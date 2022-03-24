Саломе Зурабишвили и Георгий Гарибашвили сели рядом, но не вместе

В Грузии подходят к концу командно-штабные учения «НАТО-Грузия 2022». На них впервые за долгое время появились вместе президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Впрочем, в своих обращениях к участникам маневров и гостям из НАТО они вновь высказали разные позиции. Глава правительства, говоря о войне в Украине, вновь не упомянул Россию. Президент, напротив, отметила, что сегодняшний чрезвычайный саммит, посвященный Украине, касается и Грузии. Разошлись лидеры страны и в оценках совместимости Грузии со стандартами НАТО.

Проявлением личного, хоть, возможно, и вынужденного уважения к стандартам НАТО можно счесть сегодняшнее совместное появление на публике президента Саломе Зурабишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Они в совместном тренировочно-оценочном центре Грузия-НАТО в Крцаниси поочередно выступили на мероприятии, посвященном завершению командно-штабных учений «НАТО-Грузия 2022». На мероприятие из Брюсселя прибыли высокопоставленные чиновники и генералы НАТО, были приглашены представители дипкорпуса, аккредитованные в Грузии, президент и премьер-министр, сидя рядом, слушали видеообращение генсека НАТО Йенса Столтенбрега.

Такого грузинское общество не видело давно и не ожидало увидеть с учетом публичного противостояния главы государства и «Грузинской мечты». Но они остались верны себе и в своих выступлениях дали понять, что в украинском вопросе президент и премьер-министр по-прежнему не вместе.

Президент сегодня, спустя месяц с начала российской агрессии в Украине, указала на важность саммита НАТО для Грузии:

«Сегодня на фоне российской агрессии в Украине международное сообщество соглашается, что мир и безопасность Европы стоят перед беспрецедентными вызовами. Мы знаем, что сегодня – месяц той войны, в которой Украина стоит так упорно, и знаем, что вчера контратака завершилась успешно. Знаем, что сегодня в Брюсселе проходит саммит НАТО, на котором обсуждаются дальнейшие шаги, и это касается и нас».

Саломе Зурабишвили назвала проходящие в третий раз в Грузии командно-штабные учения, как и другую поддержку альянса, «само собой разумеющимся ответом на многократные угрозы России». Отметив, что кибербезопасность и стратегические коммуникации – главные направления этих учений, и они очень важны в эти дни для Грузии, которой требуется «непрекращающееся развитие, усиление прочности и повышение совместимости со стандартами НАТО».

Между тем из выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили следовало, что с совместимостью у Грузии с НАТО дела обстоят хорошо как никогда:

«С гордостью хочу заявить, что сегодня грузинская армия сильна и совместима с НАТО более чем когда-либо». И в других направлениях, по оценкам главы правительства, стране есть чем гордиться:

«Грузия демократическое и основанное на верховенстве закона государство, которое связывает с нашими партнерами и Североатлантическим альянсов единство ценностей. Мы это неоднократно доказали нашими демократическими реформами и вкладом в глобальную безопасность. Заявка в ЕС является проявлением стремления этой общей ценностной и культурной идентичности. Хочу еще раз поблагодарить участников учения особенно сейчас, когда в Украине идут военные действия, которые являются вызовом не только для Украины, но для всей Европы, всего региона». Ираклий Гарибашвили уже традиционно так и не упомянул Россию и ее вторжение в Украину.

Его заявление о демократических реформах, между тем, звучит как ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им перед началом саммита. В беседе с журналистами он подтвердил, что лидеры стран Североатлантического альянса на сегодняшнем саммите обсудят необходимость оказания помощи не только Украине, но и другим странам, которым угрожает Россия, при этом не забыл напомнить и о реформах:

«Я ожидаю, что союзники на сегодняшней встрече выразят свою поддержку партнерам, которые находятся под давлением России, включая, конечно, Грузию. Грузия имеет право выбирать свой путь. Союзники по НАТО на протяжении многих лет оказывали поддержку Грузии, помогая ей проводить реформы, модернизировать институты обороны и безопасности. А жестокое вторжение в Украину только подчеркивает необходимость оказания поддержки Грузии», – сказал Столтенберг.

Оценки правительства Грузии своих успехов в реформах, в повышении совместимости со стандартами НАТО давно вызывают недовольство экспертов. Георгий Мучаидзе, исполнительный директор грузинского филиала Атлантического совета, был одним из соавторов обращения 22-х НПО, которые накануне призвали власти к большей активности и четкости в украинском вопросе. Сегодняшние заявления премьер-министра убедили Мучаидзе: рекомендации не были услышаны:

«Помимо реформ в оборонной системе, очень важны реформы в целях демократического развития, в чем Грузия серьезно хромает. Об этом часто говорят в своих заявлениях Столтенберг, другие лидеры НАТО. Речь идет о реформе судебной системы, проведении свободных и справедливых выборов. В этом направлении очень много недостатков. Ситуацию усугубляет позиция, которую занимает грузинская власть по поводу ужасной российской агрессии в Украине. К сожалению, мы недостаточно стоим рядом со странами свободного мира, поддерживающими Украину. По этому поводу возникают вопросы у наших партнеров. А ситуация развивается так, что стратегическое окно возможностей практически открыто (для ускоренной интеграции Грузии в ЕС, НАТО), и очень важно, как поведет себя Грузия».

Но пока Георгий Мучаидзе не видит, чтобы грузинские власти в этом направлении предпринимали должные шаги.

Девятидневный учебный курс «НАТО-Грузия 2022» завершается завтра, 24 марта. Он представляет собой командно-штабные учения, включающие компьютерное обучение, не связанные с полевыми учениями. Участники тренинга, используя компьютерное моделирование, приобретают навыки, необходимые для оперативного планирования, а также поделятся опытом друг с другом. Обучение персонала ведется с 2020 года. Это 3-я сессия в рамках серии учений НАТО-Грузия, проводимых раз в три года. В учениях принимают участие представители более 20 государств-членов и партнеров НАТО.