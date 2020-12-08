Грузинская остановка китайского пути

После стоянки в Ахалкалаки первый товарный поезд из Турции отправится дальше в Китай. Некоторые эксперты полагают, что речь идет о реанимации железнодорожного проекта Баку-Тбилиси- Карс. Другие ищут место нового проекта в будущей коридорной системе, которая может появиться в случае прокладки коммуникаций через Армению и Нахичевань.

Масштабный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс с момента запуска в 2017 году продолжает работать лишь в тестовом режиме. За весь прошедший год было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов – при проектной мощности около 6 миллионов тонн в год.

Не оживило проект и подключение к нему России, которая проявляла интерес к транзиту своих товаров в Турцию. Запомнилась и экспериментальная поездка грузового поезда из Китая до средиземноморского побережья Турции в прошлом году. Впрочем, все это так и не вышло за рамки экспериментов: согласно данным Минфина Грузии, прошлогодние операционные убытки компании, обслуживающей грузинский отрезок маршрута, составили 22 миллиона лари, при долге компании в 775 миллионов долларов, занятых на постройку ветки у Азербайджана.

По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, БТК изначально задумывался как политический проект, в качестве связующего звена между Турцией и Азербайджаном. По всей видимости, после завершения карабахского противостояния стороны пытаются перевести его на экономические рельсы:

«Экономические факторы зачастую зависят от политики, и нужно время, чтобы все заработало по первоначальной задумке. Конечно, можно рассматривать прохождение первого турецкого транзита как приятное дополнение к визиту президента Турции Эрдогана в Баку, но я бы все же не сбрасывал со счетов растущий интерес Китая к альтернативным маршрутам. КНР, продемонстрировавший в текущем году экономический рост, в отличие от государств ЕС и США, наращивает усилия по диверсификации транспортировки товаров на богатый европейский рынок, и маршрут БТК можно рассматривать удобным подспорьем для этих целей».

Впрочем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках соглашения по Карабаху пытается проложить новый транспортный коридор в Турцию, через территорию Армении и Нахичеванскую автономию.

«Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и новый проект, – уверен, что это произойдет, – то это будет новой дорогой, и каждая из стран может извлечь выгоду из этого», - заявил он 1 декабря.

Напомним, в рамках трехстороннего соглашения по урегулированию между Баку и Ереваном планируется запуск коридора Нахичевань-Мегри-Баку, с перспективой присоединения к новой ветке Карс-Гюмри, который может оказаться альтернативой проекту БТК.

По мнению Иосифа Арчвадзе, реализация этого проекта, в отличие от проекта БТК, связана с трудностями не только экономического, но и политического характера:

«Наверное, рано или поздно железнодорожная магистраль будет построена, однако сторонам переговорного процесса придется заниматься многоходовыми переговорами, и без учета политических интересов Армении и России этот будет труднодостижимо. К тому же проект связан со значительными финансовыми издержками, поэтому его можно считать делом даже не завтрашнего дня, а весьма отдаленной перспективы».

Тем временем, груженный электроникой состав стартовал в минувшую пятницу из Стамбула. Поезд проследует через Анкару, турецкую провинцию Карс, пройдя через Ахалкалаки в Грузии, Азербайджан, Транскаспийский транспортный коридор из Казахстана войдет в китайскую провинцию Сиань. В общей сложности длина маршрута составляет 8 693 км, на своем пути поезд пересечет два моря, пять государств и доставит груз в Китай за 12 дней.