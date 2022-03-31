Путин открывает «газовый фронт»

Россия перегруппировывает войска, чтобы развить наступление в Донбассе. Переговорный процесс, считают на Западе, может быть уловкой с целью провести пополнение личного состава и переброски войск на мариупольское направление. При этом Россия открывает против Европы «газовый фронт».

Россия не отводит войска в Украине, а совершает перегруппировку – маневры, последовавшие вслед за заявлением российской стороны о кардинальном снижении военной активности на киевском и черниговском направлениях, не способствуют мирному процессу. К таким выводам пришли западные партнеры Киева. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что военные задачи Москвы с начала вторжения в Украину не изменились:

«Согласно данным нашей разведки, российские подразделения не отводятся, они перемещаются на новые позиции. Россия пытается перегруппировать их, усилить и перевооружить для наступления в Донбассе. В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут еще больше страданий. Нам нужно судить о России по ее действиям, а не по словам. Еще неизвестно, есть ли вообще желание с российской стороны найти политическое решение».

Схожего мнения придерживаются и в Киеве. По данным украинского Минобороны, Россия сейчас сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Согласно полученным разведданным, военная техника вывозится по железной дороге с территории Беларуси. Также наблюдается отвод войск на севере Украины с вероятной целью переброски на другие направления. При этом в Киеве заявляют о непрекращающихся попытках взять контроль над населенными пунктами на территории Донбасса. По словам президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на переговоры, Москва не отказалась от решения задач военным путем:

«Да, есть переговорный процесс, который идет. Но это пока слова. Конкретики пока нет. Есть и другие слова о якобы выводе российских войск из Киева и Чернигова. О якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не отход, а результаты работы наших защитников. Но мы также видим, что одновременно происходит скопление русских войск для новых ударов в Донбассе. И мы к этому готовимся».

В российском Минобороны, впрочем, и не скрывают, что готовятся к масштабному наступлению в Донбассе. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков прямо обозначил новые задачи, полученные армией:

«На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. Целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса».

Ранее схожие опасения высказали в Вашингтоне. И Белый дом, и Госдепартамент, и Пентагон выразили уверенность, что заявлениями о сворачивании боевых действий на киевском и черниговском направлении Москва пытается ввести мировое сообщество в заблуждение. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ посоветовал США не путать политику Москвы со своей:

«Я не могу думать и, тем более, фантазировать за президента Соединенных Штатов, как и не могу фантазировать за Энтони Блинкена. Но если говорить о том, у кого слова расходятся с делами, то я даже не хочу приводить огромное количество примеров, когда Соединенные Штаты говорили одно, а делали совсем другое».

Впрочем, позицию, высказанную российской делегацией по итогам переговоров в Стамбуле, под сомнение ставят не только на Западе, но и в самой России. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что Владимир Мединский, представляющий Москву на встречах с украинской стороной, ошибся в своих формулировках. Прекращать войну, по словам Кадырова, никто не собирается:

«Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся. Формулировку он неправильно сделал. У нас есть свой командир, президент, верховный главнокомандующий, который смотрит на сто лет вперед. И если вы думаете, что он бросит начатое просто так, как нам это сегодня преподносят, это никогда не правда».

То, что в Москве не готовы к миру, подтвердил премьер-министр Италии – одной из стран, которые Киев видит в качестве гарантов безопасности Украины, если переговорный процесс увенчается успехом. Марио Драги, пообщавшийся по телефону с Владимиром Путиным, поделился позицией российского президента:

«Во-первых, поскольку я не разговаривал с президентом Путиным с начала войны, я сказал ему, почему я ему звоню, и я сказал: «Я звоню вам, потому что хочу говорить о мире». Президент Путин согласился, он сказал: «Конечно, давайте поговорим о мире». Я сказал ему, что самое главное сейчас – это продемонстрировать, что это стремление к миру есть, осуществив прекращение огня, пусть краткосрочное, но прекращение огня. Путин ответил, что условия еще не созрели».

Максимально приблизить сроки созревания обещает президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен встретиться с российским и украинским лидерами, чтобы согласовать прямые переговоры Путина и Зеленского. При этом, если верить главе турецкого МИДа Мевлюту Чавушоглу, встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины может состояться в течение ближайших двух недель.

В то же время в Вашингтоне уверены, что несговорчивость российского президента может быть продиктована тем, что окружение Владимира Путина дезинформирует его. В Белом доме заявили, что, по данным американской разведки, Путин чувствует себя введенным в заблуждение своим окружением и что между ним и военным командованием России возникла напряженность. В Кремле в ответ усомнились в компетентности американских разведывательных и властных структур, предупредив, что это может привести «к очень плохим последствиям».

О последствиях говорил и президент Украины, не прекращающий обращаться к парламентам различных стран с целью консолидации мирового сообщества в противостоянии с Россией. Выступая перед голландскими законодателями, Владимир Зеленский призвал к прекращению всех деловых связей и торговли с Россией, а также к еще более серьезным санкциям:

«Нужны более жесткие санкции. Вместе с другими странами Евросоюза нужно сделать все, чтобы у России не было шансов продолжать эту войну дальше в Европе и не было политических способов прятать преступников. Закройте свои порты для российских судов. Вместе с другими странами Европейского союза прекратите любую торговлю с этой страной, которая забыла все уроки Второй мировой войны. Будьте готовы остановить импорт энергоносителей из России, чтобы не платить миллиарды за производство оружия, покрытие зарплат массовым убийцам в Украине. Это совершенно несправедливая война, это война, в которой Россию нельзя простить. Это сотни преступлений, за которые они должны ответить. Те, кто отдавал незаконные приказы, те, кто выполнял незаконные приказы. Те, кто обеспечивал политическое прикрытие незаконных заказов. В Гааге, городе трибуналов, люди явно знают, как это делать. Я уверен, что они это сделают».

Впрочем, что касается энергоносителей, то Москва сама выдвигает ультиматум. Президент России Владимир Путин пообещал, что действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях:

«Сегодня мной подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с т.н. недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня. С первого апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателя со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены».

Тем не менее из этой схемы неясно, как рубли будут оказываться на банковских счетах. Аналитики предполагают, что иностранные компании должны будут покупать их на Московской бирже. Европейские политики и бизнесмены уже заявили, что перевод на расчет в рублях невозможен хотя бы потому, что это прямое нарушение условий контрактов. Но есть еще один вариант – платежи будут по-прежнему проводиться в евро и поступать в «Газпромбанк», а уже затем конвертироваться в рубли. Эксперты полагают, что из-за окончания отопительного сезона Европа, в случае несогласия с такими условиями, может себе позволить отказаться от поставок российского газа. Но лишь на время. До полного избавления от зависимости потребуются серьезные усилия всех заинтересованных стран и куда более длительные сроки.