В абхазском кабмине поговорили о хорошем

Сегодня на заседании кабинета министров Абхазии были утверждены отчеты об исполнении республиканского госбюджета и бюджетов шести внебюджетных фондов за 2021 год.

Напомним, что в третьем и окончательном чтении проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год» был принят парламентом Абхазии лишь в конце марта того же года, так как в конце декабря предыдущего он не набрал необходимого числа голосов депутатов. Позднее, после первого полугодия, в связи с успешным туристическим сезоном в закон были внесены изменения в сторону увеличения доходной и расходной частей.

Выступая с отчетом об исполнении республиканского бюджета за истекший год, министр финансов Абхазии Владимир Делба сказал:

«В соответствии с уточненными параметрами доходов в 2021 году доходная часть республиканского бюджета прогнозировалась на уровне 8,4 миллиарда рублей. По итогам исполнения бюджета поступления в доходную часть составили 9,1 миллиарда рублей. То есть с превышением в 686 миллионов рублей. При этом хотелось бы обратить внимание, что все превышения составили поступления из собственных доходов. Финансовая помощь Российской Федерации по достигнутым и действующим соглашениям составила 5 миллиардов рублей, которые полностью поступили в республиканский бюджет. Если делать соотношение к предыдущему году, то рост собственных доходов составил 1,2 миллиарда рублей, а к 2019-му, доковидному, – 900 миллионов рублей. В этой связи хотелось бы сказать, что привело в большей степени к таким значимым, на мой взгляд, показателям. Несомненно, в бюджетную систему, с учетом расширения налогооблагаемой базы, мер по повышению эффективности собираемости, поступила значительно большая сумма таких платежей, как налог на добавленную стоимость, также доходы, которые администрирует государственный таможенный комитет…»

Говоря о расходной части бюджета, министр отметил:

«Расходная часть была выполнена на 92 процента, это миллиарды рублей. По-прежнему, как и в предыдущие два года, сохранялась социальная значимость бюджетных расходов, уровень которых достиг 96-99 процентов. Среди них, несомненно, приоритетными являлись расходы на систему здравоохранения. Общий объем средств, направленных на эту систему, составил 1 миллиард 20 миллионов рублей. Отдельной строкой тут уже третий год идут антиковидные расходы. В 2021 году они составили 582, 4 миллиона рублей».

Общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за 2021 год исполнен на 107,7 процента.

На заседании правительства были утверждены бюджеты на 2021 год: Пенсионного фонда, Дорожного фонда, Фонда социального страхования и охраны труда, Фонда репатриации, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Говоря о последнем, премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, министр финансов и другие вспомнили о тех злоупотреблениях, которые бытовали в нем пару лет назад при прежнем руководстве. Например, когда одни и те же лица из года в год отправлялись на лечение за пределы республики, а других будто не существовало. Анкваб сказал:

«Достаточно сложно это было, но привели в порядок. Так же? Это было непросто сделать. Скажу так: та несправедливость, которая была, ее преодолели. И это очень важно».

Обсуждая работу Пенсионного фонда, члены правительства говорили о запоздании в выплатах пенсий, которое образовалось еще в первые месяцы коронавирусной пандемии в 2020 году, и, несмотря на успешное пополнение республиканского бюджета, до сих пор остается непреодоленным. Фонд обязательного медицинского страхования из-за введения западных санкций против России наверняка столкнется с проблемами в обеспечении рядом лекарственных препаратов, и на заседании предлагались различные пути решения этой проблемы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия