почему не были представлены. Это акт проверки подписных листов, который делается в рабочей группе, и ведомость проверки подписных листов. Я предоставил за подписью председателя ЦИК это письмо (в суд). Но из ЦИК поступило другое, где они представили и ведомость, и акт проверки, которые датируются 15 марта… До 19 марта подобные документы ЦИК составлялись?... Тимур Ахсарбегович, а когда вам предлагали подписать документ «от 15 числа», о котором говорит представитель ЦИК?

Тимур Кокойты: 18 марта.

Давид Санакоев: Спасибо большое.

Тимур Кокойты: Я же предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Надеюсь, все присутствующие тоже. Есть определенные сомнения в отношении других лиц. Перед вами документ, который датирован 15 марта, я об этом сейчас узнаю. Но на самом деле 15 марта этого документа не было в природе.

Представители ЦИК тут же решили нивелировать свидетельство Кокойты, пригласив уже известного по доносу в КГБ на главу Центризбиркома «единооса» Игоря Чочиева. У него никаких сомнений по поводу законности своих действий и представленного протокола не возникло.

Судья Нана Гагиева: Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Вы должны расписаться... Вы фигурируете среди членов рабочей группы. Исходя из представленных доказательств административным истцом (Давидом Санакоевым), он обращался в ЦИК о предоставлении ему вот этих ведомостей, подписных листов и протокола о выдаче данных документов. На что он представил в суд письменные ответы о том, что таковых нет

Игорь Чочиев: Руководитель рабочей группы, наверное, не в курсе, но я хотел бы пояснить: он может давать письма и отвечать кандидатам на должность президента, но не как руководитель рабочей группы. То есть я, как член рабочей группы, должен знать, что и кому он выдает… То есть все документы имеются, почему руководитель рабочей группы, прежде чем составлять какие-то письма, докладные записки, или не знаю, что он там составлял… По этому поводу у нас были разбирательства на заседании ЦИК буквально вчера. Это коллегиальный орган, как вы знаете, а он от себя кому-то куда-то пишет. То есть члены рабочей группы, 12 человек, обязаны знать, что, как и куда оформляется руководителем рабочей группы… Все документы у нас были.

Санакоев попытался спросить Игоря Чочиева, принималось ли коллегиальное решение по поводу его заявления в КГБ всеми членами рабочей группы, на что судья и представители ЦИК почти хором стали отвечать, что «это другое дело, которое не имеет отношения к этому». Показания Игоря Чочиева подтвердил еще один сотрудник ЦИК Казбег Карсанов, правда, добавил, что черновик у него был уже 15 марта, а документы он подписал 16-го. В зале судебных заседаний сидел еще один подписант внезапно всплывшего протокола «от 15 марта» – Артур Парастаев, который также искренне поддерживал коллег.

Никто из представителей ЦИК и прокуратуры или судья так и не пролили свет на странное поведение главы ЦИК Эмилии Гагиевой, которая 15 марта дала ответ Санакоеву об отсутствии документов об отказе и якобы в тот же день подписала их вместе с 11 членами рабочей группы.

Вердикт судьи ВС Наны Гагиевой никого из группы поддержки Санакоева не удивил. Ему было отказано в удовлетворении административного иска к ЦИК без права на обжалование. По словам самого политика, он намерен обратиться в Генеральную прокуратуру, так как видит в действиях подписантов от ЦИК признаки уголовного преступления.

Почти шесть часов сегодня проходило заседание Верховного суда и по иску экс-министра обороны Ибрагима Гассеева, который накануне публично обратился к гражданам республики:

«Сегодня, в преддверии выборов президента РЮО неприкрыто и нагло, на глазах у широкой общественности нашей республики совершается государственное преступление. Используя свое должностное положение и административный ресурс, действующий президент РЮО оказал прямое давление на членов ЦИК. Результатом давления стал незаконный и необоснованный отказ в регистрации мне и другим независимым кандидатам. При этом сам Анатолий Бибилов был зарегистрирован кандидатом в президенты, несмотря на то, что лингвистический экзамен не сдал. В течение нескольких дней подконтрольные Бибилову люди пытались испортить подписи, сданные моими представителями в ЦИК для регистрации… Незаконное отстранение независимых кандидатов от выборов – это преступление не только против их сторонников, но и в отношении всех граждан Южной Осетии. Всех нас пытаются лишить права выбора. Уверен, что подобные махинации с использованием угроз и давления не способствуют проведению справедливых, прозрачных и легитимных выборов».

В итоге Верховный суд не удовлетворил и иск бывшего министра обороны Южной Осетии в отношении Центризбиркома.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия