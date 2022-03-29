Власти и оппозиции указали на один выход

Громкими обвинениями обменялись на сегодняшнем пленарном заседании депутаты «Грузинской мечты» и оппозиции. Парламентское большинство вновь высказывает претензии украинской власти и вновь обвиняет оппозицию в попытках втянуть Грузию в военный конфликт с Россией. Депутаты партии власти потребовали от оппозиции осудить призыв Михаила Саакашвили свергнуть правительство. И все это на фоне яростной полемики о том, кто на самом деле является пророссийской силой и «партией войны».

В «Грузинской мечте» обида на украинские власти все больше преобладает над солидарностью. В партии власти не могут забыть слова главы украинского Совбеза Алексея Данилова о целесообразности открытия второго фронта в Грузии для восстановления территориальной целостности, чтобы облегчить Украине борьбу против российской агрессии. И хотя Данилов в том интервью 26 марта упомянул и Молдову, и даже Японию, депутат «Грузинской мечты» Созар Субари считает, что слова были адресованы только Грузии, и решил на сегодняшнем пленарном заседании час политических заявлений открыть этим вопросом:

«Совершенно неприемлемо, когда политики и высокопоставленные должностные лица дружественной страны прямым текстом призывают нас ввязаться в войну. В то время, когда Грузия делает максимум возможного, чтобы стоять рядом с Украиной и украинским народом. Подчеркну: Грузия делает гораздо больше, чем абсолютное большинство постсоветских стран, почему такие заявления делаются только в адрес Грузии? Понятно почему. Грузинская «партия войны», которая пользуется особенными привилегиями и поддержкой у украинской власти, убеждает их, что в Грузии возможно открытие второго фронта и перенос идущей в Украине войны в Грузию».

Из-за такой риторики и отозван посол Украины из Грузии, напомнил депутат Леван Хабеишвили, заступившись за украинские власти и за свою партию «Нацдвижение»:

«Правящая партия и сегодня нашла время, чтобы критиковать заявления украинских должностных лиц. Вы все ждете, чтобы кого-то раскритиковать, а потом переживаете, почему так вышло, ведь вы все сделали для Украины. Вас никто ни о чем не просит, кроме того, чтобы правильно говорить».

Лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе возмутило то, что правящая партия упорно старается приклеить оппозиционным силам новый ярлык «партии войны»:

«Вы должны нам предлагать конкретные шаги в тех сферах, в которых мы должны совместно работать над тяжелейшими вызовами, перед которыми стоит Грузия. А вы в ответ повторяете одно и то же, то, что нас всех уже достало за эти 10 лет вашего правления. Теперь вы стали «Нацдвижение» и нас называть партией войны. Тот, кто внутри страны ищет образ врага, тот и есть враг Грузии».

Почему оппозиционным силам не стоит рассчитывать на смягчение тона, пояснил оппозиционному коллеге депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа: причина в высказываниях третьего президента Михаила Саакашвили:

«Вчера в суде выступил вождь «нацев» и сказал, что нужно свергнуть правительство и для этого нужно объединиться. Ты смог осудить этот призыв? Нет, потому что у тебя для этого одного места не хватает, вот тогда ты был бы настоящим политиком».

И в самом «Нацдвижении», и Михаил Саакашвили сегодня пояснили, что под «свержением правительства» имелись в виду лишь мирные способы. Но эти объяснения мира не примирили политических оппонентов.

Депутаты власти и оппозиции обвиняли друг друга и в пророссийской ориентации.

В «Грузинской мечте» ужасались, что будет со страной, если, не дай бог, к власти придет оппозиция во главе с «Нацдвижением», и что они этого не допустят. В ответ депутаты «Нацдвижения» предложили уже сейчас передать им власть, поскольку все равно ответственность и вину за все возлагают на них.

Чтобы раз и навсегда политические силы прекратили обвинять друг друга в проведении пророссийской политики, лидер «Гирчи» депутат Яго Хвичия предложил давно найденный им выход:

«У нас целый каскад пророссийских действий со стороны двух последних партий власти – «Грузинской мечты» и «Нацдвижение». И я бы пожелал грузинскому народу, чтобы эти две партии исчезли, больше не существовали. И чтобы вы, депутаты этих партий, имели возможность вести себя иначе и попадали бы в парламент благодаря другим заслугам. Очевидно, эти две партии душат нас и заставляют нас, нормальных людей, постоянно делать пророссийские дела».

Пророссийскими действиями оппозиционер счел и то, что обе партии в своем поведении основываются на мнении своих партийных иерархов, что вопреки призывам и рекомендациям западных партнеров у партии власти монополия везде, в том числе и в судебной системе, и в законотворчестве. И это выражается, как отмечали оппозиционные депутаты, в том числе, в ускоренном принятии поправок к закону «о конституционных судах», позволяющих власти обратиться в Конституционный суд с иском против президента Саломе Зурабишвили, которая заняла отличную от «Грузинской мечты» позицию в украинском вопросе.

Однако неожиданно для многих правящая партия сообщила, что на этой неделе не будет принимать в ускоренном режиме поправки к закону и в течение двух недель дождется обоснованных аргументов со стороны оппозиции. Этот жест тем не менее многие сочли затишьем перед бурей.