Залкалиани: «В условиях оккупации у референдума не будет юридической силы»

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал инициативу президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Залкалиани говорит, что в условиях оккупации у референдума не будет юридической силы.

«Конечно, для нас неприемлемо говорить о каком-либо референдуме в условиях, когда территория оккупирована. У оккупации территорий есть не только политическая, но и правовая оценка. Правовой оценкой является решение Страсбургского суда о том, что там идет процесс оккупации. В условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы. Тем более, что сотни тысяч наших сограждан изгнаны из собственных домов, в результате этнической чистки им не дается право вернуться в собственные дома. У нас очень сильная поддержка международного сообщества и наших друзей», – сказал Залкалиани на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, который в ходе визита лично ознакомится с ситуацией у разделительной линии.

Залкалиани добавил, что Грузия не раз подтверждала приверженность мирной политике и принципу неприменению силы.

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.