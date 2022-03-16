Российский эксперт предложил нанести ракетный удар по лаборатории Лугара в Тбилиси

Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» – сказал Александров агентству REGNUM.

6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».

На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.