Российский сенатор: Аджария может начать процесс выхода из состава Грузии

Аджария может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, заявил член «Единой России», зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Таким образом сенатор отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна участвует во всех международных финансовых санкциях против России.

Российский политик уверен, что заявление сделано президентом Грузии в ответ на инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о вступлении самопровозглашенной республики в состав России.

«Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии. С учётом исторических (протурецких), религиозных (исламских) и географических (граничит по морю с Турцией) обстоятельств нетрудно понять, что Анкара не упустит возможности усилить через поддержку аджарских сепаратистов свое влияние в северовосточном Причерноморье», – написал сенатор в своём Telegram-канале.

Климов добавил, что после присоединения Грузии к антироссийским санкциям «доходы от торговли с Россией упадут до минимума, поставки из РФ жизненно важных для Грузии товаров тоже».

«Место грузинских товаров в РФ займут другие. Приток российских туристов явно обрушится. И без того тяжелое экономическое положение этой небольшой горной страны станет критическим», – убеждён он.

Отметим, что российские государственные СМИ и прокремлевские организации в Грузии часто распространяют нарративы об угрозе «турецкого экспансионизма». Они, в частности, утверждают, что «Турция стремится завоевать Аджарию», «турецкие инвесторы захватывают экономику Грузии», а грузинские города «наводнены туристами из Турции».

Согласно исследованию DFRLab, одна из теорий заговора касалась статуса Аджарской автономной республики. Утверждалось, что Турция захватит город Батуми по истечении срока действия Карсского договора в 2021 году. На самом деле у договора нет срока действия.

В прокремлевских СМИ не раз были опубликованы статьи с сенсационными заголовками: «Турецкая экспансия: кто и почему на самом деле покупает Грузию»; «Как турки оккупируют Грузию», «Почти турецкая Грузия, или как турки берут под контроль Аджарию».

Согласно отчету Фонда развития СМИ (MDF) о предвыборном мониторинге в Грузии, в 2020 году туркофобия была частью избирательной кампании партии «Альянс патриотов». В их предвыборной рекламе, в частности, указывалось, что «Аджария оккупирована Турцией».

При этом на Турцию в 2021 году приходилось лишь 5.6% прямых иностранных инвестиций в Грузию (64.7 млн долларов США). По числу визитеров Турция в предпандемийном 2019 году была на четвертом месте, в 2020-2021 году вышла в лидеры, но доля турецких граждан не превышает 19%.