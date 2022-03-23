«Грузинскую мечту» попросили добавить четкости

Отказ грузинских властей от присоединения к антироссийским санкциям и вообще ее пассивная позиция по отношению к войне в Украине вызывает тревогу у гражданского общества. Сегодня 22 местных НПО в совместном заявлении призвали правительство занять четкую позицию в украинском вопросе и воздержаться от действий, подрывающих международную репутацию Грузии. Представители гражданского сектора советуют властям также не «запугивать грузинский народ войной».

Гражданский сектор обеспокоен невнятной позицией грузинских властей по отношению к Украине и западным партнерам. Регулярные заявления представителей «Грузинской мечты» о желании оппозиции втянуть Грузию в украинскую войну также вызывают тревогу у 22-х НПО, которые сегодня обратились к правительству с совместным заявлением, говорит один из авторов обращения, глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури:

«Наша власть должна еще раз очень четко зафиксировать солидарность с Украиной. А также выразить ясную позицию по отношению к нашим западным друзьям, что мы солидарны с ними и являемся верным партнером. И по этому поводу не должны возникать вопросы. Кроме того, нужно немедленно прекратить запугивание нашего населения».

Представители НПО считают ошибочной позицию правительства о неприсоединении к антироссийским санкциям. По их подсчетам в этом случае Грузия понесла бы убытки в размере от 500 до 700 миллион долларов США, но подрыв международной репутации стране обойдется дороже, говорит глава НПО «Справедливые выборы» (ISFED) Нино Долидзе:

«С одной стороны, мы на международной арене присоединяемся к различным резолюциям, с другой стороны, мы слышим заявления наших политиков, связанные с украинским президентом Зеленским и другими вопросами, и возникает обескураживающий вопрос: где на самом деле стоит грузинская власть?»

Помимо четкой позиции в вопросе поддержки Украины, прозападного курса и соблюдения международных антироссийских санкций, НПО призывают «Грузинскую мечту» «прекратить использование языка ненависти, стать выше партийных интересов и сделать все возможное для снижения поляризации в обществе; правительству следует продолжать информировать общественность о ходе усилий по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС; провести расширенное заседание Совета национальной безопасности с участием президента и оппозиции, созвать внеочередное парламентское заседание с участием парламентского большинства, оппозиции, представителей правительства и приглашенных экспертов. Они должны обсудить и дать оценку ожидаемых национальных последствий российского вторжения в Украину и санкций, а также спланировать и сформулировать предполагаемые ответные политические меры», говорится в заявлении 22 НПО.

Всего этого с самого начала российской интервенции в Украине требуют оппозиционные депутаты, однако встречают решительное сопротивление со стороны правящей партии. Оппонентам власти непонятна риторика правительства, ведь на самом деле Тбилиси участвует в санкциях, к тому же западные партнеры не ждут от Грузии сверхъестественных, ущербных для страны шагов, говорит депутат «Нацдвижения» Роман Гоциридзе:

«С первого же дня власть должна была показать, что она присоединяется к санкциям – это политическое послание поддержки Украине. И это вовсе не означает, что больше не купишь пшеницу в России, не завезешь нефть или не продашь в России вино, мировые санкции подразумевают совсем другое, и нужно было к ним присоединиться».

В «Грузинской мечте» критику и рекомендации представителей гражданского сектора восприняли в штыки. Вице-спикер Арчил Талаквадзе причислил авторов обращения к «Нацдвижению», а всех их вместе записал в пятую колонну:

«Наша власть не даст радикальной оппозиции провести свою повестку дня. Эта оппозиция практически превратилась в пятую колонну, и у этой пятой колонны есть свои солисты, исполнители, контролируемые СМИ и НПО. Когда в регионе серьезные вызовы безопасности, – чем заняты основанные ими (оппозицией) НПО? Они заняты атакой на свою власть, на собственную страну».

Обвинили во власти представителей НПО, тесно сотрудничающих со структурами ЕС и НАТО, в том числе, и в вопросах безопасности, в непрофессионализме и в антигосударственном мышлении. Глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе недоумевал:

«Мы не пугаем народ, мы говорим правду, эту реальность должен понимать каждый гражданин Грузии. Если они (НПО) не знают, что в 30 километрах от Тбилиси и в 300 метрах от центральной магистрали стоят российские войска, тогда совсем гиблый наш гражданский сектор».

Накануне «Грузинская мечта» заявила, что не будет рассматривать инициативы оппозиции по вопросам внешней политики, и, как заметили сегодня представители НПО, обратившиеся к власти, «Грузинская мечта» решила эту санкцию распространить и на критикующий ее гражданский сектор.