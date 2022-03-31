Бибилов: после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной

Южная Осетия намерена войти в состав России как субъект Федерации, затем власти считают необходимым инициировать процедуру объединения с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он в эфире проекта «Соловьев Live».

Накануне Бибилов сказал, что предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия – Алания и Южная Осетия – Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», – сказал Бибилов.

Он отметил, что вхождение в состав РФ многократно увеличит безопасность Южной Осетии, что играет важную роль для общества.

«В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения Республики Южная Осетия», – отметил Бибилов.

Он добавил, что уже проводятся консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав.

«Самое главное – уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. И юридические действия – они должны быть в первую очередь основаны на международном праве. Основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство, и может принимать те решения, которые оно считает для себя жизненно необходимыми. Это решение является на самом деле жизненно необходимым для народа Южной Осетии», – сказал он.