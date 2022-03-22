Противники закона о восстановлении абхазской национальности соберутся на митинг

Организация ветеранов «Аруаа» призывает президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания наложить вето на поправки в Гражданский кодекс, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность». Об этом лидеры «Аруаа» заявили на брифинге.

Абхазский парламент утвердил поправки накануне. Один из руководителей «Аруаа» Темур Надарая назвал решение «громом среди ясного неба».

«Это – мина замедленного действия, которую подложили под абхазскую государственность под видом патриотизма и восстановления исторической справедливости», – сказал Надарая.

В «Аруаа» сообщили, что завтра на сухумской площади Свободы пройдёт митинг, на котором общественность выразит свое отношение к принятому закону.

Надарая считает, что после принятия закона жители Гальского района смогут получить абхазское гражданство, а отказываться от грузинского они не собираются.

«Мы даем 500 рублей абхазскую пенсию, Грузия дает 6000 рублей. Грузия дает пособие по рождению детей в 2-3 раза больше. Все экономические возможности они получают со стороны Грузии – как граждане Грузии», – добавил Надарая.

С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года.

В «Аруаа» тогда также выступили против законопроекта, заявив, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.