«Никто не имеет права осуждать их» – в Южную Осетию вернулась часть военных РФ

По информации югоосетинских Telegram-каналов, часть контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ вернулась из зоны боевых действий. Речь идёт, предположительно, о жителях Южной Осетии. Обстоятельства возвращения военных пока неизвестны.

Экс-президент самопровозглашенной республики, оппозиционер Эдуард Кокойты написал в Telegram-канале, что все «обеспокоены ситуацией вокруг воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий».

«Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займёмся самым серьезным образом», – написал он.

Ранее Кокойты говорил, что у военных, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия».

Сегодня политик просит всех «сохранять спокойствие и воздерживаться от протестных акций».

«Это может только навредить нашим воинам и осложнить обстановку, которая и так напряженная. Мы никому не дадим в обиду наших ребят и будем бороться за каждого из них. Нужно помнить, что сотни наших бойцов сейчас находятся в зоне боевой операции и героически выполняют свой долг. Нельзя допустить, чтобы какие-либо обстоятельства подрывали их боевой дух», – отмечает Кокойты.

Он уверен, что те ребята, которые вернулись домой, «при обеспечении должной организации их участия смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса».

«Но подчеркну, что организация их участия должна быть максимально ответственной. Мы обязаны беречь каждую жизнь», – добавил Кокойты.

В Telegram-канале БОНВАЕРНОН вначале сообщили, что «парней из Украины высадили на таможне» и призвали самостоятельно добираться до Цхинвали. Позже появилась информация, что военных ждет военная техника на южной стороне Рокского тоннеля. В соцсети опубликовали фотографии военных, снятые, предположительно, у североосетинского пункта пропуска «Нижний зарамаг».