Обзор грузинской прессы

«До тотального завершения пандемии еще далеко», – считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. Несмотря снятие большинства ковид-ограничений, граждане должны не забывать об элементарных нормах безопасности. По словам Кулумбегова, правилами ношения масок пренебрегали от 80 до 90% населения страны, а полный отказ от них может привести к крайне плачевной ситуации. Ношение масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте должно остаться обязательным во избежание ухудшения положения, считает Кулумбегов. Кроме того, должен активно продолжаться процесс иммунизации.

«Мы должны быть очень осторожны, у нас нет причин расслабляться. Мы должны следовать рекомендациям. Я призывают всех к вакцинации, особенно людей, входящих в группы риска, сделать третью прививку. Как можно скорее должны привиться дополнительной дозой люди старше 50 лет. Китайские исследования показали, что с точки зрения защиты от смерти и тяжелого заболевания Sinofarm, Sinovac и Pfizer эквивалентны после третьей дозы. Как заявляют руководители ВОЗ, человечество еще далеко от завершения пандемии», – цитирует Кулумбегова информационное интернет-агентство ambebi.

Сегодня в Грузии было выявлено 698 новых случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в стране выздоровели 1036 человек, скончались 10 пациентов. Все критические показатели снижаются, заявил глава детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, входящий в Совет по иммунизации:

«Сложившаяся ситуация дает нам некоторые основания для оптимизма. Текущее число зараженных стабильно, и ожидается, что оно еще уменьшится. Единственный риск, который существует не только в Грузии, но и других странах, – это новый штамм, который может коренным образом изменить ситуацию», – цитирует Чхаидзе сайт телекомпании «Рустави 2».

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«Компания ENKA ушла. Как изменить проект Намахванской ГЭС, чтобы население больше не протестовало?» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». ENKA планировала инвестировать в Грузию в общей сложности 800 миллионов долларов, однако в сентябре 2021 года инвестор объявил о расторжении соглашения. У государства появился шанс найти нового инвестора на более выгодных для государства и местного населения условиях, считает доктор технических наук, энергетик Давид Мирцхулава:

«ГЭС жизненно необходима Грузии. Прошедшая зима показала нам, что у нас множество проблем, ужасный дефицит электроэнергии. Увеличивается импорт, и страна тратит много денег на закупку электроэнергии. Сегодня у нас нет выбора, для развития энергетики Грузии нужны мощные гидроэлектростанции. Я не знаю, какую модель выберет правительство, но было бы правильно, если бы государство оставило за собой какую-то долю, то есть проект был бы осуществлен совместно с инвестором. Не нужно выдумывать велосипед, такой опыт есть, например, у Балкан, аналогичные проекты реализуются в Западной Европе. И там принимаются приемлемые для населения решения, когда люди тоже видят какую-то выгоду».

Того же мнения придерживается и представитель Академии энергетики Грузии Анзор Читанава. Во многом провал проекта строительства Намахванской ГЭС был обусловлен именно тем, что он не был ориентирован на благо для местных людей.

«Такой проект должен в первую очередь быть направлен на трудоустройство людей и оздоровление экономики региона, чего я в данном случае не увидел. Проект может соответствовать стандартам, но недостаток был в вопросах, касающихся улучшения благосостояния местных жителей, развития инфраструктуры и занятости. Иначе люди не противостояли бы процветанию и развитию», – заявил Анзор Читанава в интервью изданию.

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Отец убитой в Тбилиси гражданки Австралии Шанае Брук назвал оскорблением приговор, вынесенный обвиненному Рафаэлю Мурсакулову, пишет интернет-агентство ambebi. Тело девушки было обнаружено на склоне горы Мтацминда 31 июля прошлого года, ей было нанесено 13 ножевых ранений. В скором времени полиция задержала Рафаэля Мурсакулова, который в последствии признался в содеянном. Тбилисский городской суд назначил убийце Шанае наказание в виде 20 лет лишения свободы по статье 109 «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и 179 УК Грузии «Разбой».

«Говорю от имени нашей семьи и друзей Шанае, мы возмущены таким неадекватным приговором. Он совершенно не соответствует совершенному тяжкому преступлению. Было осуществлено ограбление с применением насилия, убийство с особой жестокостью, попытка скрыть преступление, а также угрозы в отношении других людей – за все это он заслуживает лишь 20 лет лишения свободы? Этот приговор – оскорбление, и мы его не хотим и не будем принимать».

Семья погибшей девушки планирует обжаловать приговор в суде высшей инстанции и будет требовать для Мурсакулова пожизненного заключения.