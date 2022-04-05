В Южной Осетии могут пройти два референдума – Бибилов

Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти самопровозглашенной республики Южная Осетия должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА Новости югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.

Он пояснил, что существуют «определенные юридические шаги», которые необходимо предпринять. После того, как Верховный суд даст свой ответ, начнется подготовка и будет назначена дату референдума. Ранее сообщалось, что он может пройти после президентских выборов, которые намечены на 10 апреля.

При этом Анатолий Бибилов говорит, что в Южной Осетии могут пройти два референдума.

«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав России и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий и тогда уже должно быть два референдума», – добавил он.

4 апреля спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил о создании инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав России, которая обратится с соответствующим заявлением в Центризбирком.

Накануне в Telegram-каналах также распространили комментарий экс-президента Эдуарда Кокойты. Он заявил, что «только слабые в политике люди могут говорить о том, что Южная Осетия должна войти в состав России».

«Осетия сделала свой выбор, а Россия признала ее государственность. Нужно учитывать мнение Российской Федерации, а не играть в популистские игры», – отметил Кокойты.