Инициатива Бибилова о вхождении Южной Осетии в РФ: реакция Москвы

Референдум о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России можно провести за месяц-полтора, так показывает международный опыт. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Москва-24», комментируя инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.

«Это, конечно, зависит от законодательства самой Южной Осетии, там действуют все-таки их законы. Месяц-полтора – это те сроки, в которые такие вопросы могут вполне быть решены с соблюдением всех норм, правил, принципов, подходов, критериев, которые есть на земном шаре», – сказал он.

Вхождение Южной Осетии в состав РФ на референдуме может поддержать почти 100% жителей самопровозглашенной республики. Таким мнением поделился с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он считает, что референдум может пройти в мае-июне

«Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта – быть в составе РФ. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков», – считает Водолацкий.

Говоря о процедуре, собеседник агентства отметил, что после референдума югоосетинские власти смогут обратиться в адрес президента РФ.

«Будет проведена та процедура, которая когда-то была проведена с Крымом, который сегодня комфортно чувствует себя, вернувшись домой. Южная Осетия тоже хочет вернуться домой», – отметил первый зампред думского комитета.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин положительно оценил инициативу югоосетинского лидера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета отметил актуальность инициативы Бибилова по принятию юридических шагов, направленных на решение вопроса о возможном вхождении республики в состав России. Бастрыкин подчеркнул, что Южная Осетия – давний и важный стратегический партнер Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Накануне спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил, что референдум о вопросе присоединения к РФ пройдет «в ближайшее время». Пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева добавила, что юридические процедуры по вхождению в состав Российской Федерации будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля.